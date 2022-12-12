https://sputniknews.com.tr/20221212/biden-ukraynaya-askeri-personel-degil-sadece-maddi-destek-gonderiyoruz-1064505233.html

Biden: Ukrayna’ya askeri personel değil, sadece maddi destek gönderiyoruz

Biden: Ukrayna’ya askeri personel değil, sadece maddi destek gönderiyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya asker gönderme niyetinde olmadıklarını, bunun yerine maddi destekle sınırlı kalacaklarını belirtti. 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T23:04+0300

2022-12-12T23:04+0300

2022-12-12T23:04+0300

ukrayna krizi

joe biden

ukrayna

pentagon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/04/1063060737_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1cfa1b6df729c8cf27df6aa0869b1ca1.jpg

Biden, gazetecilere açıklamasında, ABD askerlerinin Ukrayna’daki varlığıyla ilgili iddiaları değerlendirdi.ABD lideri, “Ukrayna’ya askerlerimizi gönderiyor muyuz? Hayır. Daha önce olduğu gibi sadece askeri ekipman gönderiyoruz. Milyarlarca dolar değerinde” ifadesini kullandı.Pentagon: Ukrayna’daki askeri varlığımızı gözden geçireceğizABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bir üst düzey temsilcisi, basın mensuplarına açıklamasında, “Ukrayna’daki varlığımızın düzeyini gözden geçirmeye devam edeceğimizi size söyleyebilirim” ifadesini kullandı.Bunun Ukrayna’daki askeri varlığını artırılacağı yoksa azaltılacağı mı anlamına geldiğini belirtmeyen yetkili, güvenlik kaygılarını neden göstererek bu konuyla ilgili başka yorum yapmayı reddetti.Daha önce NBC televizyonu, adını açıklamadığı üç ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington’un, Ukrayna’ya teslim edilen silahların kontrolünü artırmak ve kritik öneme sahip silahların kullanımında yardımcı olmak için bu ülkede bulunan ABD’li asker sayısını artırmak istediğini öne sürmüştü.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

joe biden, ukrayna, pentagon