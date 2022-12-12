https://sputniknews.com.tr/20221212/270-kisi-hayatini-kaybetmisti-lockerbie-saldirisi-zanlisi-abdde-gozaltina-alindi-1064464303.html

270 kişi hayatını kaybetmişti: Lockerbie saldırısı zanlısı ABD'de gözaltına alındı

270 kişi hayatını kaybetmişti: Lockerbie saldırısı zanlısı ABD'de gözaltına alındı

İskoç yetkililer, 34 yıl önce Lockerbie kasabası üzerinde Pan Am 103 sefer sayılı uçağın infilakına neden olan bombayı yapmakla suçlanan Libyalı Ebu Agila... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T05:46+0300

2022-12-12T05:46+0300

2022-12-12T05:46+0300

dünya

abd

gözaltı

saldırı

iskoçya

uçak

bomba

libya

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İskoç yetkililerce yapılan açıklamada, Lockerbie faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, zanlı Ebu Agila Muhammed Mesut'un ABD'de gözaltında olduğunun söylendiği aktarıldı.Açıklamada, "İskoç savcılar ve polisi, İngiliz hükümeti ve Amerikalı meslektaşlarıyla (uçağa bombayı yerleştiren Libyalı ajan Abdülbasit) El Megrahi’yle hareket edenleri adalete teslim etmek amacıyla bu soruşturmayı sürdürmeye devam edecek" ifadesi kullanıldı.Libya: Uzlaşmadan sonra Lockerbie davasında yeni hak talebinde bulunulamazLibya Ulusal Güvenlik Müsteşarı İbrahim Ebu Şunaf, uzlaşmaya varıldıktan sonra Lockerbie davasıyla ilgili yeni talebin olamayacağını söyledi.Ebu Şunaf, İskoç yetkililerin Lockerbie davasıyla suçlanan Libyalı Ebu Agila Muhammed Mesut'un ABD'de gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettirileceğini duyurmasının ardından açıklama yaptı.ABD'lilere Lockerbie davasıyla ilgili ulaşılan uzlaşı ve verilen taahhütleri hatırlatan Ebu Şunaf, “Libya ile yapılan uzlaşma anlaşması, paraların ve tazminatların (mağdurların ailelerine) ödenmesinden sonra, iki tarafın diğerine karşı anlaşmadan önce işlenen fiiller için yeni dava açılamayacağını öngörmektedir" ifadelerini kullandı.Ebu Şunaf, ABD'nin, Libya için diplomatik dokunulmazlık sağlamak konusunda varılan anlaşmaya bağlı kaldığını belirterek, 'Davayla ilgili Libyalılar ve mülklerinin herhangi bir yasal icraat ya da el koymaya karşı güvende kalacağını belirten kanun tasarısının, dönemin ABD Kongre üyesi ve şimdiki ABD Başkanı Joe Biden tarafından 2008'de Kongre'den çıkarıldığını' dile getirdi.Ebu Şunaf açıklamasında Eski ABD Başkanı George Bush'un da ülkesinin bu konuyu geleceğe dönük nihai şekilde kapattığını kaydeden bir kararname çıkardığını vurguladı.Libya Devlet Yüksek Konseyi, yeniden gündeme getirilmesine tepkiliLibya Devlet Yüksek Konseyi'nden geçen ay yapılan açıklamada, 1988'de İskoçya'nın Lockerbie kasabası üzerinde, bomba yerleştirilen yolcu uçağının patlatılması davasının yeniden gündeme getirilmesine tepki gösterilmişti.Libya yerel basınında, ABD Adalet Bakanlığınca Lockerbie faciasının bombacısı olduğu iddia edilen Ebu Agila Muhammed Mesut'un başkent Trablus'taki evinde ortadan kaybolduğu yönündeki haberler çıkmasının ardından Konsey tarafından açıklama yapılmıştı.Lockerbie davasının, ABD ile Libya arasında 14 Ağustos 2008'de yapılan anlaşma gereğince siyasi ve hukuki açıdan tamamen kapandığı belirtilen açıklamada, bazı yerel makamların bu dosyayı yeniden açmasının reddedildiği ve bunun Libya aleyhinde doğuracağı sonuçların kabul edilmeyeceği vurgulanmıştı.Açıklamada, 'saçmalık' olarak nitelendirilen bu durum karşısında Temsilciler Meclisi, Başkanlık Konseyi ve başsavcı, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile dayanışmaya çağrılırken, emniyet güçlerinin de Mesut'un neden ortadan kaybolduğunu aydınlatması istenmişti.Lockerbie saldırısıLibyalı ajan Abdülbasit El Megrahi, 21 Aralık 1988'de, Frankfurt'tan Detroit'e gitmek üzere havalanan Pan Amerikan Hava Yolları'na ait uçağa bomba yerleştirmişti.Uçak, İskoçya'nın Lockerbie kasabasının üzerinde infilak etmiş, yerde bulunanlar ve uçaktaki yolcuların tümü dahil 270 kişi hayatını kaybetmişti.Lockerbie faciasında mahkum edilen tek kişi olan El Megrahi, 2009’da İskoçya tarafından kanser hastası olduğu ve 3 ay ömrü kaldığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. Lockerbie faciasıyla bağlantılı tek hükümlü El Megrahi serbest bırakılmasının ardından ülkesine dönmüş, 2012’de hayatını kaybetmişti.Eski Libya lideri Muammer Kaddafi, 2008’de Libya'nın Lockerbie faciasıyla ilgili sorumluluğunu kabul etmiş, kurbanların ailelerine tazminat ödemişti. Kaddafi, saldırı emrini kendisinin vermediğini de savunmuştu.

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abd, gözaltı, saldırı, iskoçya, uçak, bomba, libya