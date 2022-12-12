https://sputniknews.com.tr/20221212/antalyadaki-sel-felaketinde-bir-kisi-yasamini-yitirdi-1064491092.html

Antalya'daki sel felaketinde bir kişi yaşamını yitirdi

Antalya'daki sel felaketinde bir kişi yaşamını yitirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da yaşanan sel felaketiyle ilgili, "1 vatandaşımız kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tüm ekiplerimiz Antalya'da... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T17:27+0300

2022-12-12T17:27+0300

2022-12-12T17:27+0300

yaşam

türkiye

antalya

sel

mevlüt çavuşoğlu

kalp krizi

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sel sırasında bir kişinin kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini açıkladı.Çavuşoğlu, sel felaketi ile ilgili Genel Kurul’da bilgi verdi ve “1 vatandaşımız kalp krizi sonucu hastanede vefat etti. Allah rahmet eylesin. Her zaman olduğu gibi devletimiz böyle durumlarda milletimizin yanındadır. Tespitler yapılıyor, yapıldıktan sonra bu zararların karşılanması konusunda ne gerekiyorsa onu da yapacağımızı söylemek isterim” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyu yakinen takip ettiğini belirten Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bölgeye gittiği bilgisini paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20221212/sel-sonrasi-3-gun-cesme-suyu-icmeyin-uyarisi-1064487977.html

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türkiye, antalya, sel, mevlüt çavuşoğlu, kalp krizi