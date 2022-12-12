https://sputniknews.com.tr/20221212/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-abnin-askeri-stoklari-ukraynaya-teslimatlar-nedeniyle-tukendi-1064463972.html
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: AB’nin askeri stokları Ukrayna'ya teslimatlar nedeniyle tükendi
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: AB’nin askeri stokları Ukrayna'ya teslimatlar nedeniyle tükendi
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya sağladığı destek nedeniyle sahip olduğu silah ve teçhizatın büyük bir kısmının... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T05:32+0300
2022-12-12T05:32+0300
2022-12-12T05:32+0300
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josep borrell
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in konuya ilişkin açıklamasında AB’nin Ukrayna’ya sağladığı destek nedeniyle sahip olduğu silah ve teçhizatın büyük bir kısmının tükendiği ifade edildi.Rusya’nın özel askeri operasyonunun Brüksel’in askeri yetenekleri açısından ‘alarm çağrısı’ olduğunu vurgulayan Borrell, “Ukrayna'ya silah tedarik ettik fakat aynı zamanda askeri stoklarımızın tükendiğini fark ettik” ifadelerini kullandı.AB’nin ayrıca ‘Avrupa kıtasında daha yüksek düzeydeki tehditlerden’ korunmak için ‘kritik öneme sahip savunma imkanlarından yoksun’ olduğunu da fark ettiğine dikkat çeken diplomat, AB’nin ‘savunmaya sadece daha fazla değil, daha iyi harcama yapması’ gerektiğinin altını çizdi.Borrell, “Bu da daha fazla işbirliği yapmak, Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek, mevcut ihtiyaçları karşılamak ve geleceğe hazırlanmaya başlamak anlamına geliyor” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221211/ab-ulkeleri-ukraynaya-18-milyar-euro-krediyi-onayladi-1064429847.html
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ab, josep borrell, ukrayna, destek
ab, josep borrell, ukrayna, destek
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: AB’nin askeri stokları Ukrayna'ya teslimatlar nedeniyle tükendi
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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya sağladığı destek nedeniyle sahip olduğu silah ve teçhizatın büyük bir kısmının tükendiğini belirtti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in konuya ilişkin açıklamasında AB’nin Ukrayna’ya sağladığı destek nedeniyle sahip olduğu silah ve teçhizatın büyük bir kısmının tükendiği ifade edildi.
Rusya’nın özel askeri operasyonunun Brüksel’in askeri yetenekleri açısından ‘alarm çağrısı’ olduğunu vurgulayan Borrell, “Ukrayna'ya silah tedarik ettik fakat aynı zamanda askeri stoklarımızın tükendiğini fark ettik” ifadelerini kullandı.
AB’nin ayrıca ‘Avrupa kıtasında daha yüksek düzeydeki tehditlerden’ korunmak için ‘kritik öneme sahip savunma imkanlarından yoksun’ olduğunu da fark ettiğine dikkat çeken diplomat, AB’nin ‘savunmaya sadece daha fazla değil, daha iyi harcama yapması’ gerektiğinin altını çizdi.
Borrell, “Bu da daha fazla işbirliği yapmak, Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek, mevcut ihtiyaçları karşılamak ve geleceğe hazırlanmaya başlamak anlamına geliyor” vurgusunu yaptı.