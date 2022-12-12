https://sputniknews.com.tr/20221212/abdulkadir-selvi-abd-ingiltere-ve-almanya-kilicdaroglunun-cumhurbaskani-adayligina-sicak-bakmiyor-1064483552.html

Abdulkadir Selvi: ABD, İngiltere ve Almanya Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına sıcak bakmıyor

Abdulkadir Selvi: ABD, İngiltere ve Almanya Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına sıcak bakmıyor

Hürriyet yazarı Selvi, "ABD, İngiltere ve Almanya Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına sıcak bakmıyor. Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını düşünüyorlar... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T15:23+0300

2022-12-12T15:23+0300

2022-12-12T15:23+0300

politika

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cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

politika

abdulkadir selvi

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almanya

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cumhurbaşkanlığı

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda değerlendirmelerde bulundu.Selvi bugün kaleme aldığı yazısında, ABD, İngiltere ve Almanya'nın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını öne sürdü ve şunları kaydetti:Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti konusunda da "Kılıçdaroğlu’nun Almanya gezisi 14-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu gezide Kılıçdaroğlu’na Jeremy Rifkin eşlik edecek. Rifkin, Merkel’e danışmanlık yaptığı için Almanya’da geniş bir çevresi bulunuyor. Zaten Kılıçdaroğlu’nun Rifkin’le anlaşmasının nedeni de geniş siyasi 'network’ünden yararlanmak" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221208/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-14-17-aralikta-almanyayi-ziyaret-edecek-1064331602.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, politika, abdulkadir selvi, ingiltere, almanya, abd, cumhurbaşkanlığı