https://sputniknews.com.tr/20221212/antalya-ucagi-2-saat-havada-bekleyip-konyaya-indi-1064482685.html

Antalya uçağı, 2 saat havada bekleyip Konya'ya indi

Antalya uçağı, 2 saat havada bekleyip Konya'ya indi

İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı, şiddetli yağış nedeniyle Antalya Havalimanı'na inemeyince 2 saat havada kalıp, önce Konya'ya ardından Antalya'ya iniş yaptı. 12.12.2022, Sputnik Türkiye

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Antalya'daki hava koşulları hava trafiğini de olumsuz etkiledi, bazı uçak seferleri yapılamadı.İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 21.05'te uçması planlanan Anadolu Jet'in TK7540 sefer sayılı uçağı, önce rötar yaparak saat 22.20'ye ertelendi. Daha sonra saat 22.50'de kalkan uçağın pilotu, hava nedeniyle iniş yapamayıp, 2 saat havada kaldı. Havada birçok kez dönen uçak, saat 01.50'de Konya'ya iniş yaptı. Yakıt ikmali yaptıktan sonra saat 03.00'te havalanan uçak, saat 03.50'de Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Uçağın 5 saat süren bir yolculuk yaptığı bildirildi.

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