https://sputniknews.com.tr/20221211/thy-irak-seferlerinde-kovid-19-tedbirlerinin-kalktigini-duyurdu-1064444608.html

THY, Irak seferlerinde Kovid-19 tedbirlerinin kalktığını duyurdu

THY, Irak seferlerinde Kovid-19 tedbirlerinin kalktığını duyurdu

THY'nin Irak seferlerinde koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldığı duyuruldu. 11.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-11T14:41+0300

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türk hava yolları (thy)

koronavirüs

kovid-19

irak

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Türk Hava Yolları (THY), Irak seferlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kaldırıldığını bildirdi.THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Irak'ta uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadesi kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221025/thy-rusya-ucuslarinda-kovid-19-tedbirlerinin-kaldirildigini-duyurdu-1062693320.html

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türk hava yolları (thy), kovid-19, irak