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https://sputniknews.com.tr/20221212/bozdagdan-kilicdarogluna-yanit-adalet-bakani-ile-gorusme-yerine-basin-aciklamasi-ile-yetindi-1064472877.html
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: 'Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi'
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: 'Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüyüşü ve ardından yaptığı açıklamaya ilişkin, "Eğer... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T11:42+0300
2022-12-12T12:21+0300
türkiye
türkiye
adalet bakanlığı
bekir bozdağ
kemal kılıçdaroğlu
cinsel istismar
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Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sabah Adalet Bakanlığı'na yürüdüğünü hatırlattı."Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığından randevu istemedi. Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm." ifadelerini kullanan Bozdağ, şöyle devam etti:'Yargılama süreci başlamıştır'Bozdağ, çocuğun cinsel istismarının, bir insanlık suçu olduğunu vurgulayarak, "Mağdure Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış, gerekli tahkikatı yapmış, iddianame hazırlamış ve mahkemeye sunmuş, mahkeme iddianameyi kabul etmiş ve yargılama sürecini başlatmıştır." bilgisini verdi.Yargılama sürecinin, kanunların öngördüğü usulde devam ettiği kaydeden Bozdağ, "Yargılama sonunda maddi hakikat ortaya çıkacaktır. Yargıya güvenelim, yargılama sonucunu bekleyelim. Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacaktır." açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221212/chpden-adalet-bakanligina-protesto-yuruyusu-1064468137.html
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türkiye, adalet bakanlığı, bekir bozdağ, kemal kılıçdaroğlu, cinsel istismar
türkiye, adalet bakanlığı, bekir bozdağ, kemal kılıçdaroğlu, cinsel istismar

Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: 'Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi'

11:42 12.12.2022 (güncellendi: 12:21 12.12.2022)
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL-AW720485Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL-AW720485
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüyüşü ve ardından yaptığı açıklamaya ilişkin, "Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm" değerlendirmesinde bulundu.
Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sabah Adalet Bakanlığı'na yürüdüğünü hatırlattı.
"Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığından randevu istemedi. Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm." ifadelerini kullanan Bozdağ, şöyle devam etti:
"Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi. Canı sağ olsun. Biz, memleketimizin her meselesini Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanıyla her daim görüşmeye ve konuşmaya hazırız. Adalet Bakanlığı, olan biten hakkında sessiz kalmadı, ama belli ki Sayın Kılıçdaroğlu'na doğru bilgi aktarılmıyor. O yüzden yaptığım açıklamayı bir de buradan yazayım. Çocuğun cinsel istismarı, din, ahlak, hukuk ve kültür dahil ne kadar mukaddes değerimiz varsa hepsini çiğnemektir."

'Yargılama süreci başlamıştır'

Bozdağ, çocuğun cinsel istismarının, bir insanlık suçu olduğunu vurgulayarak, "Mağdure Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış, gerekli tahkikatı yapmış, iddianame hazırlamış ve mahkemeye sunmuş, mahkeme iddianameyi kabul etmiş ve yargılama sürecini başlatmıştır." bilgisini verdi.
Yargılama sürecinin, kanunların öngördüğü usulde devam ettiği kaydeden Bozdağ, "Yargılama sonunda maddi hakikat ortaya çıkacaktır. Yargıya güvenelim, yargılama sonucunu bekleyelim. Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacaktır." açıklamasında bulundu.
CHP Adalet Bakanlığı'na yürüdü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı'na yürüdü: 'Haksızlığa dayanamıyorum, hepimizin evlatları var'
09:39
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