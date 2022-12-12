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https://sputniknews.com.tr/20221212/duma-baskani-volodin-iki-gunluk-ziyaret-icin-turkiyeye-geliyor-1064475071.html
Duma Başkanı Volodin, iki günlük ziyaret için Türkiye'ye geliyor
Duma Başkanı Volodin, iki günlük ziyaret için Türkiye'ye geliyor
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, 12-13 Aralık tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T12:27+0300
2022-12-12T12:27+0300
dünya
rusya
türkiye
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
vyaçeslav volodin
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Duma Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün başlayacak ziyarette Volodin'e bir Duma heyeti eşlik edecek.İki gün boyunca Türkiye'de temaslarda bulunacak Volodin'in programında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'la bir görüşme de yer alıyor. Tarafların Türkiye ile Rusya arasındaki parlamentolar arası ilişkilerin gelişimini istişare etmeyi planladığı belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221211/cumhurbaskani-erdogan-rusya-lideri-putinle-telefonda-gorustu-1064444407.html
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rusya, türkiye, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav volodin
rusya, türkiye, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav volodin

Duma Başkanı Volodin, iki günlük ziyaret için Türkiye'ye geliyor

12:27 12.12.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinDuma Başkanı Volodin
Duma Başkanı Volodin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, 12-13 Aralık tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.
Duma Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün başlayacak ziyarette Volodin'e bir Duma heyeti eşlik edecek.
İki gün boyunca Türkiye'de temaslarda bulunacak Volodin'in programında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'la bir görüşme de yer alıyor. Tarafların Türkiye ile Rusya arasındaki parlamentolar arası ilişkilerin gelişimini istişare etmeyi planladığı belirtiliyor.
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