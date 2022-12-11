https://sputniknews.com.tr/20221211/peskov-kolektif-bati-rusyayi-sevmiyor-ve-sevmeyi-de-planlamiyor---1064446665.html
Peskov: Kolektif Batı, Rusya'yı sevmiyor ve sevmeyi de planlamıyor
Peskov: Kolektif Batı, Rusya'yı sevmiyor ve sevmeyi de planlamıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kolektif Batı'nın Rusya'yı sevmediğini ve sevmeyi planlamadığını, zaten Rusya'nın da buna ihtiyacı olmadığını belirtti. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T16:17+0300
2022-12-11T16:17+0300
2022-12-11T16:18+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
rusya
lng
batı
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Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov, Batı'yı kastederek "Bizi hiç kimse sevmiyor ve sevmeyi de planlamıyor. Zaten bizim de buna ihtiyacımız yok" dedi. Peskov, Rusya'yı seven ülkelerin de olduğunu ve onların dünyanın daha küçük bir bölümünü oluşturmadığını kaydetti. 'Minsk anlaşmalarıyla ilgili çekincelerimizin görmezden gelinmesi harekatın nedenlerinden biri' Kiev'in Minsk anlaşmalarına yaklaşımıyla ilgili Rusya'nın taşıdığı çekincelerin Batı tarafından görmezden gelindiğini ve bu durumun Ukrayna'daki özel askeri harekatın başlatılmasının habercisi olduğunu söyledi. Peskov, Rusya'nın kandırıldığını düşünüp düşünmediğiyle ilgili bir soru üzerine, "Elbette bu zamanla aşikar hale geldi ancak yine de Devlet Başkanı Putin ve diğer temsilcilerimiz bunu sürekli olarak dile getirdi. Fakat tüm bunlar müzakere sürecinin diğer katılımcıları tarafından gözardı edildi. İşte bu da, özel askeri harekatın bir habercisi oldu" ifadelerini kullandı. 'Avrupa, Amerikan LNG'sinin bağımlısı haline geliyor' Doğalgaz konusunda Rusya'dan bağımsız hale gelmek isteyen Avrupa'nın Amerikan LNG'sine bağımlı hale geldiğinin altını çizen Peskov, Avrupalı ülkelerin bunu dillendirmekten kaçındığını vurguladı. Peskov, Avrupalı ülkelerin Amerikan LNG'sine olan bağımlılığının Rus gazına bağımlılıktan çok daha fazla olduğunu ekledi.
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kremlin, dmitriy peskov, rusya, lng, batı
kremlin, dmitriy peskov, rusya, lng, batı
Peskov: Kolektif Batı, Rusya'yı sevmiyor ve sevmeyi de planlamıyor
16:17 11.12.2022 (güncellendi: 16:18 11.12.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kolektif Batı'nın Rusya'yı sevmediğini ve sevmeyi planlamadığını, zaten Rusya'nın da buna ihtiyacı olmadığını belirtti.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov, Batı'yı kastederek "Bizi hiç kimse sevmiyor ve sevmeyi de planlamıyor. Zaten bizim de buna ihtiyacımız yok" dedi.
Peskov, Rusya'yı seven ülkelerin de olduğunu ve onların dünyanın daha küçük bir bölümünü oluşturmadığını kaydetti.
'Minsk anlaşmalarıyla ilgili çekincelerimizin görmezden gelinmesi harekatın nedenlerinden biri'
Kiev'in Minsk anlaşmalarına yaklaşımıyla ilgili Rusya'nın taşıdığı çekincelerin Batı tarafından görmezden gelindiğini ve bu durumun Ukrayna'daki özel askeri harekatın başlatılmasının habercisi olduğunu söyledi.
Peskov, Rusya'nın kandırıldığını düşünüp düşünmediğiyle ilgili bir soru üzerine, "Elbette bu zamanla aşikar hale geldi ancak yine de Devlet Başkanı Putin ve diğer temsilcilerimiz bunu sürekli olarak dile getirdi. Fakat tüm bunlar müzakere sürecinin diğer katılımcıları tarafından gözardı edildi. İşte bu da, özel askeri harekatın bir habercisi oldu" ifadelerini kullandı.
'Avrupa, Amerikan LNG'sinin bağımlısı haline geliyor'
Doğalgaz konusunda Rusya'dan bağımsız hale gelmek isteyen Avrupa'nın Amerikan LNG'sine bağımlı hale geldiğinin altını çizen Peskov, Avrupalı ülkelerin bunu dillendirmekten kaçındığını vurguladı. Peskov, Avrupalı ülkelerin Amerikan LNG'sine olan bağımlılığının Rus gazına bağımlılıktan çok daha fazla olduğunu ekledi.