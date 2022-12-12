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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221212/biden-ukraynaya-askeri-personel-degil-sadece-maddi-destek-gonderiyoruz-1064505233.html
Biden: Ukrayna’ya askeri personel değil, sadece maddi destek gönderiyoruz
Biden: Ukrayna’ya askeri personel değil, sadece maddi destek gönderiyoruz
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya asker gönderme niyetinde olmadıklarını, bunun yerine maddi destekle sınırlı kalacaklarını belirtti. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T23:04+0300
2022-12-12T23:04+0300
ukrayna krizi
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Biden, gazetecilere açıklamasında, ABD askerlerinin Ukrayna’daki varlığıyla ilgili iddiaları değerlendirdi.ABD lideri, “Ukrayna’ya askerlerimizi gönderiyor muyuz? Hayır. Daha önce olduğu gibi sadece askeri ekipman gönderiyoruz. Milyarlarca dolar değerinde” ifadesini kullandı.Pentagon: Ukrayna’daki askeri varlığımızı gözden geçireceğizABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bir üst düzey temsilcisi, basın mensuplarına açıklamasında, “Ukrayna’daki varlığımızın düzeyini gözden geçirmeye devam edeceğimizi size söyleyebilirim” ifadesini kullandı.Bunun Ukrayna’daki askeri varlığını artırılacağı yoksa azaltılacağı mı anlamına geldiğini belirtmeyen yetkili, güvenlik kaygılarını neden göstererek bu konuyla ilgili başka yorum yapmayı reddetti.Daha önce NBC televizyonu, adını açıklamadığı üç ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington’un, Ukrayna’ya teslim edilen silahların kontrolünü artırmak ve kritik öneme sahip silahların kullanımında yardımcı olmak için bu ülkede bulunan ABD’li asker sayısını artırmak istediğini öne sürmüştü.
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joe biden, ukrayna, pentagon
joe biden, ukrayna, pentagon

Biden: Ukrayna’ya askeri personel değil, sadece maddi destek gönderiyoruz

23:04 12.12.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEBJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya asker gönderme niyetinde olmadıklarını, bunun yerine maddi destekle sınırlı kalacaklarını belirtti.
Biden, gazetecilere açıklamasında, ABD askerlerinin Ukrayna’daki varlığıyla ilgili iddiaları değerlendirdi.
ABD lideri, “Ukrayna’ya askerlerimizi gönderiyor muyuz? Hayır. Daha önce olduğu gibi sadece askeri ekipman gönderiyoruz. Milyarlarca dolar değerinde” ifadesini kullandı.

Pentagon: Ukrayna’daki askeri varlığımızı gözden geçireceğiz

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bir üst düzey temsilcisi, basın mensuplarına açıklamasında, “Ukrayna’daki varlığımızın düzeyini gözden geçirmeye devam edeceğimizi size söyleyebilirim” ifadesini kullandı.
Bunun Ukrayna’daki askeri varlığını artırılacağı yoksa azaltılacağı mı anlamına geldiğini belirtmeyen yetkili, güvenlik kaygılarını neden göstererek bu konuyla ilgili başka yorum yapmayı reddetti.
Daha önce NBC televizyonu, adını açıklamadığı üç ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington’un, Ukrayna’ya teslim edilen silahların kontrolünü artırmak ve kritik öneme sahip silahların kullanımında yardımcı olmak için bu ülkede bulunan ABD’li asker sayısını artırmak istediğini öne sürmüştü.
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