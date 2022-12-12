https://sputniknews.com.tr/20221212/altili-masa-solda-mi-sagda-mi-1064536286.html
Altılı Masa, ‘sol’da mı ‘sağ’da mı?
Altılı Masa, ‘sol’da mı ‘sağ’da mı?
Enver Aysever, Radyo Sputnik’teki Yolcu Yolunda Gerek programında Altılı Masa’ya ilişkin eleştirilerde bulundu. Aysever, Altılı Masa’da sağ siyasetten gelen... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T21:00+0300
2022-12-12T21:00+0300
2022-12-13T17:15+0300
yolcu yolunda gerek
masa
6'lı masa
türkiye
radyo
siyaset
ak parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ahmet davutoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0d/1064535445_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_b9baba1987324ae8037aad527479da21.jpg
Altılı Masa, ‘sol’da mı ‘sağ’da mı?
Altılı Masa, ‘sol’da mı ‘sağ’da mı?
Enver Aysever, Radyo Sputnik’te, gündemdeki başlıkları yorumladı. Aysever, Millet İttifakı bileşenlerinin başını çektiği, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti’den oluşan ve kamuyounda ‘Altılı Masa’ olarak bilinen ittifaka yönelik eleştirilerde bulundu.'Hangi seçimi kazanmış oluyorsunuz?'Aysever, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) neden Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile aynı masada olduğunu anlamadığını söylerken, masadaki diğer liderlerin ekonomi, dış politika ve laiklik konusundaki yaklaşım farklılıklarına şu ifadelerle dikkat çekti: “Diyelim ki seçim kazanıldı ve Davutoğlu Dışişleri Bakanı oldu. Hangi seçimi kazanmış oluyorsunuz? Suriye politikası devam edecek. Ali Babacan, Faik Öztrak oturacak IMF çizgisinde politika üretecek. Laiklikten de vazgeçtin. Ne kaldı elinde? Okulların tarikatlara, cemaatlere teslim oldu. Yüksek yargıdaki isimlerin nasıl atandığı belli. Laiklik meselesinde ısrar etmek lazım. Bu mesele başörtülü hanımefendilerin tek garantisidir. Laiklik ilkesi olan bir ülkede kimse başörtülü kadınlara terbiyesizlik yapamaz.” 'Masaya sol dersek, Tanrı ‘size akıl verdim sağınızı solunuzu bilmiyorsunuz’ der'Altılı Masa’nın bir ‘sağ’ masa olduğunu söyleyen Aysever esprili bir dille, “Davutoğlu’nun oturduğu masaya sol masa dersek çarpılırız. Neden biliyor musunuz? Tanrı der ki; size akıl verdim daha sağınızı solunuzu bilmiyorsunuz” ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0d/1064535445_178:0:711:400_1920x0_80_0_0_be51b9646b2f67b7da2c40a5c35d90a7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
masa, 6'lı masa, türkiye, radyo, siyaset, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ahmet davutoğlu, ali babacan, deva partisi, аудио
masa, 6'lı masa, türkiye, radyo, siyaset, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ahmet davutoğlu, ali babacan, deva partisi, аудио
Altılı Masa, ‘sol’da mı ‘sağ’da mı?
21:00 12.12.2022 (güncellendi: 17:15 13.12.2022) Abone ol
Enver Aysever, Radyo Sputnik’teki Yolcu Yolunda Gerek programında Altılı Masa’ya ilişkin eleştirilerde bulundu. Aysever, Altılı Masa’da sağ siyasetten gelen figürlerin ağırlığına bakarak, söz konusu ittifakın sol siyaset içinde değerlendiremeyeceğini söyledi.
Enver Aysever, Radyo Sputnik’te, gündemdeki başlıkları yorumladı. Aysever, Millet İttifakı bileşenlerinin başını çektiği, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti’den oluşan ve kamuyounda ‘Altılı Masa’ olarak bilinen ittifaka yönelik eleştirilerde bulundu.
'Hangi seçimi kazanmış oluyorsunuz?'
Aysever, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) neden Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile aynı masada olduğunu anlamadığını söylerken, masadaki diğer liderlerin ekonomi, dış politika ve laiklik konusundaki yaklaşım farklılıklarına şu ifadelerle dikkat çekti:
“Diyelim ki seçim kazanıldı ve Davutoğlu Dışişleri Bakanı oldu. Hangi seçimi kazanmış oluyorsunuz? Suriye politikası devam edecek. Ali Babacan, Faik Öztrak oturacak IMF çizgisinde politika üretecek. Laiklikten de vazgeçtin. Ne kaldı elinde? Okulların tarikatlara, cemaatlere teslim oldu. Yüksek yargıdaki isimlerin nasıl atandığı belli. Laiklik meselesinde ısrar etmek lazım. Bu mesele başörtülü hanımefendilerin tek garantisidir. Laiklik ilkesi olan bir ülkede kimse başörtülü kadınlara terbiyesizlik yapamaz.”
'Masaya sol dersek, Tanrı ‘size akıl verdim sağınızı solunuzu bilmiyorsunuz’ der'
Altılı Masa’nın bir ‘sağ’ masa olduğunu söyleyen Aysever esprili bir dille, “Davutoğlu’nun oturduğu masaya sol masa dersek çarpılırız. Neden biliyor musunuz? Tanrı der ki; size akıl verdim daha sağınızı solunuzu bilmiyorsunuz” ifadelerini kullandı.