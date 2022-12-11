https://sputniknews.com.tr/20221211/zdf-almanya-ve-diger-ab-ulkeleri-rusyadan-lng-almaya-devam-ediyor-sevkiyat-rekor-duzeyde---1064445495.html

ZDF: Almanya ve diğer AB ülkeleri Rusya'dan LNG almaya devam ediyor, sevkiyat rekor düzeyde

ZDF: Almanya ve diğer AB ülkeleri Rusya'dan LNG almaya devam ediyor, sevkiyat rekor düzeyde

Avrupa'da Rus doğalgazına uygulanan ambargoya rağmen Almanya ile diğer AB ülkelerinin Rusya'dan LNG almaya devam ettiği, sevkiyatın rekor düzeyde olduğu... 11.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-11T15:14+0300

2022-12-11T15:14+0300

2022-12-11T15:15+0300

avrupa'da enerji krizi

almanya

lng

rusya

doğalgaz

ambargo

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Alman ZDF televizyonunun Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün verilerine atıfla yayınladığı habere göre AB ülkeleri, Rus doğalgazına ambargo uygulamalarına rağmen Rus LNG'sinden vazgeçmiş değil. ZDF'ye konuşan Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü Direktör Yardımcısı Stefan Kooths, yakıtın ilk önce Rusya'dan Belçika'ya ulaştığını, oradan Almanya'ya nakledildiğini söyledi. Kooths, bu yolla transfer edilen LNG'nin Belçika'nın kayıtlarına girdiğini ancak fiiliyatta LNG'yi kullananın Almanya olduğuna dikkat çekerek yılda 5 milyar metreküp LNG geldiğini ve bunun Almanya'nın gaz ihtiyacının yüzde 5'ine denk geldiğini ifade etti. Bu arada ZDF, Rusya'dan Avrupa'ya LNG sevkiyatının rekor düzeye ulaştığını, 2021'e kıyasla AB ve İngiltere'nin yüzde 20 daha fazla LNG aldığını aktardı. ZDF, Rus LNG'sinin Avrupa'daki gaz tüketiminin yüzde 13'ünü oluşturduğunu, ana alıcıların Fransa, Belçika ve Hollanda olduğunu vurguladı.

almanya

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almanya, lng, rusya, doğalgaz, ambargo