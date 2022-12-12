Endonezya'da evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası öngören yasa için 'turist istisnası'

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'Bali'yi ziyaret edecek turistlerin Endonezya Ceza Yasası'nın yürürlüğe girmesine dair hiçbir endişe duymaması gerektiğini' söyleyen Vali, ceza kanunundaki hükümlerin daha önce yürürlükte olan daha katı hükümlerle değiştirildiğini, böylece 'herkesin mahremiyeti ve rahatını garanti altına alacağını' dile getirdi. Wayan'a göre Bali yerel yönetimi, 'oteller, villalar, apartmanlar, misafirhaneler, pansiyonlar ve kaplıcalar gibi herhangi bir turizm konaklama yerinde check-in sırasında medeni durum kontrolü yapılmayacağını' garanti edecek.