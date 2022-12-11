https://sputniknews.com.tr/20221211/yesilcam-oyuncularindan-hayal-sirer-hayatini-kaybetti-1064451299.html
Yeşilçam oyuncularından Hayal Sirer hayatını kaybetti
Yeşilçam oyuncularından Hayal Sirer hayatını kaybetti
Yeşilçam oyuncularından Hayal Sirer, Antalya'nda tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T18:30+0300
2022-12-11T18:30+0300
2022-12-11T18:30+0300
yaşam
yeşilçam
oyuncu
öldü
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Yeşilçam'ın sanatçılarından Hayal Sirer dün gece saatlerinde evinde rahatsızlandı.Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sirer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Sanatçı, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'na defnedilecek.Sirer'in, bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.Ünlü sanatçı, Kadırgalı Ali, Çirkin ve Cesur ile Boş Beşik'in de aralarında bulunduğu çok sayıda Yeşilçam filminde rol almıştı.
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yeşilçam, oyuncu, öldü
Yeşilçam oyuncularından Hayal Sirer hayatını kaybetti
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Yeşilçam oyuncularından Hayal Sirer, Antalya'nda tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.
Yeşilçam'ın sanatçılarından Hayal Sirer dün gece saatlerinde evinde rahatsızlandı.
Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sirer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sanatçı, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'na defnedilecek.
Sirer'in, bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.
Ünlü sanatçı, Kadırgalı Ali, Çirkin ve Cesur ile Boş Beşik'in de aralarında bulunduğu çok sayıda Yeşilçam filminde rol almıştı.