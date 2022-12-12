https://sputniknews.com.tr/20221212/ethem-sancak-vatan-partisi-genel-baskan-yardimcisi-oldu-1064493097.html
Ethem Sancak, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı oldu
Ethem Sancak, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı oldu
AK Parti'den 1 Nisan 2022’de istifa eden ve 2 Ağustos 2022’de Vatan Partisi’ne katılan iş insanı Ethem Sancak, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı oldu. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T18:02+0300
2022-12-12T18:02+0300
2022-12-12T18:05+0300
vatan partisi
ethem sancak
politika
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Vatan Partisi'nin 11. Genel Kurultayı sonrasında göreve başlayan yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ilk kararlarını aldı.Yapılan Merkez Yürütme Kurulu’nda, Başkanlık Kurulu üyeleri, Merkez Büro Başkanları, Bazı Yurtdışı Temsilcileri belirlendi. Buna göre Ethem Sancak, Vatan Partisi'nin Uluslararası İlişkiler Bürosu’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.Vatan Partisi MYK sonrası belirlenen diğer görevler şu şekilde;Başkanlık Kurulu1- Doğu Perinçek – Genel Başkan2- Özgür Bursalı – Genel Sekreter3- Şehmus Yıldırım Gençer – Genel Sayman4- Ethem Sancak – Genel Başkan Yardımcısı5- Ferdi Tanhan – Genel Başkan Yardımcısı6- Hakan Topkurulu – Genel Başkan Yardımcısı7- Hasan Korkmazcan – Genel Başkan Yardımcısı8- Serdar Üsküplü – Genel Başkan Yardımcısı9- Semih Koray – Genel Başkan Yardımcısı10- Tugay Şen – Genel Başkan Yardımcısı11- Utku Reyhan – Genel Başkan Yardımcısı12- Meltem Ayvalı – Öncü Kadın Genel Başkanı13- Barış Demiralay – Öncü Gençlik Genel BaşkanıMerkez Büro BaşkanlarıTBMM İle İlişkiler: Hasan KorkmazcanHukuk İşleri: Nusret SenemYerel Yönetimler: Cafer SincerUluslararası İlişkiler: Ethem SancakPropaganda: Utku ReyhanAraştırma Geliştirme: Hacer Şule PerinçekEkonomi Siyasetleri: Hakan TopkuruluBilim Ve Üniversite: Semih KorayÖrgütlenme: Savaş OruçParti Eğitimi: Osman Bilge Kurucaİşçi-Sendika: Hüseyin KaranlıkKamu Emekçileri: Sefa KoçoğluÇiftçi: Cenk ÖzdemirEsnaf Ve Zanaatkarlar: Selçuk SelviSanayici Ve İş İnsanları: Ayşe AktokMeslek Örgütleri: Osman YılmazKitle Örgütleri: Bayram YurtçiçekSosyal Hizmetler: Rifat MutluSanat: Tahsin Murat DemirbaşYurtdışı TemsilcileriAvrupa: Ali MercanRusya: Mehmet Bora PerinçekÇin: İbrahim Orçun GöktürkCezayir: Doğan Duyar
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vatan partisi, ethem sancak
vatan partisi, ethem sancak
Ethem Sancak, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı oldu
18:02 12.12.2022 (güncellendi: 18:05 12.12.2022) Abone ol
AK Parti'den 1 Nisan 2022’de istifa eden ve 2 Ağustos 2022’de Vatan Partisi’ne katılan iş insanı Ethem Sancak, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı oldu.
Vatan Partisi'nin 11. Genel Kurultayı sonrasında göreve başlayan yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ilk kararlarını aldı.
Yapılan Merkez Yürütme Kurulu’nda, Başkanlık Kurulu üyeleri, Merkez Büro Başkanları, Bazı Yurtdışı Temsilcileri belirlendi.
Buna göre Ethem Sancak, Vatan Partisi'nin Uluslararası İlişkiler Bürosu’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.
Vatan Partisi MYK sonrası belirlenen diğer görevler şu şekilde;
Başkanlık Kurulu
1- Doğu Perinçek – Genel Başkan
2- Özgür Bursalı – Genel Sekreter
3- Şehmus Yıldırım Gençer – Genel Sayman
4- Ethem Sancak – Genel Başkan Yardımcısı
5- Ferdi Tanhan – Genel Başkan Yardımcısı
6- Hakan Topkurulu – Genel Başkan Yardımcısı
7- Hasan Korkmazcan – Genel Başkan Yardımcısı
8- Serdar Üsküplü – Genel Başkan Yardımcısı
9- Semih Koray – Genel Başkan Yardımcısı
10- Tugay Şen – Genel Başkan Yardımcısı
11- Utku Reyhan – Genel Başkan Yardımcısı
12- Meltem Ayvalı – Öncü Kadın Genel Başkanı
13- Barış Demiralay – Öncü Gençlik Genel Başkanı
TBMM İle İlişkiler: Hasan Korkmazcan
Hukuk İşleri: Nusret Senem
Yerel Yönetimler: Cafer Sincer
Uluslararası İlişkiler: Ethem Sancak
Araştırma Geliştirme: Hacer Şule Perinçek
Ekonomi Siyasetleri: Hakan Topkurulu
Bilim Ve Üniversite: Semih Koray
Parti Eğitimi: Osman Bilge Kuruca
İşçi-Sendika: Hüseyin Karanlık
Kamu Emekçileri: Sefa Koçoğlu
Esnaf Ve Zanaatkarlar: Selçuk Selvi
Sanayici Ve İş İnsanları: Ayşe Aktok
Meslek Örgütleri: Osman Yılmaz
Kitle Örgütleri: Bayram Yurtçiçek
Sosyal Hizmetler: Rifat Mutlu
Sanat: Tahsin Murat Demirbaş
Rusya: Mehmet Bora Perinçek
Çin: İbrahim Orçun Göktürk