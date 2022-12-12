https://sputniknews.com.tr/20221212/ekimde-issizlik-orani-yuzde-102-oldu-1064469375.html

Ekim'de işsizlik oranı yüzde 10.2 oldu

Ekim'de işsizlik oranı yüzde 10.2 oldu

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı ekimde aylık bazda 229 bin kişi artarak 31 milyon 200 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 48... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T10:04+0300

2022-12-12T10:04+0300

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ekonomi

türkiye

türkiye istatistik kurumu (tüik)

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işsizlik

işsizlik

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Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı ekimde bir önceki aya kıyasla 229 bin kişi artarak 31 milyon 200 bine çıktı. İstihdam oranı da 0,3 puanlık artışla yüzde 48 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,6 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak hesaplandı.Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 287 bin kişi artarak 34 milyon 734 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise 0,4 puan arttı ve yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8 kadınlarda ise yüzde 35,5 olarak belirlendi.İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ekimde aylık bazda 0,3 saat artarak 44,3 saat olarak gerçekleşti.Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ekimde aylık bazda değişim göstermeyerek yüzde 20,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,2 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,6 olarak tahmin edildi.Türkiye genelinde ekim ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:Cari açık 43.4 milyar dolarTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, ekimde cari işlemler hesabı 359 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda, ocak-ekim döneminde cari işlemler açığı 38 milyar 176 milyon dolar oldu.Son 12 aylık cari işlemler açığı da 43 milyar 454 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ekimde 8 milyar 643 milyon dolar, ocak-ekim döneminde 43 milyar 41 milyon dolar fazla verdi.Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ekimde 6 milyar 463 milyon dolar olurken, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 702 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5 milyar 184 milyon dolar oldu.Birincil gelir dengesi kalemi ekimde 652 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 54 milyon dolar net giriş kaydetti.Öte yandan, eylül ayına ilişkin cari işlemler açığı 2 milyar 966 milyon dolardan 2 milyar 883 milyon dolara revize edildi.AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 1 milyar 869 milyon dolar açık vermesini bekliyordu. Ekonomistlerin 2022 sonuna yönelik cari işlemler açığı beklentisi ise 48,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

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türkiye, türkiye istatistik kurumu (tüik), işsiz, işsizlik, işsizlik