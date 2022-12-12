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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221212/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-abnin-askeri-stoklari-ukraynaya-teslimatlar-nedeniyle-tukendi-1064463972.html
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: AB’nin askeri stokları Ukrayna'ya teslimatlar nedeniyle tükendi
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: AB’nin askeri stokları Ukrayna'ya teslimatlar nedeniyle tükendi
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya sağladığı destek nedeniyle sahip olduğu silah ve teçhizatın büyük bir kısmının... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T05:32+0300
2022-12-12T05:32+0300
ukrayna krizi
ab
josep borrell
ukrayna
destek
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in konuya ilişkin açıklamasında AB’nin Ukrayna’ya sağladığı destek nedeniyle sahip olduğu silah ve teçhizatın büyük bir kısmının tükendiği ifade edildi.Rusya’nın özel askeri operasyonunun Brüksel’in askeri yetenekleri açısından ‘alarm çağrısı’ olduğunu vurgulayan Borrell, “Ukrayna'ya silah tedarik ettik fakat aynı zamanda askeri stoklarımızın tükendiğini fark ettik” ifadelerini kullandı.AB’nin ayrıca ‘Avrupa kıtasında daha yüksek düzeydeki tehditlerden’ korunmak için ‘kritik öneme sahip savunma imkanlarından yoksun’ olduğunu da fark ettiğine dikkat çeken diplomat, AB’nin ‘savunmaya sadece daha fazla değil, daha iyi harcama yapması’ gerektiğinin altını çizdi.Borrell, “Bu da daha fazla işbirliği yapmak, Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek, mevcut ihtiyaçları karşılamak ve geleceğe hazırlanmaya başlamak anlamına geliyor” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221211/ab-ulkeleri-ukraynaya-18-milyar-euro-krediyi-onayladi-1064429847.html
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ab, josep borrell, ukrayna, destek

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: AB’nin askeri stokları Ukrayna'ya teslimatlar nedeniyle tükendi

05:32 12.12.2022
© AP Photo / Johanna GeronAvrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Johanna Geron
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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya sağladığı destek nedeniyle sahip olduğu silah ve teçhizatın büyük bir kısmının tükendiğini belirtti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in konuya ilişkin açıklamasında AB’nin Ukrayna’ya sağladığı destek nedeniyle sahip olduğu silah ve teçhizatın büyük bir kısmının tükendiği ifade edildi.
Rusya’nın özel askeri operasyonunun Brüksel’in askeri yetenekleri açısından ‘alarm çağrısı’ olduğunu vurgulayan Borrell, “Ukrayna'ya silah tedarik ettik fakat aynı zamanda askeri stoklarımızın tükendiğini fark ettik” ifadelerini kullandı.
AB’nin ayrıca ‘Avrupa kıtasında daha yüksek düzeydeki tehditlerden’ korunmak için ‘kritik öneme sahip savunma imkanlarından yoksun’ olduğunu da fark ettiğine dikkat çeken diplomat, AB’nin ‘savunmaya sadece daha fazla değil, daha iyi harcama yapması’ gerektiğinin altını çizdi.
Borrell, “Bu da daha fazla işbirliği yapmak, Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek, mevcut ihtiyaçları karşılamak ve geleceğe hazırlanmaya başlamak anlamına geliyor” vurgusunu yaptı.
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
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