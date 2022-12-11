Ödediği 120 vergi makbuzunu boynuna doladı, herkesi vergi ödemeye davet etti: 'Mutlu ve huzurluyum'

"2022 yılına ait vergilerimi ödemek için vergi dairesine gittim. Çok evrak olduğu için gişe memuru işlemin aynı gün bitmeyeceğini söyledi. İlk gün 49 ödeme makbuzu aldım. İkinci gün gittiğimde ise diğer makbuzları aldım. Makbuzların çok uzun olduğunu görünce diğer esnafların da vergi vermesine örnek olmak için makbuzları vergi dairesinin önünde boynuma doladım. Çevredeki insanlar beni alkışlayıp, destek oldu. Vergi memurları bile duruma şaşırdı. 2007 yılından beri oto kiralama işi yapıyorum. Daha önceki yıllarda da vergi ödüyordum ama bu yıl olduğu kadar değildi. Bir anda 100 bin TL ödemek zor olsa da devletimizin canı sağ olsun. Dikkat çekmek içinde böyle bir video çektim. Vergimi verdim. Şu anda huzurlu ve mutluyum.”