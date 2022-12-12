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https://sputniknews.com.tr/20221212/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064467513.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar/TL 18.65 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 19.61 TL’de yer alıyor. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T09:28+0300
2022-12-12T09:28+0300
ekonomi
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euro
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Dolar yeni haftaya 18.65 liradan başladı.Euro ise 19.61 bandında işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 71 lira seviyelerinden alıcı buluyor. Çeyrek altını fiyatı bin 782, Cumhuriyet altını ise 7 bin 331 TL'de yer alıyor.Ons altın fiyatı da 1786 dolar bandında yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221209/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064369452.html
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dolar, dolar/tl, altın, yarım gram altın, gram altın, euro, euro/tl
dolar, dolar/tl, altın, yarım gram altın, gram altın, euro, euro/tl

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:28 12.12.2022
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© AA
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Dolar/TL 18.65 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 19.61 TL’de yer alıyor.
Dolar yeni haftaya 18.65 liradan başladı.
Euro ise 19.61 bandında işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Gram altın bin 71 lira seviyelerinden alıcı buluyor. Çeyrek altını fiyatı bin 782, Cumhuriyet altını ise 7 bin 331 TL'de yer alıyor.
Ons altın fiyatı da 1786 dolar bandında yer alıyor.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
9 Aralık, 09:22
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