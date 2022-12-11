https://sputniknews.com.tr/20221211/kaybolduktan-8-gun-sonra-bulunmustu-17-yasindaki-genc-kiz-yine-kayboldu-1064435397.html
Kaybolduktan 8 gün sonra bulunmuştu: 17 yaşındaki genç kız yine kayboldu
Kaybolduktan 8 gün sonra bulunmuştu: 17 yaşındaki genç kız yine kayboldu
Zonguldak’ta temmuz ayında kaybolduktan 8 gün sonra İstanbul'da bulunan Buse Karakabak yine kayboldu. 5 Aralık'tan bu yana kayıp olan Buse'nin babası Ahmet... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T10:02+0300
2022-12-11T10:02+0300
2022-12-11T10:04+0300
zonguldak
kayıp
türkiye
baba
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0b/1064435479_0:0:1231:692_1920x0_80_0_0_62f5188cc4ebcc8ff6c3337ec097a891.jpg
Zonguldak’ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtta, 17 yaşındaki Buse Karakabak, 24 Temmuz'da ortadan kayboldu. Karakabak, 8 gün sonra İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulundu. Polis ekipleri tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Buse, koruma altına alındı. 13 yıldır kızını göremeyen ve Sancaktepe’de yaşayan baba Ahmet Karakabak ise İstanbul'da bulunduktan sonra kızı Buse'yi yanına aldı. Buse babasıyla 4 ay yaşadıktan sonra 5 Aralık'ta yine kayboldu. 4 aydır birlikte mutlu yaşadıklarını söyleyen Baba Ahmet Karakabak, kızının hayatından endişelenerek bulunması için yardım istedi.‘Öldürülmüş olabilir’Kızıyla 4 aydır birlikte yaşayan baba Ahmet Karakabak, şunları söyledi:"Çok güzel günlerimiz vardı. Çok güzel vakit geçirdik. Bana, ‘Baba ben seni tanıdım, seni seviyorum, seni bırakmam, ne olursa olsun gitmem’ diyordu. Anlayamadım. 5 Aralık'ta kızımın yetimhanede kalmayacağına dair mahkeme kararını elimize aldık. Evraklar vardı, onları doldurmasını istemiştim. Gece 00.00’dan sonra telefonumu istedi. ‘Baba oyun oynayacağım’ dedi. Gece biz yattık, uyuduk. Sabah 04.30 gibi uyandık çocuğun evde olmadığını gördük. Ne olduğunu anlamıyorum. 4 ay birlikte güzel günlerimiz oldu. Bana olan sevgisi, bana olan düşkünlüğüne şaşırıyordum. Her sabah işe giderken ‘Seni seviyorum babacım’ diyerek beni öperek gönderirdi işe. O gece ne oldu? Telefonumdan sosyal medya hesabına girmiş. Bir erkek arkadaşı vardı diye biliyorum. Daha önce görüştüğü kişileri aradım. Kızım kopuk ve yanlış bir hayat yaşıyor. Ben tek bir şey istiyorum. Madem beni geldiğinde o kadar sevdi. Beni arasın, yerini söylesin. ‘Mutluyum’ desin. Ben peşine düşmeyeceğim. Öldürülmüş olabilir. Kızım daha önce tacize ve tecavüze uğramış. Kızım sağ salim bulunsun. Yetkililer beni duyuyorsa çocukların sosyal medya hesap kullanması engellensin. Bunu yetkililer serbest kaldıkça biz engel olamayacağız. Çocuklar, ‘Ders çalışacağız’ diyerek telefon ve tabletleri alıyorlar ve biz vermek zorundayız. Lütfen buna çözüm bulunsun."
https://sputniknews.com.tr/20221205/babanin-18-yil-sonra-ikinci-evlat-acisi-kayip-elif-emeksizin-cansiz-bedeni-bulundu-1064209777.html
zonguldak
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0b/1064435479_0:0:923:692_1920x0_80_0_0_62e3a342dc52772b48142690f1903f24.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zonguldak, kayıp, baba
Kaybolduktan 8 gün sonra bulunmuştu: 17 yaşındaki genç kız yine kayboldu
10:02 11.12.2022 (güncellendi: 10:04 11.12.2022) Abone ol
Zonguldak’ta temmuz ayında kaybolduktan 8 gün sonra İstanbul'da bulunan Buse Karakabak yine kayboldu. 5 Aralık'tan bu yana kayıp olan Buse'nin babası Ahmet Karakabak, kızının bulunması için yardım istedi.
Zonguldak’ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtta, 17 yaşındaki Buse Karakabak, 24 Temmuz'da ortadan kayboldu. Karakabak, 8 gün sonra İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulundu. Polis ekipleri tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Buse, koruma altına alındı. 13 yıldır kızını göremeyen ve Sancaktepe’de yaşayan baba Ahmet Karakabak ise İstanbul'da bulunduktan sonra kızı Buse'yi yanına aldı. Buse babasıyla 4 ay yaşadıktan sonra 5 Aralık'ta yine kayboldu. 4 aydır birlikte mutlu yaşadıklarını söyleyen Baba Ahmet Karakabak, kızının hayatından endişelenerek bulunması için yardım istedi.
‘Öldürülmüş olabilir’
Kızıyla 4 aydır birlikte yaşayan baba Ahmet Karakabak, şunları söyledi:
"Çok güzel günlerimiz vardı. Çok güzel vakit geçirdik. Bana, ‘Baba ben seni tanıdım, seni seviyorum, seni bırakmam, ne olursa olsun gitmem’ diyordu. Anlayamadım. 5 Aralık'ta kızımın yetimhanede kalmayacağına dair mahkeme kararını elimize aldık. Evraklar vardı, onları doldurmasını istemiştim. Gece 00.00’dan sonra telefonumu istedi. ‘Baba oyun oynayacağım’ dedi. Gece biz yattık, uyuduk. Sabah 04.30 gibi uyandık çocuğun evde olmadığını gördük. Ne olduğunu anlamıyorum. 4 ay birlikte güzel günlerimiz oldu. Bana olan sevgisi, bana olan düşkünlüğüne şaşırıyordum. Her sabah işe giderken ‘Seni seviyorum babacım’ diyerek beni öperek gönderirdi işe. O gece ne oldu? Telefonumdan sosyal medya hesabına girmiş. Bir erkek arkadaşı vardı diye biliyorum. Daha önce görüştüğü kişileri aradım. Kızım kopuk ve yanlış bir hayat yaşıyor. Ben tek bir şey istiyorum. Madem beni geldiğinde o kadar sevdi. Beni arasın, yerini söylesin. ‘Mutluyum’ desin. Ben peşine düşmeyeceğim. Öldürülmüş olabilir. Kızım daha önce tacize ve tecavüze uğramış. Kızım sağ salim bulunsun. Yetkililer beni duyuyorsa çocukların sosyal medya hesap kullanması engellensin. Bunu yetkililer serbest kaldıkça biz engel olamayacağız. Çocuklar, ‘Ders çalışacağız’ diyerek telefon ve tabletleri alıyorlar ve biz vermek zorundayız. Lütfen buna çözüm bulunsun."