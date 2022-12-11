https://sputniknews.com.tr/20221211/sirbistan-lideri-vucic-natoya-kosovaya-guvenlik-gucunun-gonderilmesi-icin-talepte-bulunacagiz-1064428731.html
Sırbistan lideri Vucic: NATO'ya Kosova'ya güvenlik gücünün gönderilmesi için talepte bulunacağız
Sırbistan lideri Vucic: NATO'ya Kosova'ya güvenlik gücünün gönderilmesi için talepte bulunacağız
Sırbistan lideri Vucic, Belgrad'ın Kosova ve Metohija’ya Sırp polisinden ve askerlerden oluşan bir birliğin gönderilmesi için NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR)... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T01:32+0300
2022-12-11T01:32+0300
2022-12-11T01:34+0300
dünya
aleksandr vucic
sırbistan
kosova
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada Belgrad'ın Kosova ve Metohija'ya Sırp polisinden ve askerlerden oluşan bir birliğin gönderilmesi için NATO'nun KFOR komutanlığına resmi bir talep göndereceğini söyledi.Vucic, “BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı Kararı uyarınca, Kosova ve Metohija topraklarında Sırp ordusu ve polis birliğinin dağıtılmasını sağlamak için KFOR komutanına bir talep göndereceğiz” diye konuştu.Hükümetin talebin gönderilmesine ilişkin resmi kararının pazartesi günü alınacağını, ancak büyük bir olasılıkla KFOR tarafından reddedileceğini söyleyen Vucic, bu durumda en azından deneme yapılması gerektiğinin altını çizdi.Bugün Kosovalı Sırplar, Kosova İçişleri Bakanlığı eski mensubu Dejan Pantic'in Priştine'de gözaltına alınmasının ardından eyaletin kuzeyinde barikatlar kurmaya başladı. Daha sonra yerli polis Jarine kontrol noktasından Orta Sırbistan'dan gelen otomobillere ve yayalara bölgeye girişi kapattı. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sırp toplumu temsilcilerinin daha önce Priştine'deki tüm yapılardan istifa ettiği Sırp nüfuslu bölgelerde belediye seçimlerinin tarihini ertelemek zorunda kaldı.
sırbistan
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aleksandr vucic, sırbistan, kosova, belgrad, nato, metohija
aleksandr vucic, sırbistan, kosova, belgrad, nato, metohija
Sırbistan lideri Vucic: NATO'ya Kosova'ya güvenlik gücünün gönderilmesi için talepte bulunacağız
01:32 11.12.2022 (güncellendi: 01:34 11.12.2022) Abone ol
Sırbistan lideri Vucic, Belgrad'ın Kosova ve Metohija’ya Sırp polisinden ve askerlerden oluşan bir birliğin gönderilmesi için NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) komutanlığına resmi bir talep göndereceğini belirtti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada Belgrad'ın Kosova ve Metohija'ya Sırp polisinden ve askerlerden oluşan bir birliğin gönderilmesi için NATO'nun KFOR komutanlığına resmi bir talep göndereceğini söyledi.
Vucic, “BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı Kararı uyarınca, Kosova ve Metohija topraklarında Sırp ordusu ve polis birliğinin dağıtılmasını sağlamak için KFOR komutanına bir talep göndereceğiz” diye konuştu.
Hükümetin talebin gönderilmesine ilişkin resmi kararının pazartesi günü alınacağını, ancak büyük bir olasılıkla KFOR tarafından reddedileceğini söyleyen Vucic, bu durumda en azından deneme yapılması gerektiğinin altını çizdi.
Bugün Kosovalı Sırplar, Kosova İçişleri Bakanlığı eski mensubu Dejan Pantic'in Priştine'de gözaltına alınmasının ardından eyaletin kuzeyinde barikatlar kurmaya başladı. Daha sonra yerli polis Jarine kontrol noktasından Orta Sırbistan'dan gelen otomobillere ve yayalara bölgeye girişi kapattı. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sırp toplumu temsilcilerinin daha önce Priştine'deki tüm yapılardan istifa ettiği Sırp nüfuslu bölgelerde belediye seçimlerinin tarihini ertelemek zorunda kaldı.