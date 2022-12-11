https://sputniknews.com.tr/20221211/katar-disisleri-bakani-lubnan-genelkurmay-baskani-ile-ulkesinin-lubnana-yardimlarini-gorustu-1064430171.html

Katar Dışişleri Bakanı, Lübnan Genelkurmay Başkanı ile ülkesinin Lübnan'a yardımlarını görüştü

Katar Dışişleri Bakanı, Lübnan Genelkurmay Başkanı ile ülkesinin Lübnan'a yardımlarını görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile ülkesinin Lübnan ordusuna yaptığı yardımları... 11.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-11T03:05+0300

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dünya

katar

lübnan

şeyh muhammed bin abdurrahman al sani

joseph avn

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Lübnan ordusunun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, Katar'ın başkenti Doha'da, Dışişleri Bakanı Al Sani tarafından kabul edildi.Lübnan ordusuna desteğin sürdürülmesi konusunun ele alındığı görüşmede Avn, Katar'a, Lübnan ordusuna yaptığı yardımlardan ötürü teşekkür etti.Katar Dışişleri Bakanı ise Lübnan ordusunun, yaşanan krize rağmen ülkenin istikrarının ve sivil barışın korunmasında önemli rol oynadığını belirtti.Avn, ziyaret kapsamında, Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salim Bin Hamed Akil en-Nabit ile de görüştü.Görüşmede, iki ülke orduları arasındaki işbirliği ve Katar'ın, mevcut zorlukların üstesinden gelmesi için Lübnan ordusuna yaptığı yardımlar ele alındı.Katar, Temmuz 2021'de, ekonomik krizle boğuşan Lübnan'ın ordusuna bir yıl boyunca aylık 70 ton gıda yardımı yapacağını bildirmişti.Katar, 30 Haziran 2022'de de, Lübnan ordusuna 60 milyon dolar destek sağladığını açıklamıştı.

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