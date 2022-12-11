https://sputniknews.com.tr/20221211/rusya-savunma-bakanligi-su-25-pilotlarinin-ukraynaya-ait-zirhli-araclari-vurdugu-anlari-paylasti-1064429015.html

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-25 pilotlarının Ukrayna’ya ait zırhlı araçları vurduğu anları paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-25 pilotlarının Ukrayna’ya ait zırhlı araçları vurduğu anları paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-25 saldırı uçaklarının mürettebatlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı araçlarına yaptığı saldırının görüntülerini... 11.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-11T01:40+0300

2022-12-11T01:40+0300

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ukrayna krizi

rus

rusya

su-25

rusya savunma bakanlığı

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Telegram kanalından paylaşımda bulunan bakanlık, Su-25 saldırı uçaklarının mürettebatlarının çatışma sırasındaki çalışmasının görüntülerini gözler önüne serdi.Videoya ilişkin açıklamada, “Su-25 pilotları bir kez daha tutarlılık ve profesyonellik ortaya koydu, muazzam yüksek hızda düşük irtifayı korumak çok zordur. Bu şartlarda ateş etmek daha da zor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca uçakların saldırıdan sonra ısı tuzakları fırlatarak manevra yaptıkları ve kalkış yaptıkları havalimanına geri döndükleri ifade edildi.

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