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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221211/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-operasyon-bolgesinde-4-yonde-basarili-eylemlerini-surduruyor-1064456553.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu operasyon bölgesinde 4 yönde başarılı eylemlerini sürdürüyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu operasyon bölgesinde 4 yönde başarılı eylemlerini sürdürüyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin özel askeri operasyon bölgesinde 4 yönde başarılı eylemlerini sürdürdüğünü duyurdu. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T22:00+0300
2022-12-11T22:00+0300
rusya savunma bakanlığı
ukrayna krizi
ukrayna krizi
donetsk
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kupyansk, Krasnıy Liman, Donetsk ve Güney Donetsk yönlerinde başarılı eylemlerine devam ettiği belirtildi.Kupyansk yönünde üç bölgede Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü ve askeri teçhizatlarının vurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu yönde 30'a yakın Ukraynalı askerin, bir zırhlı personel taşıyıcısının, 3 top düzeneğinin ve 6 otomobilin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.Rus ordusunun Krasnıy Liman yönündeki ilerleyişini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, düşman güçlerinin zırhlı araçlar desteği ile Rus ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) üç bölgedeki mevzilerine karşı saldırı düzenleme girişiminde bulunduğu ancak başarısız olduğu kaydedildi.Tüm saldırıların püskürtüldüğü ve Ukrayna birliklerinin önceki konumlarına çekildiği bilgisine yer verilen açıklamada, 65’e yakın Ukraynalı askerin, bir zırhlı muharebe aracının ve 2 pikabın etkisiz hale getirildiği, biri LHC’de olmak üzere diğer iki bölgede de Ukrayna’ya ait 3 sabotaj ve keşif grubunun ve 3 havan topu birliğinin imha edildiği vurgulandı.Rus ordusunun bazı bölgelerde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı saldırı girişimlerini püskürterek Donetsk yönünde de ilerleyişini sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, bu yönde 40’a yakın Ukraynalı askerin, 2 zırhlı muharebe aracının ve 3 pikabın etkisiz hale getirildiğinin altı çizildi.Güney Donetsk yönünde düşman güçlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Neskuçnoye yerleşimi yönünde Rus mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğunu ancak başarısız olduğunu bildiren bakanlık, 40 Ukraynalı askerin, bir zırhlı piyade aracını, 2 zırhlı muharebe aracının ve 2 pikabın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna krizi, donetsk, ukrayna
rusya savunma bakanlığı, ukrayna krizi, donetsk, ukrayna

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu operasyon bölgesinde 4 yönde başarılı eylemlerini sürdürüyor

22:00 11.12.2022
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin özel askeri operasyon bölgesinde 4 yönde başarılı eylemlerini sürdürdüğünü duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kupyansk, Krasnıy Liman, Donetsk ve Güney Donetsk yönlerinde başarılı eylemlerine devam ettiği belirtildi.
Kupyansk yönünde üç bölgede Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü ve askeri teçhizatlarının vurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu yönde 30'a yakın Ukraynalı askerin, bir zırhlı personel taşıyıcısının, 3 top düzeneğinin ve 6 otomobilin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.
Rus ordusunun Krasnıy Liman yönündeki ilerleyişini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, düşman güçlerinin zırhlı araçlar desteği ile Rus ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) üç bölgedeki mevzilerine karşı saldırı düzenleme girişiminde bulunduğu ancak başarısız olduğu kaydedildi.
Tüm saldırıların püskürtüldüğü ve Ukrayna birliklerinin önceki konumlarına çekildiği bilgisine yer verilen açıklamada, 65’e yakın Ukraynalı askerin, bir zırhlı muharebe aracının ve 2 pikabın etkisiz hale getirildiği, biri LHC’de olmak üzere diğer iki bölgede de Ukrayna’ya ait 3 sabotaj ve keşif grubunun ve 3 havan topu birliğinin imha edildiği vurgulandı.
Rus ordusunun bazı bölgelerde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı saldırı girişimlerini püskürterek Donetsk yönünde de ilerleyişini sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, bu yönde 40’a yakın Ukraynalı askerin, 2 zırhlı muharebe aracının ve 3 pikabın etkisiz hale getirildiğinin altı çizildi.
Güney Donetsk yönünde düşman güçlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Neskuçnoye yerleşimi yönünde Rus mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğunu ancak başarısız olduğunu bildiren bakanlık, 40 Ukraynalı askerin, bir zırhlı piyade aracını, 2 zırhlı muharebe aracının ve 2 pikabın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
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