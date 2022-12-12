Fiyatlar yüzde 280 arttı: Ucuz kasko yaptırmanın altı yolu

1. "Hasar onarımında marka yetkili servisleri tercih etmez, sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu özel tamirhaneleritercih ederseniz kaskonun fiyatı yüzde 20-25 düşer. Örneğin, piyasa değeri 500 bin lira aracın kaskosu 10 bin lira tutuyorsa, fiyat 7.500 liraya düşer. Özellikle araç yaşı biraz yüksek olan sigortalıların bu seçeneği tercih etmesini öneririm. onarımında marka yetkili servisleri tercih etmez, sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu özel tamirhaneleritercih ederseniz kaskonun fiyatı yüzde 20-25 düşer. Örneğin,değeri 500 bin lira aracın kaskosu 10 bin lira tutuyorsa, fiyat 7.500 liraya düşer. Özellikle araç yaşı biraz yüksek olan sigortalıların bu seçeneği tercih etmesini öneririm.

2. Sigorta şirketine, ‘Belirli tutarın altındaki hasarları ben öderim, üzerini kasko ödesin’ derseniz, yani muafiyetli kasko yaptırırsanız, kaskonun fiyatı ciddi düşer. Örneğin, yüzde 1 muafiyet ya da 5 bin liraya kadar olan hasarı siz ödeyip, üzerini kaskonun içine sokarsanız, 10 bin liralık kasko, 7 bin 500 lira iner. Muafiyet oranını yüzde 2’ye çıkarırsanız, yani 10 bin liraya kadar hasarı cebinizden öderseniz, fiyat yüzde 40 düşer, 10 bin liralık kaskonuz 6 bin lira olur. Bir tampon değişiminin bile 10 bin lira civarına geldiği piyasa koşullarında bazı hasarları sigortalının kendisinin onarım yaptırması daha ekonomik bir tercih olacaktır. Sigorta şirketine, ‘Belirli tutarın altındaki hasarları ben öderim, üzerini kasko ödesin’ derseniz, yani muafiyetli kasko yaptırırsanız, kaskonun fiyatı ciddi düşer. Örneğin, yüzde 1 muafiyet ya da 5 bin liraya kadar olan hasarı siz ödeyip, üzerini kaskonun içine sokarsanız, 10 bin liralık kasko, 7 bin 500 lira iner.oranını yüzde 2’ye çıkarırsanız, yani 10 bin liraya kadar hasarı cebinizden öderseniz, fiyat yüzde 40 düşer, 10 bin liralık kaskonuz 6 bin lira olur. Bir tampon değişiminin bile 10 bin lira civarına geldiği piyasa koşullarında bazı hasarları sigortalının kendisinin onarım yaptırması daha ekonomik bir tercih olacaktır.

3. Aracın sadece pert olma durumuna karşı kasko yaptırabilirsiniz. Aracın kısmi hasarlarını siz karşılar, sadece aracın kullanılamayacak hale gelmesi durumunda sigortanın zararı karşılamasını tercih ederseniz, kaskonun fiyatı yüzde 70-75 düşer. Yani, 10 bin liralık kasko, size 2500-3000 liraya gelir. Aracın sadece pert olma durumuna karşı kasko yaptırabilirsiniz. Aracın kısmi hasarlarını siz karşılar, sadece aracın kullanılamayacak hale gelmesi durumunda sigortanın zararı karşılamasını tercih ederseniz, kaskonun fiyatı yüzde 70-75 düşer. Yani, 10 bin liralık kasko, size 2500-3000 liraya gelir.

4. Kasko sigortasından bazı teminatları çıkartarak primi düşürmek mümkün. Örneğin, ikame araç istemez, ihtiyari mali mesuliyeti sınırsız yerine 2-3 milyon lira ile sınırlandırırsanız kaskonuzun bedeli yüzde 10 azalır, 10 bin liralık kaskonuz 9.000 liraya düşer. Kasko sigortasından bazı teminatları çıkartarak primi düşürmek mümkün. Örneğin, ikame araç istemez, ihtiyari mali mesuliyeti sınırsız yerine 2-3 milyon lira ile sınırlandırırsanız kaskonuzun bedeli yüzde 10 azalır, 10 bin liralık kaskonuz 9.000 liraya düşer.

5. Piyasa değeri 700-800 bin lira olan aracınıza tüm teminatları içeren genişletilmiş kasko yaptırdığınızda ödeyeceğiniz prim 14 bin lira iken, dar kasko yaptırırsanız 6 bin lira öderseniz. Piyasa değeri 700-800 bin lira olan aracınıza tüm teminatları içeren genişletilmiş kasko yaptırdığınızda ödeyeceğiniz prim 14 bin lira iken, dar kasko yaptırırsanız 6 bin lira öderseniz.