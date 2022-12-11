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https://sputniknews.com.tr/20221211/portekize-karsi-zaferlerini-kutlayan-fas-taraftarlarina-fransiz-polisinden-mudahale-1064430464.html
Portekiz'e karşı zaferlerini kutlayan Fas taraftarlarına Fransız polisinden müdahale
Portekiz'e karşı zaferlerini kutlayan Fas taraftarlarına Fransız polisinden müdahale
Fransa'nın başkenti Paris'te, Fas'ın 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesini kutlayan bazı taraftarlar ile polis arasında gerginlik yaşandı. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
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Fas'ın Portekiz'i 1-0 yenmesinin ardından taraftarlar, zaferlerini kutlamak için Paris'in ünlü caddesi Şanzelize'ye akın etti.Kutlamalar sürerken bazı Fas taraftarları ile polis arasında gergin anlar yaşandı. Polis, taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.Fas'ın zaferini kutlamaya gelenlerden 20 yaşındaki Salima, AA muhabirine, polisin müdahalesini ve bazı taraftaların havai fişek fırlattığını anlattı.Astımı olduğunu belirten Salima, maskesi bulunmadığı için gazdan çok fazla etkilendiğini ifade etti.Şanzelize'de, Fas taraftarlarının sevinç gösterileri sürerken, yarı finale yükselen Fransa milli takımı taraftarları da kutlamalara katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221211/fas-milli-takimi-teknik-direktoru-regragui-dunya-kupasinin-rockysiyiz-1064426257.html
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portekiz, fas, fransa
portekiz, fas, fransa

Portekiz'e karşı zaferlerini kutlayan Fas taraftarlarına Fransız polisinden müdahale

03:13 11.12.2022 (güncellendi: 03:22 11.12.2022)
© SputnikFransa'nın başkenti Paris'te, Fas'ın 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesini kutlayan bazı taraftarlar ile polis arasında gerginlik yaşandı.
Fransa'nın başkenti Paris'te, Fas'ın 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesini kutlayan bazı taraftarlar ile polis arasında gerginlik yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
© Sputnik
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Fransa'nın başkenti Paris'te, Fas'ın 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesini kutlayan bazı taraftarlar ile polis arasında gerginlik yaşandı.
Fas'ın Portekiz'i 1-0 yenmesinin ardından taraftarlar, zaferlerini kutlamak için Paris'in ünlü caddesi Şanzelize'ye akın etti.
Kutlamalar sürerken bazı Fas taraftarları ile polis arasında gergin anlar yaşandı. Polis, taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Fas'ın zaferini kutlamaya gelenlerden 20 yaşındaki Salima, AA muhabirine, polisin müdahalesini ve bazı taraftaların havai fişek fırlattığını anlattı.
Astımı olduğunu belirten Salima, maskesi bulunmadığı için gazdan çok fazla etkilendiğini ifade etti.
Şanzelize'de, Fas taraftarlarının sevinç gösterileri sürerken, yarı finale yükselen Fransa milli takımı taraftarları da kutlamalara katıldı.
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile Portekiz takımları, Al Thumama Stadyumu'nda karşılaştı. Portekiz takımını 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen Fas takımı futbolcuları ve teknik direktör Walid Regragui, sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
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