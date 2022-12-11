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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221211/rusya-savunma-bakanligi-su-25-pilotlarinin-ukraynaya-ait-zirhli-araclari-vurdugu-anlari-paylasti-1064429015.html
Rusya Savunma Bakanlığı, Su-25 pilotlarının Ukrayna’ya ait zırhlı araçları vurduğu anları paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Su-25 pilotlarının Ukrayna’ya ait zırhlı araçları vurduğu anları paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Su-25 saldırı uçaklarının mürettebatlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı araçlarına yaptığı saldırının görüntülerini... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T01:40+0300
2022-12-11T01:42+0300
ukrayna krizi
rus
rusya
su-25
rusya savunma bakanlığı
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Telegram kanalından paylaşımda bulunan bakanlık, Su-25 saldırı uçaklarının mürettebatlarının çatışma sırasındaki çalışmasının görüntülerini gözler önüne serdi.Videoya ilişkin açıklamada, “Su-25 pilotları bir kez daha tutarlılık ve profesyonellik ortaya koydu, muazzam yüksek hızda düşük irtifayı korumak çok zordur. Bu şartlarda ateş etmek daha da zor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca uçakların saldırıdan sonra ısı tuzakları fırlatarak manevra yaptıkları ve kalkış yaptıkları havalimanına geri döndükleri ifade edildi.
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Rusya Savunma Bakanlığı, Su-25 pilotlarının Ukrayna’ya ait zırhlı araçları vurduğu anları paylaştı

01:40 11.12.2022 (güncellendi: 01:42 11.12.2022)
© Rusya Savunma BakanlığıRusya Savunma Bakanlığı, Su-25 pilotlarının Ukrayna’ya ait zırhlı araçları vurduğu görüntüleri paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Su-25 pilotlarının Ukrayna’ya ait zırhlı araçları vurduğu görüntüleri paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
© Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Su-25 saldırı uçaklarının mürettebatlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı araçlarına yaptığı saldırının görüntülerini yayınladı.
Telegram kanalından paylaşımda bulunan bakanlık, Su-25 saldırı uçaklarının mürettebatlarının çatışma sırasındaki çalışmasının görüntülerini gözler önüne serdi.
Videoya ilişkin açıklamada, “Su-25 pilotları bir kez daha tutarlılık ve profesyonellik ortaya koydu, muazzam yüksek hızda düşük irtifayı korumak çok zordur. Bu şartlarda ateş etmek daha da zor” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca uçakların saldırıdan sonra ısı tuzakları fırlatarak manevra yaptıkları ve kalkış yaptıkları havalimanına geri döndükleri ifade edildi.
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