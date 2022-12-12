Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221212/ethem-sancak-vatan-partisi-genel-baskan-yardimcisi-oldu-1064493097.html
Ethem Sancak, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı oldu
Ethem Sancak, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı oldu
AK Parti'den 1 Nisan 2022’de istifa eden ve 2 Ağustos 2022’de Vatan Partisi’ne katılan iş insanı Ethem Sancak, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı oldu. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T18:02+0300
2022-12-12T18:05+0300
vatan partisi
ethem sancak
politika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102972/58/1029725848_14:0:1586:884_1920x0_80_0_0_c2a57aabd0b8004be07e7e294c09d329.jpg
Vatan Partisi'nin 11. Genel Kurultayı sonrasında göreve başlayan yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ilk kararlarını aldı.Yapılan Merkez Yürütme Kurulu’nda, Başkanlık Kurulu üyeleri, Merkez Büro Başkanları, Bazı Yurtdışı Temsilcileri belirlendi. Buna göre Ethem Sancak, Vatan Partisi'nin Uluslararası İlişkiler Bürosu’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.Vatan Partisi MYK sonrası belirlenen diğer görevler şu şekilde;Başkanlık Kurulu1- Doğu Perinçek – Genel Başkan2- Özgür Bursalı – Genel Sekreter3- Şehmus Yıldırım Gençer – Genel Sayman4- Ethem Sancak – Genel Başkan Yardımcısı5- Ferdi Tanhan – Genel Başkan Yardımcısı6- Hakan Topkurulu – Genel Başkan Yardımcısı7- Hasan Korkmazcan – Genel Başkan Yardımcısı8- Serdar Üsküplü – Genel Başkan Yardımcısı9- Semih Koray – Genel Başkan Yardımcısı10- Tugay Şen – Genel Başkan Yardımcısı11- Utku Reyhan – Genel Başkan Yardımcısı12- Meltem Ayvalı – Öncü Kadın Genel Başkanı13- Barış Demiralay – Öncü Gençlik Genel BaşkanıMerkez Büro BaşkanlarıTBMM İle İlişkiler: Hasan KorkmazcanHukuk İşleri: Nusret SenemYerel Yönetimler: Cafer SincerUluslararası İlişkiler: Ethem SancakPropaganda: Utku ReyhanAraştırma Geliştirme: Hacer Şule PerinçekEkonomi Siyasetleri: Hakan TopkuruluBilim Ve Üniversite: Semih KorayÖrgütlenme: Savaş OruçParti Eğitimi: Osman Bilge Kurucaİşçi-Sendika: Hüseyin KaranlıkKamu Emekçileri: Sefa KoçoğluÇiftçi: Cenk ÖzdemirEsnaf Ve Zanaatkarlar: Selçuk SelviSanayici Ve İş İnsanları: Ayşe AktokMeslek Örgütleri: Osman YılmazKitle Örgütleri: Bayram YurtçiçekSosyal Hizmetler: Rifat MutluSanat: Tahsin Murat DemirbaşYurtdışı TemsilcileriAvrupa: Ali MercanRusya: Mehmet Bora PerinçekÇin: İbrahim Orçun GöktürkCezayir: Doğan Duyar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102972/58/1029725848_210:0:1389:884_1920x0_80_0_0_a3c78b64b1749e2331a458508831c7db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vatan partisi, ethem sancak
vatan partisi, ethem sancak

Ethem Sancak, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı oldu

18:02 12.12.2022 (güncellendi: 18:05 12.12.2022)
© AAEthem Sancak
Ethem Sancak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© AA
Abone olTelegram
AK Parti'den 1 Nisan 2022’de istifa eden ve 2 Ağustos 2022’de Vatan Partisi’ne katılan iş insanı Ethem Sancak, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı oldu.
Vatan Partisi'nin 11. Genel Kurultayı sonrasında göreve başlayan yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ilk kararlarını aldı.
Yapılan Merkez Yürütme Kurulu’nda, Başkanlık Kurulu üyeleri, Merkez Büro Başkanları, Bazı Yurtdışı Temsilcileri belirlendi.
Buna göre Ethem Sancak, Vatan Partisi'nin Uluslararası İlişkiler Bürosu’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.
Vatan Partisi MYK sonrası belirlenen diğer görevler şu şekilde;

Başkanlık Kurulu

1- Doğu Perinçek – Genel Başkan
2- Özgür Bursalı – Genel Sekreter
3- Şehmus Yıldırım Gençer – Genel Sayman
4- Ethem Sancak – Genel Başkan Yardımcısı
5- Ferdi Tanhan – Genel Başkan Yardımcısı
6- Hakan Topkurulu – Genel Başkan Yardımcısı
7- Hasan Korkmazcan – Genel Başkan Yardımcısı
8- Serdar Üsküplü – Genel Başkan Yardımcısı
9- Semih Koray – Genel Başkan Yardımcısı
10- Tugay Şen – Genel Başkan Yardımcısı
11- Utku Reyhan – Genel Başkan Yardımcısı
12- Meltem Ayvalı – Öncü Kadın Genel Başkanı
13- Barış Demiralay – Öncü Gençlik Genel Başkanı
Merkez Büro Başkanları
TBMM İle İlişkiler: Hasan Korkmazcan
Hukuk İşleri: Nusret Senem
Yerel Yönetimler: Cafer Sincer
Uluslararası İlişkiler: Ethem Sancak
Propaganda: Utku Reyhan
Araştırma Geliştirme: Hacer Şule Perinçek
Ekonomi Siyasetleri: Hakan Topkurulu
Bilim Ve Üniversite: Semih Koray
Örgütlenme: Savaş Oruç
Parti Eğitimi: Osman Bilge Kuruca
İşçi-Sendika: Hüseyin Karanlık
Kamu Emekçileri: Sefa Koçoğlu
Çiftçi: Cenk Özdemir
Esnaf Ve Zanaatkarlar: Selçuk Selvi
Sanayici Ve İş İnsanları: Ayşe Aktok
Meslek Örgütleri: Osman Yılmaz
Kitle Örgütleri: Bayram Yurtçiçek
Sosyal Hizmetler: Rifat Mutlu
Sanat: Tahsin Murat Demirbaş
Yurtdışı Temsilcileri
Avrupa: Ali Mercan
Rusya: Mehmet Bora Perinçek
Çin: İbrahim Orçun Göktürk
Cezayir: Doğan Duyar
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала