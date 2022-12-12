https://sputniknews.com.tr/20221212/cumhurbaskani-erdogan-turkmenistana-gidiyor-1064506034.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Türkmenistan'a gidecek. Erdoğan, 13-14 Aralık'ta gerçekleştireceği ziyarette Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T23:28+0300

2022-12-12T23:28+0300

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türkmenistan

türkiye

türkiye

azerbaycan

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi dolayısıyla 13-14 Aralık'ta Türkmenistan'ı ziyaret edecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iştirakleriyle 14 Aralık Çarşamba Avaza'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi düzenleneceği belirtildi.Zirvede; ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere, dost ve kardeş üç ülke arasındaki işbirliğinin her alanda daha da derinleştirilmesine dair atılacak adımların ele alınacağı ifade edilen açıklamada, zirve vesilesiyle, mezkur alanlarda işbirliğinin ahdi zeminini kuvvetlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zirve marjında ikili görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.

türkmenistan

türkiye

azerbaycan

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türkmenistan, türkiye, azerbaycan, recep tayyip erdoğan