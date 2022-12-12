Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221212/antalya-ucagi-2-saat-havada-bekleyip-konyaya-indi-1064482685.html
Antalya uçağı, 2 saat havada bekleyip Konya'ya indi
Antalya uçağı, 2 saat havada bekleyip Konya'ya indi
İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı, şiddetli yağış nedeniyle Antalya Havalimanı'na inemeyince 2 saat havada kalıp, önce Konya'ya ardından Antalya'ya iniş yaptı. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T15:04+0300
2022-12-12T15:04+0300
yaşam
türkiye
antalya
fırtına
uçak
uçak seferi
rötar
konya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0c/1064481462_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_d1421a7d1a24814db75ac5a5ec5e9d78.jpg
Antalya'daki hava koşulları hava trafiğini de olumsuz etkiledi, bazı uçak seferleri yapılamadı.İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 21.05'te uçması planlanan Anadolu Jet'in TK7540 sefer sayılı uçağı, önce rötar yaparak saat 22.20'ye ertelendi. Daha sonra saat 22.50'de kalkan uçağın pilotu, hava nedeniyle iniş yapamayıp, 2 saat havada kaldı. Havada birçok kez dönen uçak, saat 01.50'de Konya'ya iniş yaptı. Yakıt ikmali yaptıktan sonra saat 03.00'te havalanan uçak, saat 03.50'de Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Uçağın 5 saat süren bir yolculuk yaptığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221207/fastan-turkiyeye-giden-ucak-ispanyada-acil-inis-yapti-ucaktaki-siginmacilar-kacti-1064308801.html
antalya
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0c/1064481462_106:0:706:450_1920x0_80_0_0_f4a015f1146d54ab47902f865b7d0dee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, antalya, fırtına, uçak, uçak seferi, rötar, konya
türkiye, antalya, fırtına, uçak, uçak seferi, rötar, konya

Antalya uçağı, 2 saat havada bekleyip Konya'ya indi

15:04 12.12.2022
© DHAAntalya uçağı, 2 saat havada bekleyip Konya'ya indi
Antalya uçağı, 2 saat havada bekleyip Konya'ya indi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© DHA
Abone olTelegram
İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı, şiddetli yağış nedeniyle Antalya Havalimanı'na inemeyince 2 saat havada kalıp, önce Konya'ya ardından Antalya'ya iniş yaptı.
Antalya'daki hava koşulları hava trafiğini de olumsuz etkiledi, bazı uçak seferleri yapılamadı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 21.05'te uçması planlanan Anadolu Jet'in TK7540 sefer sayılı uçağı, önce rötar yaparak saat 22.20'ye ertelendi. Daha sonra saat 22.50'de kalkan uçağın pilotu, hava nedeniyle iniş yapamayıp, 2 saat havada kaldı.
Havada birçok kez dönen uçak, saat 01.50'de Konya'ya iniş yaptı. Yakıt ikmali yaptıktan sonra saat 03.00'te havalanan uçak, saat 03.50'de Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Uçağın 5 saat süren bir yolculuk yaptığı bildirildi.
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
DÜNYA
Fas'tan Türkiye'ye gelen uçak İspanya'da acil iniş yaptı: Uçaktaki mülteciler kaçtı
7 Aralık, 18:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала