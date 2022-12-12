https://sputniknews.com.tr/20221212/cezaevinden-cikti-eski-esini-oldurdu-adana-emniyeti-ozel-ekip-kurarak-katili-yakaladi-1064476431.html
Cezaevinden çıktı, eski eşini öldürdü, Adana emniyeti özel ekip kurarak katili yakaladı
Cezaevinden çıktı, eski eşini öldürdü, Adana emniyeti özel ekip kurarak katili yakaladı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 3 çocuk annesi eşi Müzeyyen T.'yi pompalı tüfekle öldüren zanlı Abdullah T. operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T13:13+0300
2022-12-12T13:13+0300
2022-12-12T13:16+0300
yaşam
adana
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Kasım'da Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştığı karısı Müzeyyen T'yi pompalı tüfekle öldürüp kaçan Abdullah T'yi yakalamak için özel ekip kurdu.AA'da yer alan habere göre Sarıçam ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığı belirlenen Abdullah T, adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.Şüpheli ifadesinde, yaralama suçundan bir süre önce cezaevine girdiğini ve bu süreçte eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek, bu konuda tartıştıkları sırada sinirlenip silahla Müzeyyen T'ye ateş ettiğini belirtti.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah T, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Abdullah T, 24 Kasım'da evlerinde tartıştığı eşi Müzeyyen T'yi pompalı tüfekle vurup kaçmıştı. Komşuların durumu bildirmesi üzerine adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, 3 çocuk annesi kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti.
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adana
Cezaevinden çıktı, eski eşini öldürdü, Adana emniyeti özel ekip kurarak katili yakaladı
13:13 12.12.2022 (güncellendi: 13:16 12.12.2022) Abone ol
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 3 çocuk annesi eşi Müzeyyen T.'yi pompalı tüfekle öldüren zanlı Abdullah T. operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi. Zanlı, cezaevindeyken eşinin kendisini aldattığını iddia etti
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Kasım'da Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştığı karısı Müzeyyen T'yi pompalı tüfekle öldürüp kaçan Abdullah T'yi yakalamak için özel ekip kurdu.
AA'da yer alan habere göre Sarıçam ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığı belirlenen Abdullah T, adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüpheli ifadesinde, yaralama suçundan bir süre önce cezaevine girdiğini ve bu süreçte eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek, bu konuda tartıştıkları sırada sinirlenip silahla Müzeyyen T'ye ateş ettiğini belirtti.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah T, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Abdullah T, 24 Kasım'da evlerinde tartıştığı eşi Müzeyyen T'yi pompalı tüfekle vurup kaçmıştı. Komşuların durumu bildirmesi üzerine adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, 3 çocuk annesi kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti.