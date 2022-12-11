https://sputniknews.com.tr/20221211/meb-okul-mudurunun-cocuk-istismari-paylasimlarina-sorusturma-baslatti--1064438572.html

MEB, okul müdürünün 'çocuk istismarı' paylaşımlarına soruşturma başlattı

MEB, okul müdürünün 'çocuk istismarı' paylaşımlarına soruşturma başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), İstanbul'da bir okul müdürünün kamuoyunda infiale neden olan çocuğun cinsel istismarı haberleriyle ilgili sosyal medya... 11.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-11T11:32+0300

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türkiye

meb

cinsel istismar

soruşturma

okul müdürü

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kamuoyunda infiale neden olan bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20221211/ahmet-hakan-6-yasindaki-cocuk-olayinin-durusmasi-erkene-cekilmeli-1064437012.html

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meb, cinsel istismar, soruşturma, okul müdürü