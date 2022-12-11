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https://sputniknews.com.tr/20221211/uzmani-erkekleri-uyardi-arka-cepte-tasinan-cuzdan-omurga-egriligi-yapiyor-1064442093.html
Uzmanı erkekleri uyardı: Arka cepte taşınan cüzdan omurga eğriliği yapıyor
Uzmanı erkekleri uyardı: Arka cepte taşınan cüzdan omurga eğriliği yapıyor
Arka cepte cüzdan taşımanın oturma bozukluğuna neden olduğunu söyleyen Dr. Yavaş, "Belirtiler dikkate alınmazsa bu durum omurga eğriliğine kadar gider"... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T13:47+0300
2022-12-11T14:04+0300
cüzdan
yaşam
erkek
omurga
hastalık
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Türkiye’deki erkeklerin cüzdanlarını genellikle arka ceplerinde taşımayı tercih ettiklerini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Arzu Dinç Yavaş, arka cepte taşınan cüzdanların omurga eğriliğine neden olduğunu söyledi.Genellikle arka cepte taşınan cüzdanlar, çeşitli sağlık problemlerine neden olabiliyor. Özellikle arka cepte cüzdanla uzun süre oturulduğunda, oturma pozisyonundaki dengesizlikler meydana geliyor. Bu dengesizlik ise omurga ve kaslara aktarılıyor.Cepte taşınan kalın cüzdanların, kalçada siyatik sinir denilen bölgenin tam çıkış noktasında baskı oluşturduğunu belirten Dr. Arzu Dinç Yavaş, “Buna bağlı kalçada oluşan derin ağrılardan dolayı hastalarımız, yürümede zorluk çekmeye başlıyor. Hatta bu durum uzun süreli devam ederse kalçayı dışa atarak yürümeye çalışmalarına neden oluyor” açıklamasını yaptı.Genellikle erkek hastaların nadiren de olsa kadınların bu şikâyetlerle kendilerine başvurduğunu belirten Arzu Dinç Yavaş, “Özellikle uzun süreli oturmak zorunda kalanlar bu sorunu yaşıyor. Çünkü daha fazla risk altında oluyorlar. Bu hastalıkların en çok görüldüğü meslekler arasında ise şoförlük geliyor. En çok şoförler bize başvuruyor. Hastalarımız genellikle ağrılarına cüzdanla oturmanın neden olduğunun farkında olmuyor. Özellikle biz doktorlar, ‘cüzdanınızı nerede taşıyorsunuz’ şeklinde sorguluyoruz. Ağrıların nedeni bu şekilde ortaya çıkıyor” dedi.Nasıl tedavi ediliyor?Hastaların bazen cüzdan nedeniyle oluşan ağrılarını bel fıtığıyla da karıştırabildiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Yavaş hastalara şu uyarılarda bulundu:Yavaş, “Ayrıca bu durum yaşa özel değildir, her yaşta görülebilmektedir. Vurgulamak istediğim bir önemli nokta da şu; gelişim dönemindeki gençlerde çocuklarda dengeli oturma çok önemli. Çünkü cüzdana bağlı olarak dengesiz oturmak, oturma yüzeyindeki dengesizlikler omurga eğriliği ve skolyoza sebep olabilir. Bu nedenle gençlerden, her iki kalça ve her iki bacakları eşit seviyede olacak şekilde oturmalarını istiyoruz” dedi.
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cüzdan, erkek, omurga, hastalık
cüzdan, erkek, omurga, hastalık

Uzmanı erkekleri uyardı: Arka cepte taşınan cüzdan omurga eğriliği yapıyor

13:47 11.12.2022 (güncellendi: 14:04 11.12.2022)
© Pixabay Arka cepte taşınan cüzdan
Arka cepte taşınan cüzdan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
© Pixabay
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Arka cepte cüzdan taşımanın oturma bozukluğuna neden olduğunu söyleyen Dr. Yavaş, "Belirtiler dikkate alınmazsa bu durum omurga eğriliğine kadar gider" uyarısında bulundu.
Türkiye’deki erkeklerin cüzdanlarını genellikle arka ceplerinde taşımayı tercih ettiklerini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Arzu Dinç Yavaş, arka cepte taşınan cüzdanların omurga eğriliğine neden olduğunu söyledi.
Genellikle arka cepte taşınan cüzdanlar, çeşitli sağlık problemlerine neden olabiliyor. Özellikle arka cepte cüzdanla uzun süre oturulduğunda, oturma pozisyonundaki dengesizlikler meydana geliyor. Bu dengesizlik ise omurga ve kaslara aktarılıyor.
Cepte taşınan kalın cüzdanların, kalçada siyatik sinir denilen bölgenin tam çıkış noktasında baskı oluşturduğunu belirten Dr. Arzu Dinç Yavaş, “Buna bağlı kalçada oluşan derin ağrılardan dolayı hastalarımız, yürümede zorluk çekmeye başlıyor. Hatta bu durum uzun süreli devam ederse kalçayı dışa atarak yürümeye çalışmalarına neden oluyor” açıklamasını yaptı.
Genellikle erkek hastaların nadiren de olsa kadınların bu şikâyetlerle kendilerine başvurduğunu belirten Arzu Dinç Yavaş, “Özellikle uzun süreli oturmak zorunda kalanlar bu sorunu yaşıyor. Çünkü daha fazla risk altında oluyorlar. Bu hastalıkların en çok görüldüğü meslekler arasında ise şoförlük geliyor. En çok şoförler bize başvuruyor. Hastalarımız genellikle ağrılarına cüzdanla oturmanın neden olduğunun farkında olmuyor. Özellikle biz doktorlar, ‘cüzdanınızı nerede taşıyorsunuz’ şeklinde sorguluyoruz. Ağrıların nedeni bu şekilde ortaya çıkıyor” dedi.

Nasıl tedavi ediliyor?

Hastaların bazen cüzdan nedeniyle oluşan ağrılarını bel fıtığıyla da karıştırabildiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Yavaş hastalara şu uyarılarda bulundu:
“Cepte cüzdan taşımayın, sert zemine kesinlikle oturmayın. Çünkü sert zemine oturan kişilerde de bu tür sorunlar yaşanmaktadır. Tedavi için kalça kaslarına yönelik yapılan bazı egzersizleri öneriyoruz. Kası germe, güçlendirme egzersizleri ve bölgeye masaj yapılabilir. Ağrı ve kası rahatlatmak için antienflamatuar ilaçlar ağızdan ya da krem olarak kullanılabilir. Ayrıca fizik tedavi uygulamalarından da faydalanıyoruz. Kalçaya yapacağımız sıcak- soğuk uygulamalar, elektro terapi akımları da bize tedavi anlamında yardımcı oluyor. Hasta egzersizlerini düzenli yaparsa genellikle olumlu sonuç alınıyor.”
Yavaş, “Ayrıca bu durum yaşa özel değildir, her yaşta görülebilmektedir. Vurgulamak istediğim bir önemli nokta da şu; gelişim dönemindeki gençlerde çocuklarda dengeli oturma çok önemli. Çünkü cüzdana bağlı olarak dengesiz oturmak, oturma yüzeyindeki dengesizlikler omurga eğriliği ve skolyoza sebep olabilir. Bu nedenle gençlerden, her iki kalça ve her iki bacakları eşit seviyede olacak şekilde oturmalarını istiyoruz” dedi.
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