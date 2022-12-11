https://sputniknews.com.tr/20221211/yesilcam-oyuncularindan-hayal-sirer-hayatini-kaybetti-1064451299.html

Yeşilçam oyuncularından Hayal Sirer hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncularından Hayal Sirer hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncularından Hayal Sirer, Antalya'nda tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. 11.12.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

yeşilçam

oyuncu

öldü

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Yeşilçam'ın sanatçılarından Hayal Sirer dün gece saatlerinde evinde rahatsızlandı.Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sirer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Sanatçı, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'na defnedilecek.Sirer'in, bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.Ünlü sanatçı, Kadırgalı Ali, Çirkin ve Cesur ile Boş Beşik'in de aralarında bulunduğu çok sayıda Yeşilçam filminde rol almıştı.

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2022

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Sputnik Türkiye

yeşilçam, oyuncu, öldü