https://sputniknews.com.tr/20221212/bm-ozel-temsilcisi-ziadeh-kosovada-itidal-ve-gerginligin-azaltilmasi-cagrisinda-bulundu-1064502565.html

BM Özel Temsilcisi Ziadeh, Kosova’da itidal ve gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu

BM Özel Temsilcisi Ziadeh, Kosova’da itidal ve gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi ve BM Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Başkanı Caroline Ziadeh’in Kosova’nın kuzeyindeki durum ile ilgili... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T21:55+0300

2022-12-12T21:55+0300

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BM Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq’ın basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre UNMIK Başkanı Caroline Ziadeh, Kosova’nın kuzeyindeki durum ile ilgili endişelerini dile getirerek itidal ve gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu.Haq, “BM Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Başkanı Caroline Ziadeh, Kosova’nın kuzeyindeki kırılgan güvenlik durumuyla ilgili ciddi endişelerini dile getirdi, Twitter’da gerginliğin (BM Misyonu’nu da dahil edecek şekilde) tırmanmasına yol açan kışkırtıcı eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti” diye konuştu.Sözcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

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