https://sputniknews.com.tr/20221211/milli-tenisci-cagla-buyukakcay-tunusta-sampiyon-oldu-1064452482.html
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay Tunus'ta şampiyon oldu
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay Tunus'ta şampiyon oldu
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus’un ev sahipliğinde düzenlenen W25 Monastir turnuvasında şampiyonluğa ulaştı. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T19:37+0300
2022-12-11T19:37+0300
2022-12-11T19:37+0300
spor
çağla büyükakçay
tunus
şampiyon
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Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus’ta düzenlenen W25 Monastir turnuvasında şampiyon oldu. Bu sonuçla Çağla Büyükakçay kariyerinin 14. tekler şampiyonluğunu elde etmiş oldu.Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Büyükakçay, organizasyonun finalinde 2 numaralı seri başı Hırvat tenisçi Lea Boskovic ile karşılaştı.Rakibini 7-5, 0-6, 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Çağla Büyükakçay, kariyerinin 14. tekler şampiyonluğuna ulaştı.
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çağla büyükakçay, tunus, şampiyon
çağla büyükakçay, tunus, şampiyon
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay Tunus'ta şampiyon oldu
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Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus’un ev sahipliğinde düzenlenen W25 Monastir turnuvasında şampiyonluğa ulaştı.
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Tunus’ta düzenlenen W25 Monastir turnuvasında şampiyon oldu. Bu sonuçla Çağla Büyükakçay kariyerinin 14. tekler şampiyonluğunu elde etmiş oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Büyükakçay, organizasyonun finalinde 2 numaralı seri başı Hırvat tenisçi Lea Boskovic ile karşılaştı.
Rakibini 7-5, 0-6, 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Çağla Büyükakçay, kariyerinin 14. tekler şampiyonluğuna ulaştı.