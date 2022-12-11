Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221211/peskov-kolektif-bati-rusyayi-sevmiyor-ve-sevmeyi-de-planlamiyor---1064446665.html
Peskov: Kolektif Batı, Rusya'yı sevmiyor ve sevmeyi de planlamıyor
Peskov: Kolektif Batı, Rusya'yı sevmiyor ve sevmeyi de planlamıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kolektif Batı'nın Rusya'yı sevmediğini ve sevmeyi planlamadığını, zaten Rusya'nın da buna ihtiyacı olmadığını belirtti. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T16:17+0300
2022-12-11T16:18+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
rusya
lng
batı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1055351820_0:301:3018:1999_1920x0_80_0_0_8971118d865fdf22f053d7b9aba5498b.jpg
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov, Batı'yı kastederek "Bizi hiç kimse sevmiyor ve sevmeyi de planlamıyor. Zaten bizim de buna ihtiyacımız yok" dedi. Peskov, Rusya'yı seven ülkelerin de olduğunu ve onların dünyanın daha küçük bir bölümünü oluşturmadığını kaydetti. 'Minsk anlaşmalarıyla ilgili çekincelerimizin görmezden gelinmesi harekatın nedenlerinden biri' Kiev'in Minsk anlaşmalarına yaklaşımıyla ilgili Rusya'nın taşıdığı çekincelerin Batı tarafından görmezden gelindiğini ve bu durumun Ukrayna'daki özel askeri harekatın başlatılmasının habercisi olduğunu söyledi. Peskov, Rusya'nın kandırıldığını düşünüp düşünmediğiyle ilgili bir soru üzerine, "Elbette bu zamanla aşikar hale geldi ancak yine de Devlet Başkanı Putin ve diğer temsilcilerimiz bunu sürekli olarak dile getirdi. Fakat tüm bunlar müzakere sürecinin diğer katılımcıları tarafından gözardı edildi. İşte bu da, özel askeri harekatın bir habercisi oldu" ifadelerini kullandı. 'Avrupa, Amerikan LNG'sinin bağımlısı haline geliyor' Doğalgaz konusunda Rusya'dan bağımsız hale gelmek isteyen Avrupa'nın Amerikan LNG'sine bağımlı hale geldiğinin altını çizen Peskov, Avrupalı ülkelerin bunu dillendirmekten kaçındığını vurguladı. Peskov, Avrupalı ülkelerin Amerikan LNG'sine olan bağımlılığının Rus gazına bağımlılıktan çok daha fazla olduğunu ekledi.
rusya
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1055351820_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_8ef1c559ce48e7de6fe69c35b25d968c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kremlin, dmitriy peskov, rusya, lng, batı
kremlin, dmitriy peskov, rusya, lng, batı

Peskov: Kolektif Batı, Rusya'yı sevmiyor ve sevmeyi de planlamıyor

16:17 11.12.2022 (güncellendi: 16:18 11.12.2022)
© AFP 2022 / EVGENIA NOVOZHENINADmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
© AFP 2022 / EVGENIA NOVOZHENINA
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kolektif Batı'nın Rusya'yı sevmediğini ve sevmeyi planlamadığını, zaten Rusya'nın da buna ihtiyacı olmadığını belirtti.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov, Batı'yı kastederek "Bizi hiç kimse sevmiyor ve sevmeyi de planlamıyor. Zaten bizim de buna ihtiyacımız yok" dedi.
Peskov, Rusya'yı seven ülkelerin de olduğunu ve onların dünyanın daha küçük bir bölümünü oluşturmadığını kaydetti.

'Minsk anlaşmalarıyla ilgili çekincelerimizin görmezden gelinmesi harekatın nedenlerinden biri'

Kiev'in Minsk anlaşmalarına yaklaşımıyla ilgili Rusya'nın taşıdığı çekincelerin Batı tarafından görmezden gelindiğini ve bu durumun Ukrayna'daki özel askeri harekatın başlatılmasının habercisi olduğunu söyledi.
Peskov, Rusya'nın kandırıldığını düşünüp düşünmediğiyle ilgili bir soru üzerine, "Elbette bu zamanla aşikar hale geldi ancak yine de Devlet Başkanı Putin ve diğer temsilcilerimiz bunu sürekli olarak dile getirdi. Fakat tüm bunlar müzakere sürecinin diğer katılımcıları tarafından gözardı edildi. İşte bu da, özel askeri harekatın bir habercisi oldu" ifadelerini kullandı.

'Avrupa, Amerikan LNG'sinin bağımlısı haline geliyor'

Doğalgaz konusunda Rusya'dan bağımsız hale gelmek isteyen Avrupa'nın Amerikan LNG'sine bağımlı hale geldiğinin altını çizen Peskov, Avrupalı ülkelerin bunu dillendirmekten kaçındığını vurguladı. Peskov, Avrupalı ülkelerin Amerikan LNG'sine olan bağımlılığının Rus gazına bağımlılıktan çok daha fazla olduğunu ekledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала