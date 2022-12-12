https://sputniknews.com.tr/20221212/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064467513.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar/TL 18.65 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 19.61 TL’de yer alıyor. 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T09:28+0300

2022-12-12T09:28+0300

2022-12-12T09:28+0300

ekonomi

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Dolar yeni haftaya 18.65 liradan başladı.Euro ise 19.61 bandında işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 71 lira seviyelerinden alıcı buluyor. Çeyrek altını fiyatı bin 782, Cumhuriyet altını ise 7 bin 331 TL'de yer alıyor.Ons altın fiyatı da 1786 dolar bandında yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221209/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064369452.html

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