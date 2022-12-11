https://sputniknews.com.tr/20221211/rizenin-4-yaylasina-ikiser-kat-siniri-1064439099.html

Rize'nin 4 yaylasına ikişer kat sınırı

Rize'nin 4 yaylasına ikişer kat sınırı

Rize’de 4 yayla için hazırlanan ve altyapı, ulaşım, yapılaşma, turizm tesislerini kapsayan yatay mimarili turizm master planı ile en fazla ikişer katlı... 11.12.2022, Sputnik Türkiye

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Rize'de Valilik ve İl Özel İdaresi tarafından Ardeşen ilçesi Deremezra, Güneysu ilçesi Handüzü, İkizdere ilçeleri Çifteköprü ve Ovit yaylaları için 1.5 yıldır yürütülen çalışmayla turizm master planı hazırlandı. '4 bölge, 4 mevsim, 365 gün sürdürülebilir turizm' sloganıyla hazırlanan ve altyapı, ulaşım, yapılaşma, turizm tesislerini kapsayan; yatay mimarili turizm master planı ile en fazla ikişer katlı, sınırlı sayıda yapıların inşa edilecek. Detayları belli olan plan ile Deremezra Yaylası geleneksel köy, Handüzü Yaylası dağ yolculuğu, İkizdere Çifteköprü bölgesi sağlık vadisi ile Ovit Yaylası için dört mevsim zirve tatili teması belirlendi.Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylasına 3 ve 4 yıldızlı birer otel ile tek katlı 20 dağ evi ile birlikte Asmalı Irmak mevkinde planlanan yapay gölde, 500 metre uzunluğunda 4 kişi kapasiteli ‘Sky Glider’ adı verilen hava hattı ile ziyaretçilerin vadiyi yüksekten görmelerine imkan sağlanacak. Aynı bölgede Kıbledağı Camisi'ne ulaşan 15 kişilik, 1108 metre uzunluğunda teleferik hattı da planlandı. Ovit Yaylası'na 3 ve 4 yıldızlı ikişer otel, 2 katlı 8 dağ evi, kış spor alanları, yürüyüş parkurları, 10 kabinli tek halatlı teleferikte planda yer aldı. Dünyaca ünlü Anzer balı vadisindeki Çiftköprü Yaylası'na petek görünümlü 30 bungalov ev, doğal oyun parkı, fiziksel aktivite parkuru ve yüksek halat aktiviteleri ile organik pazar yapılacak. Ardeşen’deki Deremezra Yaylası'nda ise turistlere köydeki orijinal yaşam tarzına yolculuk sunularak, ikişer katlı 30 köy evi ile birlikte ziyarete açık hayvan çiftliği, karavan ve doğa kamp alanları yapılacak.Plan ile daha önce yapılan hataları bertaraf etme gayesinde olduklarını açıklayan, kaçak yapılaşmaya karşı uyarılarda bulunan Vali Kemal Çeber şunları söyledi: “Biz bu planlarla beraber üzerinde çokça görüştüğümüz, düşündüğümüz ve kıymetlendirdiğimiz alanları turizme açmaya ve yeni destinasyonlar yaratmaya çalışıyoruz. Buradaki amaçlardan birisi de bundan önce yapılmış olan hataları bertaraf etme gayesidir. Yani biz aslında sadece Rize değil, bütün Karadeniz olarak, yayla ve doğa turizminden bahsedecek olursak ciddi hatalar yapmış bölgeleriz. Özellikle buraların kirlenmesi, kaçak yapılaşma, yörenin coğrafi iklimi ve fiziki özelliklerine uymayan yapılar noktasında ciddi hatalarımız var. Bunu Ayder'de, Çağırankaya'da, Sırt Yaylası'nda, Trabzon'un, Giresun'un, Ordu'nun yaylalarında görüyoruz. Biz tüm bileşenler olarak bir taraftan bununla da mücadele ediyoruz."Son 2-3 haftada birçok kaçak yapıyı yıktıklarını belirten Vali Çeber şöyle konuştu: "Birçok yıkımımız oldu, bu hoşumuza gitmeyen ama yapmak zorunda olduğumuz çalışmalar. Şunun bilinmesini istiyorum; devlet, bazen biraz prosedüre mevzuatlara bağlı olarak belli aşamaları kat etmek zorunda olduğundan geç refleks gösterebilir halkın gözünde. Aslında anında refleks gösterir ama halka geç yansır. Dolayısıyla kaçak olarak ya da ruhsatsız, ruhsata aykırı olarak yapılan tüm yapıların yıkılacağını tüm vatandaşlarım bilsin. Boşuna bu anlamda masraf etmesin. Yani gün gelip oraları yıkarken niye baştan bu aşamaya gelene kadar müdahale edilmedi, denmesin. Çünkü daha yapı başlar başlamaz aslında her biri mühürleniyor her biri hakkında tutanak tutuluyor. Ama bizim vatandaşlarımız bu mühre ve tutanaklara da aykırı olarak işlerine devam ediyor. Ondan sonra bir taraftan o prosedür işliyor, prosedür bittiğinde de yıkımlar gerçekleşiyor. Ruhsatsız, ruhsata aykırı ve kanunsuz yollara tevessül etmesinler."

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