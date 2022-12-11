https://sputniknews.com.tr/20221211/kuzey-kibrista-ilk-maymun-cicegi-vakasi-1064428157.html
Kuzey Kıbrıs'ta ilk maymun çiçeği vakası
Kuzey Kıbrıs'ta ilk maymun çiçeği vakası
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez maymun çiçeği vakasına rastlandı. Hastanın izolasyona alındığı belirtildi. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T00:58+0300
2022-12-11T00:58+0300
2022-12-11T00:58+0300
dünya
kuzey kıbrıs
maymun çiçeği virüsü
lefkoşa
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Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, maymun çiçeği virüsü tespit edilen bir kişinin tedavi altına alındığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne bugün başvuran bir kişide maymun çiçeği hastalığı tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, söz konusu kişinin Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedavisine başlandığı ifade edildi.Ayrıca hastanın temaslılarının takibi için işlemlerin başladığı kaydedildi.
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kuzey kıbrıs, maymun çiçeği virüsü, lefkoşa
kuzey kıbrıs, maymun çiçeği virüsü, lefkoşa
Kuzey Kıbrıs'ta ilk maymun çiçeği vakası
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Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez maymun çiçeği vakasına rastlandı. Hastanın izolasyona alındığı belirtildi.
Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, maymun çiçeği virüsü tespit edilen bir kişinin tedavi altına alındığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne bugün başvuran bir kişide maymun çiçeği hastalığı tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu kişinin Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedavisine başlandığı ifade edildi.
Ayrıca hastanın temaslılarının takibi için işlemlerin başladığı kaydedildi.