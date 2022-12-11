Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221211/zdf-almanya-ve-diger-ab-ulkeleri-rusyadan-lng-almaya-devam-ediyor-sevkiyat-rekor-duzeyde---1064445495.html
ZDF: Almanya ve diğer AB ülkeleri Rusya'dan LNG almaya devam ediyor, sevkiyat rekor düzeyde
ZDF: Almanya ve diğer AB ülkeleri Rusya'dan LNG almaya devam ediyor, sevkiyat rekor düzeyde
Avrupa'da Rus doğalgazına uygulanan ambargoya rağmen Almanya ile diğer AB ülkelerinin Rusya'dan LNG almaya devam ettiği, sevkiyatın rekor düzeyde olduğu... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T15:14+0300
2022-12-11T15:15+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
lng
rusya
doğalgaz
ambargo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103550/16/1035501664_0:213:3764:2330_1920x0_80_0_0_4ec358b4f50291f6bf01178ce8c06021.jpg
Alman ZDF televizyonunun Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün verilerine atıfla yayınladığı habere göre AB ülkeleri, Rus doğalgazına ambargo uygulamalarına rağmen Rus LNG'sinden vazgeçmiş değil. ZDF'ye konuşan Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü Direktör Yardımcısı Stefan Kooths, yakıtın ilk önce Rusya'dan Belçika'ya ulaştığını, oradan Almanya'ya nakledildiğini söyledi. Kooths, bu yolla transfer edilen LNG'nin Belçika'nın kayıtlarına girdiğini ancak fiiliyatta LNG'yi kullananın Almanya olduğuna dikkat çekerek yılda 5 milyar metreküp LNG geldiğini ve bunun Almanya'nın gaz ihtiyacının yüzde 5'ine denk geldiğini ifade etti. Bu arada ZDF, Rusya'dan Avrupa'ya LNG sevkiyatının rekor düzeye ulaştığını, 2021'e kıyasla AB ve İngiltere'nin yüzde 20 daha fazla LNG aldığını aktardı. ZDF, Rus LNG'sinin Avrupa'daki gaz tüketiminin yüzde 13'ünü oluşturduğunu, ana alıcıların Fransa, Belçika ve Hollanda olduğunu vurguladı.
almanya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103550/16/1035501664_186:0:3578:2544_1920x0_80_0_0_8535c3527712c178e42cc105477753f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, lng, rusya, doğalgaz, ambargo
almanya, lng, rusya, doğalgaz, ambargo

ZDF: Almanya ve diğer AB ülkeleri Rusya'dan LNG almaya devam ediyor, sevkiyat rekor düzeyde

15:14 11.12.2022 (güncellendi: 15:15 11.12.2022)
© AP Photo / Murad SezerLNG
LNG - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Abone olTelegram
Avrupa'da Rus doğalgazına uygulanan ambargoya rağmen Almanya ile diğer AB ülkelerinin Rusya'dan LNG almaya devam ettiği, sevkiyatın rekor düzeyde olduğu belirtildi.
Alman ZDF televizyonunun Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün verilerine atıfla yayınladığı habere göre AB ülkeleri, Rus doğalgazına ambargo uygulamalarına rağmen Rus LNG'sinden vazgeçmiş değil.
ZDF'ye konuşan Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü Direktör Yardımcısı Stefan Kooths, yakıtın ilk önce Rusya'dan Belçika'ya ulaştığını, oradan Almanya'ya nakledildiğini söyledi. Kooths, bu yolla transfer edilen LNG'nin Belçika'nın kayıtlarına girdiğini ancak fiiliyatta LNG'yi kullananın Almanya olduğuna dikkat çekerek yılda 5 milyar metreküp LNG geldiğini ve bunun Almanya'nın gaz ihtiyacının yüzde 5'ine denk geldiğini ifade etti.
Bu arada ZDF, Rusya'dan Avrupa'ya LNG sevkiyatının rekor düzeye ulaştığını, 2021'e kıyasla AB ve İngiltere'nin yüzde 20 daha fazla LNG aldığını aktardı.
ZDF, Rus LNG'sinin Avrupa'daki gaz tüketiminin yüzde 13'ünü oluşturduğunu, ana alıcıların Fransa, Belçika ve Hollanda olduğunu vurguladı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала