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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221211/melitopolde-dinlenme-tesisine-yonelik-bombardimanda-iki-kisi-hayatini-kaybetti-iki-kisi-yaralandi-1064427526.html
Melitopol’de dinlenme tesisine yönelik bombardımanda iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı
Melitopol’de dinlenme tesisine yönelik bombardımanda iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı
Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin konsey üyesi Rogov, Melitopol’de bir dinlenme tesisine yönelik bombardımanda ilk belirlemelere göre iki kişinin... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T00:33+0300
2022-12-11T00:33+0300
ukrayna krizi
melitopol
zaporojye
vladimir rogov
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Zaporojye Bölgesi'ndeki 'Rusya ile Birlikteyiz' hareketinin lideri ve askeri-sivil idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun Zaporojye Bölgesi’ndeki Melitopol kentinde yer alan bir dinlenme tesisini bombaladıklarını, ön belirlemelere göre iki kişinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin ise yaralandığını söyledi.Rogov, “Melitopol’de birkaç HIMARS füzesinin düşmesinin ardından bir dinleme tesisinin yapıları yanıyor. Ön belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı” ifadelerini kullandı.Yetkili, itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmeye ve insanları enkazın altından çıkarmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.Bu akşam saatlerinde Melitopol’de hava savunma alarmı çaldı. Rogov o zamanki açıklamasında Ukrayna’nın iki füzesinin önlendiğini, diğer füzelerin hedeflerine ulaştıklarını açıkladı.
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melitopol, zaporojye, vladimir rogov, himars

Melitopol’de dinlenme tesisine yönelik bombardımanda iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı

00:33 11.12.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinDonetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) - operasyon - Ukrayna - Rusya
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) - operasyon - Ukrayna - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin konsey üyesi Rogov, Melitopol’de bir dinlenme tesisine yönelik bombardımanda ilk belirlemelere göre iki kişinin hayatını kaybetti, iki kişinin ise yaralandığını belirtti.
Zaporojye Bölgesi'ndeki 'Rusya ile Birlikteyiz' hareketinin lideri ve askeri-sivil idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun Zaporojye Bölgesi’ndeki Melitopol kentinde yer alan bir dinlenme tesisini bombaladıklarını, ön belirlemelere göre iki kişinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin ise yaralandığını söyledi.
Rogov, “Melitopol’de birkaç HIMARS füzesinin düşmesinin ardından bir dinleme tesisinin yapıları yanıyor. Ön belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı” ifadelerini kullandı.
Yetkili, itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmeye ve insanları enkazın altından çıkarmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.
Bu akşam saatlerinde Melitopol’de hava savunma alarmı çaldı. Rogov o zamanki açıklamasında Ukrayna’nın iki füzesinin önlendiğini, diğer füzelerin hedeflerine ulaştıklarını açıkladı.
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