https://sputniknews.com.tr/20221212/antalyadaki-sel-felaketinde-bir-kisi-yasamini-yitirdi-1064491092.html
Antalya'daki sel felaketinde bir kişi yaşamını yitirdi
Antalya'daki sel felaketinde bir kişi yaşamını yitirdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da yaşanan sel felaketiyle ilgili, "1 vatandaşımız kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tüm ekiplerimiz Antalya'da... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T17:27+0300
2022-12-12T17:27+0300
2022-12-12T17:27+0300
yaşam
türkiye
antalya
sel
mevlüt çavuşoğlu
kalp krizi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sel sırasında bir kişinin kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini açıkladı.Çavuşoğlu, sel felaketi ile ilgili Genel Kurul’da bilgi verdi ve “1 vatandaşımız kalp krizi sonucu hastanede vefat etti. Allah rahmet eylesin. Her zaman olduğu gibi devletimiz böyle durumlarda milletimizin yanındadır. Tespitler yapılıyor, yapıldıktan sonra bu zararların karşılanması konusunda ne gerekiyorsa onu da yapacağımızı söylemek isterim” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyu yakinen takip ettiğini belirten Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bölgeye gittiği bilgisini paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20221212/sel-sonrasi-3-gun-cesme-suyu-icmeyin-uyarisi-1064487977.html
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türkiye, antalya, sel, mevlüt çavuşoğlu, kalp krizi
türkiye, antalya, sel, mevlüt çavuşoğlu, kalp krizi
Antalya'daki sel felaketinde bir kişi yaşamını yitirdi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da yaşanan sel felaketiyle ilgili, "1 vatandaşımız kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tüm ekiplerimiz Antalya'da. İçişleri Bakanımız da bölgeye gitti. Süreci Cumhurbaşkanımız da yakından takip ediyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sel sırasında bir kişinin kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Çavuşoğlu, sel felaketi ile ilgili Genel Kurul’da bilgi verdi ve “1 vatandaşımız kalp krizi sonucu hastanede vefat etti. Allah rahmet eylesin. Her zaman olduğu gibi devletimiz böyle durumlarda milletimizin yanındadır. Tespitler yapılıyor, yapıldıktan sonra bu zararların karşılanması konusunda ne gerekiyorsa onu da yapacağımızı söylemek isterim” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyu yakinen takip ettiğini belirten Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bölgeye gittiği bilgisini paylaştı.