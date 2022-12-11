https://sputniknews.com.tr/20221211/shakiradan-fasa-waka-waka-ile-kutlama-1064435871.html
Shakira'dan Fas'a 'Waka Waka' ile kutlama
Shakira'dan Fas'a 'Waka Waka' ile kutlama
Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası için şarkı yapan Shakira, Fas'ın yarı finale yükselmesi sonrasında da 'Bu kez Afrika için' anlamına gelen şarkı... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T10:14+0300
2022-12-11T10:14+0300
2022-12-11T10:15+0300
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afrika
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Fas, 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz'i eleyerek yarı finale yükselen ilk Afrika takımı olurken ‘Atlas Aslanları’nın tarihi zaferi büyük yankı buldu.Afrika'da düzenlenen ilk dünya kupası olan 2010 Dünya Kupası için şarkı yapan Kolombiyalı sanatçı Shakira da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Fas bayrağı ve alkış emojilerini kullanan Shakira, ‘Waka Waka’ adlı şarkısında geçen ‘Bu kez Afrika için’ anlamına gelen şarkı sözünü paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20221211/fas-milli-takimi-teknik-direktoru-regragui-dunya-kupasinin-rockysiyiz-1064426257.html
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shakira, afrika, fas
Shakira'dan Fas'a 'Waka Waka' ile kutlama
10:14 11.12.2022 (güncellendi: 10:15 11.12.2022) Abone ol
Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası için şarkı yapan Shakira, Fas'ın yarı finale yükselmesi sonrasında da 'Bu kez Afrika için' anlamına gelen şarkı sözünü paylaştı
Fas, 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz'i eleyerek yarı finale yükselen ilk Afrika takımı olurken ‘Atlas Aslanları’nın tarihi zaferi büyük yankı buldu.
Afrika'da düzenlenen ilk dünya kupası olan 2010 Dünya Kupası için şarkı yapan Kolombiyalı sanatçı Shakira da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Fas bayrağı ve alkış emojilerini kullanan Shakira, ‘Waka Waka’ adlı şarkısında geçen ‘Bu kez Afrika için’ anlamına gelen şarkı sözünü paylaştı.