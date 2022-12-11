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Shakira'dan Fas'a 'Waka Waka' ile kutlama
Shakira'dan Fas'a 'Waka Waka' ile kutlama
Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası için şarkı yapan Shakira, Fas'ın yarı finale yükselmesi sonrasında da 'Bu kez Afrika için' anlamına gelen şarkı... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
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shakira
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Fas, 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz'i eleyerek yarı finale yükselen ilk Afrika takımı olurken ‘Atlas Aslanları’nın tarihi zaferi büyük yankı buldu.Afrika'da düzenlenen ilk dünya kupası olan 2010 Dünya Kupası için şarkı yapan Kolombiyalı sanatçı Shakira da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Fas bayrağı ve alkış emojilerini kullanan Shakira, ‘Waka Waka’ adlı şarkısında geçen ‘Bu kez Afrika için’ anlamına gelen şarkı sözünü paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20221211/fas-milli-takimi-teknik-direktoru-regragui-dunya-kupasinin-rockysiyiz-1064426257.html
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shakira, afrika, fas
shakira, afrika, fas

Shakira'dan Fas'a 'Waka Waka' ile kutlama

10:14 11.12.2022 (güncellendi: 10:15 11.12.2022)
© AFP 2022 / VALERY HACHEShakira
Shakira - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
© AFP 2022 / VALERY HACHE
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Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası için şarkı yapan Shakira, Fas'ın yarı finale yükselmesi sonrasında da 'Bu kez Afrika için' anlamına gelen şarkı sözünü paylaştı
Fas, 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz'i eleyerek yarı finale yükselen ilk Afrika takımı olurken ‘Atlas Aslanları’nın tarihi zaferi büyük yankı buldu.
Afrika'da düzenlenen ilk dünya kupası olan 2010 Dünya Kupası için şarkı yapan Kolombiyalı sanatçı Shakira da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Fas bayrağı ve alkış emojilerini kullanan Shakira, ‘Waka Waka’ adlı şarkısında geçen ‘Bu kez Afrika için’ anlamına gelen şarkı sözünü paylaştı.
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile Portekiz takımları, Al Thumama Stadyumu'nda karşılaştı. Portekiz takımını 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen Fas takımı futbolcuları ve teknik direktör Walid Regragui, sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
SPOR
Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Regragui: Dünya Kupası'nın Rocky'siyiz
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