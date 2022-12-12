Diyarbakır’da çocuk istismarına mor zincirli protesto: Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da çocuk istismarına mor zincirli protesto: Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz
© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’daki kadın kurumları, çocuk istismarını düzenledikleri mor zincirli eylemle protesto etti. Açıklama yapan kadınlar ‘‘’Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz! Faillerin aklanmasına izin vermeyeceğiz’’ dedi.
İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındayken kızı H.K.G.’nin evlendirilmesine yönelik tepkiler sürüyor. Birçok kentte eylem ve etkinlik düzenleyen kadın kurumları, çocuk istismarını protesto etti. Diyarbakır’da biraraya gelen ve çok sayıda kadın kurumu, sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin kadın komisyonlarının yer aldığı Dicle Amed Kadın Platformu (DAKAP) ‘mor zincir’ ile çocuk istismarını protesto etti. Dağkapı Meydanı’nda toplanan kadınlar mor fularla zincir oluşturarak açıklama yaptı.
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da çocuk istismarına mor zincirli protesto: Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz
Diyarbakır’da çocuk istismarına mor zincirli protesto: Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz
© Sputnik / Sertac Kayar
‘Faillerin aklanmasına izin vermeyeceğiz’
‘’Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz! Faillerin aklanmasına izin vermeyeceğiz’’ sloganıyla düzenlenen eylemde DAKAP adına açıklama yapan HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Gülistan Atasoy, 6 yaşındaki H.K.G.’nin yıllarca istismara maruz kaldığını belirterek ‘’Buna sessiz kalan Aile Bakanı hangi ülkede olursa olsun bir dakika dahi görevde bulunmaması gereken Aile Bakanının, bütçe görüşmeleri sırasında bu olay hakkındaki görüşlerini öğrenmiş olduk. Meclis kürsüsünden ‘Evet iki yıldır biz bundan haberdarız’ dedi. Ve pişkince bir şekilde bunu söyledi. İstifa etmesi gerekirken ‘Biz iki yıldır bu olaya vakıfız, araştırıyoruz ama bunu kimse de siyasi malzeme yapmasın’ diye de bizi tembihlemeyi unutmadı” şeklinde konuştu.
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da çocuk istismarına mor zincirli protesto: Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz
Diyarbakır’da çocuk istismarına mor zincirli protesto: Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz
© Sputnik / Sertac Kayar
‘İstismar ve tecavüz davaları cezasız kılınıyor’
Çocuk istismarının politik olduğunu ifade eden Atasoy şunları söyledi: ‘’Siyasallaşmış yargı bugün tüm tecavüzcüleri ve katilleri aklamak için iktidarın bakanıyla fotoğraf çekiyor ya da kendilerine biat ettirdikleri savcı ve hakimlerle cezasızlığı temel bir devlet politikası haline getiriyor. Bu ülkede kendi yargı, bürokratları ve yandaş medyası eliyle her türlü istismar ve tecavüz davaları cezasız kılınarak bu ülkenin geleceğinde meşru bir yönetim anlayışına ve ahlaka dönüştürülmeye çalışılıyor. Bedeli ne olursa olsun çocuklarımızın geleceğini asla sizin o kirli emellerinize alet ettirmeyeceğiz. Kadınların yaşamlarını koruması için insaflı savcılarınıza ve kolluğunuza güvenmeyeceğiz. Kadınlar kendi yaşamlarına her daim sahip çıkmak için kadın dayanışmasını ve örgütlülüğünü büyüterek buna cevap verecekler. Kadınlar kendi yaşamlarına sahip çıkacak. Bedeli ne olursa olsun biz kadınlar her yerde karşınızda duracak.”
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da çocuk istismarına mor zincirli protesto: Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz
Diyarbakır’da çocuk istismarına mor zincirli protesto: Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz
© Sputnik / Sertac Kayar