https://sputniknews.com.tr/20221212/bakan-soylu-antalyada-yasanan-sel-felaketinde-497-arac-100-konut-920-is-yeri-hasar-gordu--1064492095.html

Bakan Soylu: Antalya'da yaşanan sel felaketinde 497 araç, 100 konut, 920 iş yeri hasar gördü

Bakan Soylu: Antalya'da yaşanan sel felaketinde 497 araç, 100 konut, 920 iş yeri hasar gördü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde sel nedeniyle 100 konut, 920 iş yeri, 497 araç ve 12 bin 500 dönüm seranın hasar... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T17:42+0300

2022-12-12T17:42+0300

2022-12-12T18:34+0300

türkiye

süleyman soylu

antalya

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Soylu, Antalya'nın Kumluca ilçesinde sel olayının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Soylu, tüm kurumların işbirliği içinde ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.Bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Soylu, "Şu ana kadar 701 personel, AFAD dahil olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlardan görevlendirildi. Şu ana kadar 497 araç hasar gördü, yaklaşık şu ana kadar 100 konutun hasar gördüğü tespit edildi ama tespit devam ediyor, 920 iş yerinde hasar tespiti söz konusu. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar." diye konuştu.Kumluca'da önemli bir sera alanının bulunduğunu anımsatan Soylu, selden sera alanlarının da zarar gördüğünü bildirdi. Seralardaki hasar tespit çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Soylu, "Kumluca ilçesinde yaklaşık 50-55 bin dönümlük bir sera olduğu değerlendiriliyor, bunun 12 bin 500 dönümünde şu ana kadar bir zarar var, çalışmalar devam ediyor ve bu zararı arkadaşlarımız tespit edecekler. Tarım Bakanlığımız da bu konuda devrede." dedi.

türkiye

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