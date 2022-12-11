https://sputniknews.com.tr/20221211/thy-irak-seferlerinde-kovid-19-tedbirlerinin-kalktigini-duyurdu-1064444608.html
THY, Irak seferlerinde Kovid-19 tedbirlerinin kalktığını duyurdu
THY, Irak seferlerinde Kovid-19 tedbirlerinin kalktığını duyurdu
THY'nin Irak seferlerinde koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldığı duyuruldu. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T14:41+0300
2022-12-11T14:41+0300
2022-12-11T14:50+0300
türk hava yolları (thy)
koronavirüs
kovid-19
irak
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Türk Hava Yolları (THY), Irak seferlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kaldırıldığını bildirdi.THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Irak'ta uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221025/thy-rusya-ucuslarinda-kovid-19-tedbirlerinin-kaldirildigini-duyurdu-1062693320.html
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türk hava yolları (thy), kovid-19, irak
türk hava yolları (thy), kovid-19, irak
THY, Irak seferlerinde Kovid-19 tedbirlerinin kalktığını duyurdu
14:41 11.12.2022 (güncellendi: 14:50 11.12.2022) Abone ol
THY'nin Irak seferlerinde koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldığı duyuruldu.
Türk Hava Yolları (THY), Irak seferlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kaldırıldığını bildirdi.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Irak'ta uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadesi kullanıldı.