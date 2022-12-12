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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'den kazandığı tazminatı TÜRGEV'e bağışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'den kazandığı tazminatı TÜRGEV'e bağışladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den kazandığı 55 bin... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T14:38+0300
2022-12-12T14:38+0300
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Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Akşener'in 2019'da Denizli ve Aydın'da yaptığı konuşmalarda Erdoğan'a yönelik ithamlarda bulunduğu iddiasıyla Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtıklarını hatırlattı.Yerel mahkemede görülen duruşmada davalı Akşener'in, Erdoğan'ın, "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle 40 bin lira manevi tazminata mahkum edildiğini kaydeden Aydın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi'nin de yerel mahkemenin kararını yerinde bularak dosya masrafları ve diğer giderlerle birlikte Akşener'in 55 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini bildirdi.Aydın, Erdoğan'ın, söz konusu miktarı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'na (TÜRGEV) bağışladığını kaydetti.
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'den kazandığı tazminatı TÜRGEV'e bağışladı

14:38 12.12.2022
© AA / Aykut Ünlüpınar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© AA / Aykut Ünlüpınar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den kazandığı 55 bin lira manevi tazminatı burs olarak bağışladı.
Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Akşener'in 2019'da Denizli ve Aydın'da yaptığı konuşmalarda Erdoğan'a yönelik ithamlarda bulunduğu iddiasıyla Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtıklarını hatırlattı.
Yerel mahkemede görülen duruşmada davalı Akşener'in, Erdoğan'ın, "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle 40 bin lira manevi tazminata mahkum edildiğini kaydeden Aydın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi'nin de yerel mahkemenin kararını yerinde bularak dosya masrafları ve diğer giderlerle birlikte Akşener'in 55 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini bildirdi.
Aydın, Erdoğan'ın, söz konusu miktarı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'na (TÜRGEV) bağışladığını kaydetti.
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