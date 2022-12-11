https://sputniknews.com.tr/20221211/meb-okul-mudurunun-cocuk-istismari-paylasimlarina-sorusturma-baslatti--1064438572.html
MEB, okul müdürünün 'çocuk istismarı' paylaşımlarına soruşturma başlattı
MEB, okul müdürünün 'çocuk istismarı' paylaşımlarına soruşturma başlattı
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), İstanbul'da bir okul müdürünün kamuoyunda infiale neden olan çocuğun cinsel istismarı haberleriyle ilgili sosyal medya... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T11:32+0300
2022-12-11T11:32+0300
2022-12-11T11:34+0300
türkiye
meb
cinsel istismar
soruşturma
okul müdürü
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kamuoyunda infiale neden olan bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20221211/ahmet-hakan-6-yasindaki-cocuk-olayinin-durusmasi-erkene-cekilmeli-1064437012.html
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meb, cinsel istismar, soruşturma, okul müdürü
meb, cinsel istismar, soruşturma, okul müdürü
MEB, okul müdürünün 'çocuk istismarı' paylaşımlarına soruşturma başlattı
11:32 11.12.2022 (güncellendi: 11:34 11.12.2022) Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), İstanbul'da bir okul müdürünün kamuoyunda infiale neden olan çocuğun cinsel istismarı haberleriyle ilgili sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kamuoyunda infiale neden olan bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.