Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221211/yesilcam-oyuncularindan-hayal-sirer-hayatini-kaybetti-1064451299.html
Yeşilçam oyuncularından Hayal Sirer hayatını kaybetti
Yeşilçam oyuncularından Hayal Sirer hayatını kaybetti
Yeşilçam oyuncularından Hayal Sirer, Antalya'nda tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T18:30+0300
2022-12-11T18:30+0300
yaşam
yeşilçam
oyuncu
öldü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/16/1063708921_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_09474b8c6897fa04c4eefe260f428b36.jpg
Yeşilçam'ın sanatçılarından Hayal Sirer dün gece saatlerinde evinde rahatsızlandı.Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sirer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Sanatçı, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'na defnedilecek.Sirer'in, bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.Ünlü sanatçı, Kadırgalı Ali, Çirkin ve Cesur ile Boş Beşik'in de aralarında bulunduğu çok sayıda Yeşilçam filminde rol almıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/16/1063708921_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d97e43ace0c7734acd5fc502384c20dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yeşilçam, oyuncu, öldü
yeşilçam, oyuncu, öldü

Yeşilçam oyuncularından Hayal Sirer hayatını kaybetti

18:30 11.12.2022
© AAsinema salonu, koltuk
sinema salonu, koltuk - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Yeşilçam oyuncularından Hayal Sirer, Antalya'nda tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.
Yeşilçam'ın sanatçılarından Hayal Sirer dün gece saatlerinde evinde rahatsızlandı.
Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sirer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sanatçı, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'na defnedilecek.
Sirer'in, bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.
Ünlü sanatçı, Kadırgalı Ali, Çirkin ve Cesur ile Boş Beşik'in de aralarında bulunduğu çok sayıda Yeşilçam filminde rol almıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала