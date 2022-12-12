https://sputniknews.com.tr/20221212/g7-ulkeleri-ukraynanin-askeri-techizat-ihtiyacini-karsilama-konusunda-anlasti-1064505105.html
G7 ülkeleri, Ukrayna’nın askeri teçhizat ihtiyacını karşılama konusunda anlaştı
G7 ülkeleri, Ukrayna’nın askeri teçhizat ihtiyacını karşılama konusunda anlaştı
G7 ülkelerinin, Ukrayna’nın askeri ve savunma teçhizat alanındaki acil ihtiyaçlarını karşılama çabalarını koordine etme konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T23:00+0300
2022-12-12T23:00+0300
2022-12-12T23:09+0300
ukrayna krizi
g7
petrol
rusya
fransa
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G7 dönem başkanlığı sitesinden yapılan açıklamada, “Ukrayna’ya hava savunma sistemleri ve araçlarını sağlamaya doğrudan odaklanarak Ukrayna’nın askeri ve savunma teçhizatına olan acil ihtiyaçlarını karşılama çabalarımızı koordine etmeye devam edeceğiz” ifadesine yer verildi.Üçüncü ülkelere ‘tavan fiyat’ çağrısıG7 ülkeleri ayrıca Rus petrol ve petrol ürünlerini almak isteyen üçüncü ülkelere, fiyat tavanından yararlanma çağrısında bulundu.G7 liderleri, Rusya menşeli ham petrol ve petrol ürünlerinden kademeli olarak vazgeçme niyetini teyit etti.Açıklamada, “Ülkelerimizde, 5 Aralık 2022’ten itibaren, deniz yoluyla taşınan Rus ham petrolüne yönelik fiyat kısıtlamaları yürürlüğe girdi. Böylelikle, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü saldırgan savaşından elde ettiği geliri sınırlama, küresel enerji piyasalarında istikrarı teşvik etme ve Rusya’nın saldırgan savaşının özellikle düşük ve orta gelirli ülkeler için olumsuz ekonomik sonuçlarını en aza indirme yükümlülüğümüzü yerine getiriyoruz” ifadesine yer verildi. “Deniz yoluyla taşınan Rus menşeli ham petrol ve petrol ürünlerini ithal etmek isteyen üçüncü ülkeleri tavan fiyatları kullanmaya çağırıyoruz” diye G7 liderleri, “Rusya menşeli petrol ürünleri için tavan fiyatın 5 Şubat 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi yönündeki kararımızı yineliyoruz” diye ekledi.Fransa’dan Ukrayna’ya 6 adet TRF1 obüsüFransa Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya 6 adet 155 milimetre kalibreli çekili obüsler gönderdiklerini duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, Fransa’nın Ukrayna’ya tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kadar çok sayıda askeri teçhizat ve malzeme teslim ettiği kaydedildi.Açıklamada, Ukrayna’ya askeri ekipman, tanksavar ve uçaksavar silahlar, 6 adet 155 milimetre kalibreli TRF1 çekili obüs, 18 adet CAESAR topçu sistemi, iki adet Crotale uçaksavar füze sistemi, zırhlı personel taşıyıcıları ve çok namlulu roketatarların teslim edildiği ifade edildi.
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g7, petrol, rusya, fransa
g7, petrol, rusya, fransa
G7 ülkeleri, Ukrayna’nın askeri teçhizat ihtiyacını karşılama konusunda anlaştı
23:00 12.12.2022 (güncellendi: 23:09 12.12.2022) Abone ol
G7 ülkelerinin, Ukrayna’nın askeri ve savunma teçhizat alanındaki acil ihtiyaçlarını karşılama çabalarını koordine etme konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
G7 dönem başkanlığı sitesinden yapılan açıklamada, “Ukrayna’ya hava savunma sistemleri ve araçlarını sağlamaya doğrudan odaklanarak Ukrayna’nın askeri ve savunma teçhizatına olan acil ihtiyaçlarını karşılama çabalarımızı koordine etmeye devam edeceğiz” ifadesine yer verildi.
Üçüncü ülkelere ‘tavan fiyat’ çağrısı
G7 ülkeleri ayrıca Rus petrol ve petrol ürünlerini almak isteyen üçüncü ülkelere, fiyat tavanından yararlanma çağrısında bulundu.
G7 liderleri, Rusya menşeli ham petrol ve petrol ürünlerinden kademeli olarak vazgeçme niyetini teyit etti.
Açıklamada, “Ülkelerimizde, 5 Aralık 2022’ten itibaren, deniz yoluyla taşınan Rus ham petrolüne yönelik fiyat kısıtlamaları yürürlüğe girdi. Böylelikle, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü saldırgan savaşından elde ettiği geliri sınırlama, küresel enerji piyasalarında istikrarı teşvik etme ve Rusya’nın saldırgan savaşının özellikle düşük ve orta gelirli ülkeler için olumsuz ekonomik sonuçlarını en aza indirme yükümlülüğümüzü yerine getiriyoruz” ifadesine yer verildi.
“Deniz yoluyla taşınan Rus menşeli ham petrol ve petrol ürünlerini ithal etmek isteyen üçüncü ülkeleri tavan fiyatları kullanmaya çağırıyoruz” diye G7 liderleri, “Rusya menşeli petrol ürünleri için tavan fiyatın 5 Şubat 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi yönündeki kararımızı yineliyoruz” diye ekledi.
Fransa’dan Ukrayna’ya 6 adet TRF1 obüsü
Fransa Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya 6 adet 155 milimetre kalibreli çekili obüsler gönderdiklerini duyurdu
.
Bakanlığın açıklamasında, Fransa’nın Ukrayna’ya tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kadar çok sayıda askeri teçhizat ve malzeme teslim ettiği kaydedildi.
Açıklamada, Ukrayna’ya askeri ekipman, tanksavar ve uçaksavar silahlar, 6 adet 155 milimetre kalibreli TRF1 çekili obüs, 18 adet CAESAR topçu sistemi, iki adet Crotale uçaksavar füze sistemi, zırhlı personel taşıyıcıları ve çok namlulu roketatarların teslim edildiği ifade edildi.