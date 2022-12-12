https://sputniknews.com.tr/20221212/abdulkadir-selvi-abd-ingiltere-ve-almanya-kilicdaroglunun-cumhurbaskani-adayligina-sicak-bakmiyor-1064483552.html
Abdulkadir Selvi: ABD, İngiltere ve Almanya Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına sıcak bakmıyor
Abdulkadir Selvi: ABD, İngiltere ve Almanya Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına sıcak bakmıyor
Hürriyet yazarı Selvi, "ABD, İngiltere ve Almanya Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına sıcak bakmıyor. Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını düşünüyorlar... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T15:23+0300
2022-12-12T15:23+0300
2022-12-12T15:23+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
politika
abdulkadir selvi
ingiltere
almanya
abd
cumhurbaşkanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0c/1064483381_0:172:1063:770_1920x0_80_0_0_7f0e27b478af069224457169c492ded1.jpg
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda değerlendirmelerde bulundu.Selvi bugün kaleme aldığı yazısında, ABD, İngiltere ve Almanya'nın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını öne sürdü ve şunları kaydetti:Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti konusunda da "Kılıçdaroğlu’nun Almanya gezisi 14-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu gezide Kılıçdaroğlu’na Jeremy Rifkin eşlik edecek. Rifkin, Merkel’e danışmanlık yaptığı için Almanya’da geniş bir çevresi bulunuyor. Zaten Kılıçdaroğlu’nun Rifkin’le anlaşmasının nedeni de geniş siyasi 'network’ünden yararlanmak" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221208/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-14-17-aralikta-almanyayi-ziyaret-edecek-1064331602.html
ingiltere
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0c/1064483381_0:72:1063:869_1920x0_80_0_0_ddee939336633401f431287fb50635d7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, politika, abdulkadir selvi, ingiltere, almanya, abd, cumhurbaşkanlığı
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, politika, abdulkadir selvi, ingiltere, almanya, abd, cumhurbaşkanlığı
Abdulkadir Selvi: ABD, İngiltere ve Almanya Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına sıcak bakmıyor
Abone ol
Hürriyet yazarı Selvi, "ABD, İngiltere ve Almanya Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına sıcak bakmıyor. Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını düşünüyorlar. Kılıçdaroğlu yerine Ekrem İmamoğlu’nu destekliyorlar. Kılıçdaroğlu’nun başka ülkelere değil, özellikle bu üç ülkeye gitmesinin nedeni de o" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Selvi bugün kaleme aldığı yazısında, ABD, İngiltere ve Almanya'nın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını öne sürdü ve şunları kaydetti:
"ABD, İngiltere ve Almanya Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına sıcak bakmıyor. Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını düşünüyorlar. Kılıçdaroğlu yerine Ekrem İmamoğlu’nu destekliyorlar. Kılıçdaroğlu’nun başka ülkelere değil, özellikle bu üç ülkeye gitmesinin nedeni de o"
Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti konusunda da "Kılıçdaroğlu’nun Almanya gezisi 14-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu gezide Kılıçdaroğlu’na Jeremy Rifkin eşlik edecek. Rifkin, Merkel’e danışmanlık yaptığı için Almanya’da geniş bir çevresi bulunuyor. Zaten Kılıçdaroğlu’nun Rifkin’le anlaşmasının nedeni de geniş siyasi 'network’ünden yararlanmak" ifadelerini kullandı.