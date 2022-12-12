https://sputniknews.com.tr/20221212/abdli-ust-duzey-yetkililer-cini-ziyaret-etti-1064507000.html

ABD'li üst düzey yetkililer Çin'i ziyaret etti

ABD'li üst düzey yetkililer Çin'i ziyaret etti

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’li üst düzey yetkililerin Çin’i ziyaret ederek, dün ve bugün Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Xie Feng... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T23:57+0300

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ABD'li üst düzey yetkililerden oluşan heyet Çin'i ziyaret etti. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Daniel Kritenbrink ve Ulusal Güvenlik Konseyi Çin Kıdemli Direktörü Laura Rosenberger'in başkent Pekin'e komşu Hebei eyaletinde yer alan Langfang'da Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Xie Feng ile bir araya geldiği aktarıldı. 'Samimi ve yapıcıydı'Görüşmede uluslararası meseleler hakkında 'kapsamlı bir görüş alışverişinde' bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Görüşmeler samimi, derinlemesine ve yapıcıydı" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca Çin-ABD ilişkilerine rehberlik eden ilkelere ilişkin istişareleri ilerletme, Tayvan sorunu da dahil olmak üzere ikili ilişkilerde önemli ve hassas konuların uygun şekilde ele alınması, her düzeyde etkileşimin sürdürülmesi ve ilgili alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi konularında uzlaşma sağlandığı belirtildi.ABD'li heyet, Çin'in ardından Güney Kore ve Japonya'yı da ziyaret edecek.

https://sputniknews.com.tr/20221212/hint-ve-cin-birlikleri-arasinda-ihtilafli-sinir-bolgesinde-catisma-yasandi-1064496803.html

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