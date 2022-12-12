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https://sputniknews.com.tr/20221212/endonezyada-evlilik-disi-cinsel-iliskiye-hapis-cezasi-ongoren-yasa-icin-turist-istisnasi--1064480949.html
Endonezya'da evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası öngören yasa için 'turist istisnası'
Endonezya'da evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası öngören yasa için 'turist istisnası'
Endonezya'ya bağlı turistik Bali Adası'nın Valisi Wayan Koster, turistlerin evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası öngören yeni yasadan muaf tutulacağını... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T15:08+0300
2022-12-12T15:08+0300
yaşam
fotoğraf
endonezya
bali
turizm
evlilik dışı ilişki
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Bali Adası Valisi Wayan Koster, Endonezya'da parlamentonun kabul ettiği evlilik dışı cinsel ilişkinin yasaklanmasına ilişkin yasasından turistlerin etkilenmeyeceğini duyurdu.
endonezya
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fotoğraf, endonezya, bali, turizm, evlilik dışı ilişki, фото
fotoğraf, endonezya, bali, turizm, evlilik dışı ilişki, фото

Endonezya'da evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası öngören yasa için 'turist istisnası'

15:08 12.12.2022
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Endonezya'ya bağlı turistik Bali Adası'nın Valisi Wayan Koster, turistlerin evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası öngören yeni yasadan muaf tutulacağını açıklayarak, "Turistlerin endişe etmesine gerek yok" dedi.
Bali Adası Valisi Wayan Koster, Endonezya'da parlamentonun kabul ettiği evlilik dışı cinsel ilişkinin yasaklanmasına ilişkin yasasından turistlerin etkilenmeyeceğini duyurdu.
© AFP 2022 / SONNY TUMBELAKA

Dünyanın önemli turistik rotaları arasında yer alan Bali'ye yeni yasa nedeniyle daha az turistin geleceği endişesinin ortaya çıkması, yerel yönetimin konuya açıklık getirme ihtiyacını beraberinde getirdi. Vali Wayan, pazar günü yaptığı açıklamada evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası öngören yasanın üç yıl içerisinde yürürlüğe gireceğini vurgulayarak, yasada öngörülen yaptırımların ise ancak bir ebeveyn, eş ya da çocuğun şikayeti üzerine uygulanabileceğini kaydetti.

Dünyanın önemli turistik rotaları arasında yer alan Bali&#x27;ye yeni yasa nedeniyle daha az turistin geleceği endişesinin ortaya çıkması, yerel yönetimin konuya açıklık getirme ihtiyacını beraberinde getirdi. Vali Wayan, pazar günü yaptığı açıklamada evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası öngören yasanın üç yıl içerisinde yürürlüğe gireceğini vurgulayarak, yasada öngörülen yaptırımların ise ancak bir ebeveyn, eş ya da çocuğun şikayeti üzerine uygulanabileceğini kaydetti. - Sputnik Türkiye
1/6
© AFP 2022 / SONNY TUMBELAKA

Dünyanın önemli turistik rotaları arasında yer alan Bali'ye yeni yasa nedeniyle daha az turistin geleceği endişesinin ortaya çıkması, yerel yönetimin konuya açıklık getirme ihtiyacını beraberinde getirdi. Vali Wayan, pazar günü yaptığı açıklamada evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası öngören yasanın üç yıl içerisinde yürürlüğe gireceğini vurgulayarak, yasada öngörülen yaptırımların ise ancak bir ebeveyn, eş ya da çocuğun şikayeti üzerine uygulanabileceğini kaydetti.

© AFP 2022 / SONNY TUMBELAKA

'Bali'yi ziyaret edecek turistlerin Endonezya Ceza Yasası'nın yürürlüğe girmesine dair hiçbir endişe duymaması gerektiğini' söyleyen Vali, ceza kanunundaki hükümlerin daha önce yürürlükte olan daha katı hükümlerle değiştirildiğini, böylece 'herkesin mahremiyeti ve rahatını garanti altına alacağını' dile getirdi. Wayan'a göre Bali yerel yönetimi, 'oteller, villalar, apartmanlar, misafirhaneler, pansiyonlar ve kaplıcalar gibi herhangi bir turizm konaklama yerinde check-in sırasında medeni durum kontrolü yapılmayacağını' garanti edecek.

&#x27;Bali&#x27;yi ziyaret edecek turistlerin Endonezya Ceza Yasası&#x27;nın yürürlüğe girmesine dair hiçbir endişe duymaması gerektiğini&#x27; söyleyen Vali, ceza kanunundaki hükümlerin daha önce yürürlükte olan daha katı hükümlerle değiştirildiğini, böylece &#x27;herkesin mahremiyeti ve rahatını garanti altına alacağını&#x27; dile getirdi. Wayan&#x27;a göre Bali yerel yönetimi, &#x27;oteller, villalar, apartmanlar, misafirhaneler, pansiyonlar ve kaplıcalar gibi herhangi bir turizm konaklama yerinde check-in sırasında medeni durum kontrolü yapılmayacağını&#x27; garanti edecek. - Sputnik Türkiye
2/6
© AFP 2022 / SONNY TUMBELAKA

'Bali'yi ziyaret edecek turistlerin Endonezya Ceza Yasası'nın yürürlüğe girmesine dair hiçbir endişe duymaması gerektiğini' söyleyen Vali, ceza kanunundaki hükümlerin daha önce yürürlükte olan daha katı hükümlerle değiştirildiğini, böylece 'herkesin mahremiyeti ve rahatını garanti altına alacağını' dile getirdi. Wayan'a göre Bali yerel yönetimi, 'oteller, villalar, apartmanlar, misafirhaneler, pansiyonlar ve kaplıcalar gibi herhangi bir turizm konaklama yerinde check-in sırasında medeni durum kontrolü yapılmayacağını' garanti edecek.

© AFP 2022 / SONNY TUMBELAKA

Yasanın geçmesinin ardından çok sayıda uçuş ve otel rezervasyonunun iptal edildiği yönünde yalan haber yapıldığını belirten Wayan, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığının altını çizdi ve Aralık 2022 ve Mart 2023 ayları arasındaki ziyaretçi sayısına dair verilere işaret ederek adaya gelen turist sayısının aksine arttığını savundu.

Yasanın geçmesinin ardından çok sayıda uçuş ve otel rezervasyonunun iptal edildiği yönünde yalan haber yapıldığını belirten Wayan, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığının altını çizdi ve Aralık 2022 ve Mart 2023 ayları arasındaki ziyaretçi sayısına dair verilere işaret ederek adaya gelen turist sayısının aksine arttığını savundu. - Sputnik Türkiye
3/6
© AFP 2022 / SONNY TUMBELAKA

Yasanın geçmesinin ardından çok sayıda uçuş ve otel rezervasyonunun iptal edildiği yönünde yalan haber yapıldığını belirten Wayan, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığının altını çizdi ve Aralık 2022 ve Mart 2023 ayları arasındaki ziyaretçi sayısına dair verilere işaret ederek adaya gelen turist sayısının aksine arttığını savundu.

© AFP 2022 / SONNY TUMBELAKA

Bali, dünyada en fazla Müslümanın yaşadığı ülke olarak bilinen Endonezya'ya bağlı olsa da ağırlıklı olarak Hinduizm dinine mensup kişilerin yaşadığı bir turizm merkezi. Yılın hemen her sezonunda dünyanın dört bir yanından turisti ağırlayan ada, 2025 yılına dek 6 milyon ziyaretçi ağırlayarak pandemi öncesi turist rakamlarına geri dönmeyi planlıyor.

Bali, dünyada en fazla Müslümanın yaşadığı ülke olarak bilinen Endonezya&#x27;ya bağlı olsa da ağırlıklı olarak Hinduizm dinine mensup kişilerin yaşadığı bir turizm merkezi. Yılın hemen her sezonunda dünyanın dört bir yanından turisti ağırlayan ada, 2025 yılına dek 6 milyon ziyaretçi ağırlayarak pandemi öncesi turist rakamlarına geri dönmeyi planlıyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AFP 2022 / SONNY TUMBELAKA

Bali, dünyada en fazla Müslümanın yaşadığı ülke olarak bilinen Endonezya'ya bağlı olsa da ağırlıklı olarak Hinduizm dinine mensup kişilerin yaşadığı bir turizm merkezi. Yılın hemen her sezonunda dünyanın dört bir yanından turisti ağırlayan ada, 2025 yılına dek 6 milyon ziyaretçi ağırlayarak pandemi öncesi turist rakamlarına geri dönmeyi planlıyor.

© AFP 2022 / SONNY TUMBELAKA

Yetkililier, onlarca yıldır hazırlık aşamasında olan yasanın, dünyanın en büyük Müslüman çoğunluklu ülkesinde 'Hollanda sömürgesinin kalıntılarından kurtumayı' ve 'Endonezya değerlerini korumayı' hedeflediğini söylüyor.

Yetkililier, onlarca yıldır hazırlık aşamasında olan yasanın, dünyanın en büyük Müslüman çoğunluklu ülkesinde &#x27;Hollanda sömürgesinin kalıntılarından kurtumayı&#x27; ve &#x27;Endonezya değerlerini korumayı&#x27; hedeflediğini söylüyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AFP 2022 / SONNY TUMBELAKA

Yetkililier, onlarca yıldır hazırlık aşamasında olan yasanın, dünyanın en büyük Müslüman çoğunluklu ülkesinde 'Hollanda sömürgesinin kalıntılarından kurtumayı' ve 'Endonezya değerlerini korumayı' hedeflediğini söylüyor.

© AFP 2022 / SONNY TUMBELAKA

Endonezya Turizm Genel Müdürü Maulana Yusran ise bu görüşe katılmıyor. Geçtiğimiz hafta açıklama yapan Yusran, 'ekonomi ve turizmin pandeminin etkilerinden kurtulmaya başladığı bir dönemde yeni yasanın tamamen zarar verici' olduğunu dile getirdi.

Endonezya Turizm Genel Müdürü Maulana Yusran ise bu görüşe katılmıyor. Geçtiğimiz hafta açıklama yapan Yusran, &#x27;ekonomi ve turizmin pandeminin etkilerinden kurtulmaya başladığı bir dönemde yeni yasanın tamamen zarar verici&#x27; olduğunu dile getirdi. - Sputnik Türkiye
6/6
© AFP 2022 / SONNY TUMBELAKA

Endonezya Turizm Genel Müdürü Maulana Yusran ise bu görüşe katılmıyor. Geçtiğimiz hafta açıklama yapan Yusran, 'ekonomi ve turizmin pandeminin etkilerinden kurtulmaya başladığı bir dönemde yeni yasanın tamamen zarar verici' olduğunu dile getirdi.

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