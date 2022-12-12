https://sputniknews.com.tr/20221212/bm-ozel-temsilcisi-ziadeh-kosovada-itidal-ve-gerginligin-azaltilmasi-cagrisinda-bulundu-1064502565.html
BM Özel Temsilcisi Ziadeh, Kosova’da itidal ve gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu
BM Özel Temsilcisi Ziadeh, Kosova’da itidal ve gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu
Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi ve BM Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Başkanı Caroline Ziadeh’in Kosova’nın kuzeyindeki durum ile ilgili... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T21:55+0300
2022-12-12T21:55+0300
2022-12-12T21:55+0300
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BM Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq’ın basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre UNMIK Başkanı Caroline Ziadeh, Kosova’nın kuzeyindeki durum ile ilgili endişelerini dile getirerek itidal ve gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu.Haq, “BM Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Başkanı Caroline Ziadeh, Kosova’nın kuzeyindeki kırılgan güvenlik durumuyla ilgili ciddi endişelerini dile getirdi, Twitter’da gerginliğin (BM Misyonu’nu da dahil edecek şekilde) tırmanmasına yol açan kışkırtıcı eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti” diye konuştu.Sözcü, sözlerini şöyle sürdürdü:
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BM Özel Temsilcisi Ziadeh, Kosova’da itidal ve gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu
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Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi ve BM Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Başkanı Caroline Ziadeh’in Kosova’nın kuzeyindeki durum ile ilgili endişelerini dile getirerek itidal ve gerginliğin azaltılması çağrısında bulunduğu bildirildi.
BM Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq’ın basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre UNMIK Başkanı Caroline Ziadeh, Kosova’nın kuzeyindeki durum ile ilgili endişelerini dile getirerek itidal ve gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu.
Haq, “BM Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Başkanı Caroline Ziadeh, Kosova’nın kuzeyindeki kırılgan güvenlik durumuyla ilgili ciddi endişelerini dile getirdi, Twitter’da gerginliğin (BM Misyonu’nu da dahil edecek şekilde) tırmanmasına yol açan kışkırtıcı eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti” diye konuştu.
Sözcü, sözlerini şöyle sürdürdü:
“O (Ziadeh) kalıcı çözümlere ulaşmak amacıyla siyasi sürecin bir an önce ve iyi niyet çerçevesinde yeniden başlatılmasının son derece önemli olduğunu belirtti. Ve bu amaçla gerginliği azaltma ve itidal çağrısını tekrarladı. Ve biz onu bu çağrıda destekliyoruz.”