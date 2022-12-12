https://sputniknews.com.tr/20221212/eyt-duzenlemesinde-gozler-bestepede-cumhurbaskani-erdogan-bugun-aciklama-yapacak-1064465881.html
EYT düzenlemesinde gözler Beştepe'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklama yapacak
EYT düzenlemesinde gözler Beştepe'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklama yapacak
Bugün yapılacak kabine toplantısında, EYT düzenlemesinin de masada olması bekleniyor. Asgari ücret zam pazarlığında gelinen durum da toplantıda ele alınacak... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T08:06+0300
2022-12-12T08:06+0300
2022-12-12T08:06+0300
türkiye
eyt
emeklilikte yaşa takılanlar
kabine toplantısı
asgari ücret
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Beştepe'deki toplantıda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin son durumun masaya yatırılması bekleniyor.EYT'ye ilişkin son verilerin ilgili bakanların sunumuyla toplantıda ele alınacağı belirtiliyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devam eden asgari ücret görüşmelerinde son durum hakkında kabineye bilgi vermesi de beklentiler arasında.Ekonomideki son gelişmeler, yurt içi ve yurt dışında süren terörle mücadele operasyonları da kabinenin önemli başlıkları arasında olacak.
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eyt, emeklilikte yaşa takılanlar, kabine toplantısı, asgari ücret, recep tayyip erdoğan
eyt, emeklilikte yaşa takılanlar, kabine toplantısı, asgari ücret, recep tayyip erdoğan
EYT düzenlemesinde gözler Beştepe'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklama yapacak
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Bugün yapılacak kabine toplantısında, EYT düzenlemesinin de masada olması bekleniyor. Asgari ücret zam pazarlığında gelinen durum da toplantıda ele alınacak. Toplantının ardından Erdoğan açıklama yapacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Beştepe'deki toplantıda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin son durumun masaya yatırılması bekleniyor.
EYT'ye ilişkin son verilerin ilgili bakanların sunumuyla toplantıda ele alınacağı belirtiliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devam eden asgari ücret görüşmelerinde son durum hakkında kabineye bilgi vermesi de beklentiler arasında.
Ekonomideki son gelişmeler, yurt içi ve yurt dışında süren terörle mücadele operasyonları da kabinenin önemli başlıkları arasında olacak.