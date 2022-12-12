https://sputniknews.com.tr/20221212/biden-ukraynaya-askeri-personel-degil-sadece-maddi-destek-gonderiyoruz-1064505233.html
Biden: Ukrayna’ya askeri personel değil, sadece maddi destek gönderiyoruz
Biden: Ukrayna’ya askeri personel değil, sadece maddi destek gönderiyoruz
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya asker gönderme niyetinde olmadıklarını, bunun yerine maddi destekle sınırlı kalacaklarını belirtti. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T23:04+0300
2022-12-12T23:04+0300
2022-12-12T23:04+0300
ukrayna krizi
joe biden
ukrayna
pentagon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/04/1063060737_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1cfa1b6df729c8cf27df6aa0869b1ca1.jpg
Biden, gazetecilere açıklamasında, ABD askerlerinin Ukrayna’daki varlığıyla ilgili iddiaları değerlendirdi.ABD lideri, “Ukrayna’ya askerlerimizi gönderiyor muyuz? Hayır. Daha önce olduğu gibi sadece askeri ekipman gönderiyoruz. Milyarlarca dolar değerinde” ifadesini kullandı.Pentagon: Ukrayna’daki askeri varlığımızı gözden geçireceğizABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bir üst düzey temsilcisi, basın mensuplarına açıklamasında, “Ukrayna’daki varlığımızın düzeyini gözden geçirmeye devam edeceğimizi size söyleyebilirim” ifadesini kullandı.Bunun Ukrayna’daki askeri varlığını artırılacağı yoksa azaltılacağı mı anlamına geldiğini belirtmeyen yetkili, güvenlik kaygılarını neden göstererek bu konuyla ilgili başka yorum yapmayı reddetti.Daha önce NBC televizyonu, adını açıklamadığı üç ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington’un, Ukrayna’ya teslim edilen silahların kontrolünü artırmak ve kritik öneme sahip silahların kullanımında yardımcı olmak için bu ülkede bulunan ABD’li asker sayısını artırmak istediğini öne sürmüştü.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/04/1063060737_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_bb868ea861cf6147a88403565650eea1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
joe biden, ukrayna, pentagon
joe biden, ukrayna, pentagon
Biden: Ukrayna’ya askeri personel değil, sadece maddi destek gönderiyoruz
Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya asker gönderme niyetinde olmadıklarını, bunun yerine maddi destekle sınırlı kalacaklarını belirtti.
Biden, gazetecilere açıklamasında, ABD askerlerinin Ukrayna’daki varlığıyla ilgili iddiaları değerlendirdi.
ABD lideri, “Ukrayna’ya askerlerimizi gönderiyor muyuz? Hayır. Daha önce olduğu gibi sadece askeri ekipman gönderiyoruz. Milyarlarca dolar değerinde” ifadesini kullandı.
Pentagon: Ukrayna’daki askeri varlığımızı gözden geçireceğiz
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bir üst düzey temsilcisi, basın mensuplarına açıklamasında, “Ukrayna’daki varlığımızın düzeyini gözden geçirmeye devam edeceğimizi size söyleyebilirim” ifadesini kullandı.
Bunun Ukrayna’daki askeri varlığını artırılacağı yoksa azaltılacağı mı anlamına geldiğini belirtmeyen yetkili, güvenlik kaygılarını neden göstererek bu konuyla ilgili başka yorum yapmayı reddetti.
Daha önce NBC televizyonu, adını açıklamadığı üç ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington’un, Ukrayna’ya teslim edilen silahların kontrolünü artırmak ve kritik öneme sahip silahların kullanımında yardımcı olmak için bu ülkede bulunan ABD’li asker sayısını artırmak istediğini öne sürmüştü.