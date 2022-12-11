https://sputniknews.com.tr/20221211/milli-tenisci-cagla-buyukakcay-tunusta-sampiyon-oldu-1064452482.html

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay Tunus'ta şampiyon oldu

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay Tunus'ta şampiyon oldu

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus’un ev sahipliğinde düzenlenen W25 Monastir turnuvasında şampiyonluğa ulaştı. 11.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-11T19:37+0300

2022-12-11T19:37+0300

2022-12-11T19:37+0300

spor

çağla büyükakçay

tunus

şampiyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0b/1064452337_0:238:2127:1434_1920x0_80_0_0_1ec79dda81c1ca0c9f5e00a2c3bcbfb6.jpg

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus’ta düzenlenen W25 Monastir turnuvasında şampiyon oldu. Bu sonuçla Çağla Büyükakçay kariyerinin 14. tekler şampiyonluğunu elde etmiş oldu.Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Büyükakçay, organizasyonun finalinde 2 numaralı seri başı Hırvat tenisçi Lea Boskovic ile karşılaştı.Rakibini 7-5, 0-6, 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Çağla Büyükakçay, kariyerinin 14. tekler şampiyonluğuna ulaştı.

tunus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çağla büyükakçay, tunus, şampiyon