https://sputniknews.com.tr/20221212/abd-rus-ve-belaruslu-atletlerin-paris-olimpiyatlarina-katilimina-destek-veriyoruz-1064497636.html
ABD: Rus ve Belaruslu atletlerin Paris Olimpiyatları'na katılımına destek veriyoruz
ABD: Rus ve Belaruslu atletlerin Paris Olimpiyatları'na katılımına destek veriyoruz
ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komiteleri’nin (USOPC) Rus ve Belaruslu atletlerin Paris’teki olimpiyatlara tarafsız statüyle katılmasına izin verilmesi fikrini... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T19:49+0300
2022-12-12T19:49+0300
2022-12-12T19:51+0300
atlet
rus sporcular
belarus
dünya
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The Wall Street Journal’e konuşan USOPC Başkanı Susanne Lyons, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) son zirvesinde, Rus ve Belaruslu atletlerin 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılımı konusunda ileriye doğru hareket etme kararının alındığını söyledi.Lyons, “Geriye doğru yuvarlanıyormuşuz gibi ağızda oldukça kötü bir tat bıraksa da bu, ileriye doğru hareket için gerçekten önemli” ifadesini kullandı.Tutumdaki değişikliği, daha önce Rus ve Belaruslu atletlerin men edilmesi için kullanılan 'sporcuların güvenliği' sorununun artık akut olmamasıyla açıklayan USOPC Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:Olimpiyatlara alınmaları durumunda, Paris’te Ruslar için Pekin’e göre daha sıkı kısıtlamaların uygulanacağını kaydeden Lyons, Ruslarla ilgili tutumdaki değişiklik yüzünden bazı spor federasyonlarıyla çatışma beklendiğini söyledi.Lyons, Rus ve Balaruslu atletlerin, Avrupa ülkelerinin direnişinden kaçınmak için elemelere Asya bölgesinde katılacağını belirtti.
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atlet, rus sporcular, belarus
atlet, rus sporcular, belarus
ABD: Rus ve Belaruslu atletlerin Paris Olimpiyatları'na katılımına destek veriyoruz
19:49 12.12.2022 (güncellendi: 19:51 12.12.2022) Abone ol
ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komiteleri’nin (USOPC) Rus ve Belaruslu atletlerin Paris’teki olimpiyatlara tarafsız statüyle katılmasına izin verilmesi fikrini desteklediği belirtildi.
The Wall Street Journal’e konuşan USOPC Başkanı Susanne Lyons, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) son zirvesinde, Rus ve Belaruslu atletlerin 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılımı konusunda ileriye doğru hareket etme kararının alındığını söyledi.
Lyons, “Geriye doğru yuvarlanıyormuşuz gibi ağızda oldukça kötü bir tat bıraksa da bu, ileriye doğru hareket için gerçekten önemli” ifadesini kullandı.
Tutumdaki değişikliği, daha önce Rus ve Belaruslu atletlerin men edilmesi için kullanılan 'sporcuların güvenliği' sorununun artık akut olmamasıyla açıklayan USOPC Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bazı hükümetlerin, sporculara vize vermemesi veya sporcularına Ruslarla rekabet etmeyi reddetmeleri için baskı uygulaması Olimpiyat hareketi için büyük riskli oluşturuyor.”
Olimpiyatlara alınmaları durumunda, Paris’te Ruslar için Pekin’e göre daha sıkı kısıtlamaların uygulanacağını kaydeden Lyons, Ruslarla ilgili tutumdaki değişiklik yüzünden bazı spor federasyonlarıyla çatışma beklendiğini söyledi.
Lyons, Rus ve Balaruslu atletlerin, Avrupa ülkelerinin direnişinden kaçınmak için elemelere Asya bölgesinde katılacağını belirtti.