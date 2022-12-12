https://sputniknews.com.tr/20221212/bozdagdan-kilicdarogluna-yanit-adalet-bakani-ile-gorusme-yerine-basin-aciklamasi-ile-yetindi-1064472877.html

Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: 'Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi'

Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: 'Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüyüşü ve ardından yaptığı açıklamaya ilişkin, "Eğer... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T11:42+0300

2022-12-12T11:42+0300

2022-12-12T12:21+0300

türkiye

türkiye

adalet bakanlığı

bekir bozdağ

kemal kılıçdaroğlu

cinsel istismar

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Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sabah Adalet Bakanlığı'na yürüdüğünü hatırlattı."Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığından randevu istemedi. Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm." ifadelerini kullanan Bozdağ, şöyle devam etti:'Yargılama süreci başlamıştır'Bozdağ, çocuğun cinsel istismarının, bir insanlık suçu olduğunu vurgulayarak, "Mağdure Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış, gerekli tahkikatı yapmış, iddianame hazırlamış ve mahkemeye sunmuş, mahkeme iddianameyi kabul etmiş ve yargılama sürecini başlatmıştır." bilgisini verdi.Yargılama sürecinin, kanunların öngördüğü usulde devam ettiği kaydeden Bozdağ, "Yargılama sonunda maddi hakikat ortaya çıkacaktır. Yargıya güvenelim, yargılama sonucunu bekleyelim. Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacaktır." açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20221212/chpden-adalet-bakanligina-protesto-yuruyusu-1064468137.html

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türkiye, adalet bakanlığı, bekir bozdağ, kemal kılıçdaroğlu, cinsel istismar