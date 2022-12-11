https://sputniknews.com.tr/20221211/melitopolde-dinlenme-tesisine-yonelik-bombardimanda-iki-kisi-hayatini-kaybetti-iki-kisi-yaralandi-1064427526.html

Melitopol’de dinlenme tesisine yönelik bombardımanda iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı

Melitopol’de dinlenme tesisine yönelik bombardımanda iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı

Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin konsey üyesi Rogov, Melitopol’de bir dinlenme tesisine yönelik bombardımanda ilk belirlemelere göre iki kişinin... 11.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-11T00:33+0300

2022-12-11T00:33+0300

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ukrayna krizi

melitopol

zaporojye

vladimir rogov

himars

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Zaporojye Bölgesi'ndeki 'Rusya ile Birlikteyiz' hareketinin lideri ve askeri-sivil idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun Zaporojye Bölgesi’ndeki Melitopol kentinde yer alan bir dinlenme tesisini bombaladıklarını, ön belirlemelere göre iki kişinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin ise yaralandığını söyledi.Rogov, “Melitopol’de birkaç HIMARS füzesinin düşmesinin ardından bir dinleme tesisinin yapıları yanıyor. Ön belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı” ifadelerini kullandı.Yetkili, itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmeye ve insanları enkazın altından çıkarmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.Bu akşam saatlerinde Melitopol’de hava savunma alarmı çaldı. Rogov o zamanki açıklamasında Ukrayna’nın iki füzesinin önlendiğini, diğer füzelerin hedeflerine ulaştıklarını açıkladı.

melitopol

zaporojye

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melitopol, zaporojye, vladimir rogov, himars