https://sputniknews.com.tr/20221211/medvedev-bircok-yerde-dusmanimiz-var-bu-nedenle-en-guclu-imha-silahlarinin-uretimini-artiriyoruz---1064436405.html

Medvedev: Birçok yerde düşmanımız var, bu nedenle en güçlü imha silahlarının üretimini artırıyoruz

Medvedev: Birçok yerde düşmanımız var, bu nedenle en güçlü imha silahlarının üretimini artırıyoruz

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, dünyanın büyük bölümünde Rusya düşmanlarının bulunduğunu ve bu nedenle en güçlü imha silahlarının... 11.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-11T10:40+0300

2022-12-11T10:40+0300

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ukrayna krizi

rusya

ukrayna

dmitriy medvedev

silah

kuduz

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Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, bazı Ukraynalı yetkililerin, düşmanlarının Rusya sınırları içinde, ülkenin batısından Vladivostok'a kadar uzanan topraklarda bulunduğunu söylemesine tepki gösterdi. Paylaşımına "Rus soyadlarına sahip, kendi zehirli tükürüklerinde boğulan sözde Ukraynalı kuduz melezler, düşmanlarının batıdan Vladivostok'a kadar Rusya sınırları içinde olduğunu belirtiyor" sözleriyle başlayan Medvedev, kuduz hastalığının tedavisi olmadığını vurguladı. Rusya'nın işinin daha zor olduğunu, zira Rusya düşmanlarının sadece 'Küçük Rusya'nın Kiev Bölgesi'nde' bulunmadığını kaydeden Medvedev, "Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ve genel olarak modern Nazilere bağlılığını gösteren diğer yerlerde düşmanımız var. Bu nedenle en güçlü imha araçlarının üretimini artırıyoruz. Yeni ilkelere dayananlar da dahil olmak üzere" ifadelerini kullandı.

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rusya, ukrayna, dmitriy medvedev, silah, kuduz