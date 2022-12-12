https://sputniknews.com.tr/20221212/cumhurbaskani-erdogan-ihalarin-uretimi-satisi-konusunda-dunyanin-3-4-ulkesi-arasinda-yer-aliyoruz-1064474138.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA'ların üretimi, satışı konusunda dünyanın 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA'ların üretimi, satışı konusunda dünyanın 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Savunma sanayiinde Türkiye Şampiyonlar Ligi'nde 20 yıl gibi kısa bir sürede büyük bir başarı hikayesi yazdık. Savunma... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-12T12:42+0300
politika
recep tayyip erdoğan
iha
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ''Savunma sanayiinde Türkiye Şampiyonlar Ligi'nde 20. yıl gibi kısa bir sürede büyük bir başarı hikayesi yazdık. Toplam 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatı yapabiliyorken, inşallah bu sene 4 milyar doları aşacağına inanıyorum'' ifadelerini kullandı. Petrol ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''Petrol ile ilgili çeşitli illerden müjdeli haberler geliyor. Yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz'' dedi.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Savunma sanayiinde Türkiye Şampiyonlar Ligi'nde 20. yıl gibi kısa bir sürede büyük bir başarı hikayesi yazdık. Savunma sanayii ihracatını dolara çıkaracağımıza inanıyorum.İHA'ların üretimi ve satışı konusunda dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz.Enerjide Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgazla yeni bir dönemi başlattık.Togg ile 60 yıllık hayali gerçekleştiriyoruz.Petrolle ilgili müjdeli haberler geliyor, üretimi günlük 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz.TOGG'un fabrika açılışına gelmeyip 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini ise kendi cahilliği ile baş başa bırakıyorumİnşallah birkaç ay içinde Türkiye'nin ve Türk sanayisinin gurur vesilesi olacak TOGG'u yollarda görmeye başlıyoruz.İhracat, büyüme ve istihdam rakamlarında olumlu verileri görüyoruz.Düşük faiz politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini yakında daha güçlü hissedeceğiz.Salgında ekonomik büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdüren sayılı ülkelerdeniz.Katma değer üreten, markalı, özgün tasarımlı, inovatif ürünlerle boy gösteren bir ülke olmamız önünde engel yok."
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recep tayyip erdoğan, iha, siha
recep tayyip erdoğan, iha, siha
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA'ların üretimi, satışı konusunda dünyanın 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz
12:13 12.12.2022 (güncellendi: 12:42 12.12.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Savunma sanayiinde Türkiye Şampiyonlar Ligi'nde 20 yıl gibi kısa bir sürede büyük bir başarı hikayesi yazdık. Savunma sanayii ihracatını dolara çıkaracağımıza inanıyorum'' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.
Erdoğan, ''Savunma sanayiinde Türkiye Şampiyonlar Ligi'nde 20. yıl gibi kısa bir sürede büyük bir başarı hikayesi yazdık. Toplam 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatı yapabiliyorken, inşallah bu sene 4 milyar doları aşacağına inanıyorum'' ifadelerini kullandı.
Petrol ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''Petrol ile ilgili çeşitli illerden müjdeli haberler geliyor. Yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz'' dedi.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Savunma sanayiinde Türkiye Şampiyonlar Ligi'nde 20. yıl gibi kısa bir sürede büyük bir başarı hikayesi yazdık. Savunma sanayii ihracatını dolara çıkaracağımıza inanıyorum.
İHA'ların üretimi ve satışı konusunda dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz.
Enerjide Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgazla yeni bir dönemi başlattık.
Togg ile 60 yıllık hayali gerçekleştiriyoruz.
Petrolle ilgili müjdeli haberler geliyor, üretimi günlük 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz.
TOGG'un fabrika açılışına gelmeyip 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini ise kendi cahilliği ile baş başa bırakıyorum
İnşallah birkaç ay içinde Türkiye'nin ve Türk sanayisinin gurur vesilesi olacak TOGG'u yollarda görmeye başlıyoruz.
İhracat, büyüme ve istihdam rakamlarında olumlu verileri görüyoruz.
Düşük faiz politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini yakında daha güçlü hissedeceğiz.
Salgında ekonomik büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdüren sayılı ülkelerdeniz.
Katma değer üreten, markalı, özgün tasarımlı, inovatif ürünlerle boy gösteren bir ülke olmamız önünde engel yok."