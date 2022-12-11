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Joker'in devam filminden ilk görsel
Joker'in devam filminden ilk görsel
Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix’in başrolünde yer aldığı 'Joker: Folie à Deux' adlı devam filminin çekimlerine başlandı... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T11:23+0300
2022-12-11T12:02+0300
joker
sinema filmi
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görseller
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Batman’in bir numaralı düşmanı ve Gotham’ın kötü adamı Joker’in hikayesine sunduğu farklı bakış açısıyla hayranlardan ve eleştirmenlerden tam not alan 'Joker'in devam filminin çekimleri başladı.Oscar ödüllü 2019 tarihli Joker filminin devamı Joker: Folie à Deux'nun çekimlerini yürüten yönetmen Todd Phillips, Joaquin Phoenix'in Arthur Fleck karakterindeki bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı.Yönetmen Phillips, başrol oyuncusu Joaquin Phoenix'nin bu karesini, "İlk gün. Karakterimiz" notuyla paylaştı.Todd Phillips'in yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu devam filmi, gişe rokarları kıran ilk filmdeki performansıyla Oscar kazanan Joaquin Phoenix'i Arthur Fleck olarak geri getiriyor. Devam filminin konusu bilinmemekle birlikte, Phillips senaryoyu Joker'in yardımcı yazarı Scott Silver ile birlikte yazdı.İlk film, palyaço olarak çalışan ve mental sorunlar yaşayan hevesli bir stand-up komedyenini konu alıyordu.NTV’nin aktardığına göre, devam filminde Phoenix ile birlikte Lady Gaga'nın Harley Quinn'i, Zazie Beetz'in Sophie Dumond'ı canlandıracağı bilinenler arasında. Kadroda ayrıca Brendan Gleeson ve Catherine Keener'in de rol alması bekleniyor.Filmin aynı zamanda müzikal türünde olacağı ve karanlık bir hikaye işlemesi bekleniyor.Aslında Joker'in (2019) devam filminin yapılması planlanmamıştı. Yapım maliyeti 62,5 milyon dolar olan filmin küresel çapta 1 milyar dolar hasılata ulaşması ve Phoenix’in Oscar’da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alması, ikinci bir film ihtimalini artırmış oldu.Filmden ne kadar alacak?Joker’i ikinci kez canlandıracak olan Phoenix’in yeni filmden 20 milyon dolar alacağı biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220804/jokerin-devam-filmi-icin-vizyon-tarihi-belli-oldu-1059489843.html
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joker, sinema filmi, görseller
joker, sinema filmi, görseller

Joker'in devam filminden ilk görsel

11:23 11.12.2022 (güncellendi: 12:02 11.12.2022)
© IMDbJoker
Joker - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
© IMDb
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Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix’in başrolünde yer aldığı 'Joker: Folie à Deux' adlı devam filminin çekimlerine başlandı. Filmden ilk kareyi Todd Phillips paylaştı.
Batman’in bir numaralı düşmanı ve Gotham’ın kötü adamı Joker’in hikayesine sunduğu farklı bakış açısıyla hayranlardan ve eleştirmenlerden tam not alan 'Joker'in devam filminin çekimleri başladı.
Oscar ödüllü 2019 tarihli Joker filminin devamı Joker: Folie à Deux'nun çekimlerini yürüten yönetmen Todd Phillips, Joaquin Phoenix'in Arthur Fleck karakterindeki bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
Yönetmen Phillips, başrol oyuncusu Joaquin Phoenix'nin bu karesini, "İlk gün. Karakterimiz" notuyla paylaştı.
Todd Phillips'in yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu devam filmi, gişe rokarları kıran ilk filmdeki performansıyla Oscar kazanan Joaquin Phoenix'i Arthur Fleck olarak geri getiriyor. Devam filminin konusu bilinmemekle birlikte, Phillips senaryoyu Joker'in yardımcı yazarı Scott Silver ile birlikte yazdı.
İlk film, palyaço olarak çalışan ve mental sorunlar yaşayan hevesli bir stand-up komedyenini konu alıyordu.
NTV’nin aktardığına göre, devam filminde Phoenix ile birlikte Lady Gaga'nın Harley Quinn'i, Zazie Beetz'in Sophie Dumond'ı canlandıracağı bilinenler arasında. Kadroda ayrıca Brendan Gleeson ve Catherine Keener'in de rol alması bekleniyor.
Filmin aynı zamanda müzikal türünde olacağı ve karanlık bir hikaye işlemesi bekleniyor.
Aslında Joker'in (2019) devam filminin yapılması planlanmamıştı. Yapım maliyeti 62,5 milyon dolar olan filmin küresel çapta 1 milyar dolar hasılata ulaşması ve Phoenix’in Oscar’da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alması, ikinci bir film ihtimalini artırmış oldu.

Filmden ne kadar alacak?

Joker’i ikinci kez canlandıracak olan Phoenix’in yeni filmden 20 milyon dolar alacağı biliniyor.
İYİ Parti’den 'Joker'li ekonomi videosu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
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Joker'in devam filmi için vizyon tarihi belli oldu
4 Ağustos, 10:24
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