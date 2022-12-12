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https://sputniknews.com.tr/20221212/cumhurbaskani-erdogan-turkmenistana-gidiyor-1064506034.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Türkmenistan'a gidecek. Erdoğan, 13-14 Aralık'ta gerçekleştireceği ziyarette Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T23:28+0300
2022-12-12T23:29+0300
türkmenistan
türkiye
türkiye
azerbaycan
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi dolayısıyla 13-14 Aralık'ta Türkmenistan'ı ziyaret edecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iştirakleriyle 14 Aralık Çarşamba Avaza'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi düzenleneceği belirtildi.Zirvede; ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere, dost ve kardeş üç ülke arasındaki işbirliğinin her alanda daha da derinleştirilmesine dair atılacak adımların ele alınacağı ifade edilen açıklamada, zirve vesilesiyle, mezkur alanlarda işbirliğinin ahdi zeminini kuvvetlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zirve marjında ikili görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.
türkmenistan
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türkmenistan, türkiye, azerbaycan, recep tayyip erdoğan
türkmenistan, türkiye, azerbaycan, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gidiyor

23:28 12.12.2022 (güncellendi: 23:29 12.12.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Türkmenistan'a gidecek. Erdoğan, 13-14 Aralık'ta gerçekleştireceği ziyarette Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ne katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi dolayısıyla 13-14 Aralık'ta Türkmenistan'ı ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iştirakleriyle 14 Aralık Çarşamba Avaza'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi düzenleneceği belirtildi.
Zirvede; ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere, dost ve kardeş üç ülke arasındaki işbirliğinin her alanda daha da derinleştirilmesine dair atılacak adımların ele alınacağı ifade edilen açıklamada, zirve vesilesiyle, mezkur alanlarda işbirliğinin ahdi zeminini kuvvetlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zirve marjında ikili görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.
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