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https://sputniknews.com.tr/20221211/istanbulda-bir-cocuk-yolun-ortasina-oturdu-digeri-araclarin-arasina-daldi-1064436872.html
İstanbul'da bir çocuk trafikte yolun ortasına oturdu, diğeri araçların arasına daldı
İstanbul'da bir çocuk trafikte yolun ortasına oturdu, diğeri araçların arasına daldı
TEM Otoyolu'nda bir çocuk hızla akan trafikte yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bir vatandaşın uyarısına rağmen çocuğun araçların arasından yolun karşısına... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T10:51+0300
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türkiye
tem otoyolu
çocuk
yol
trafik
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TEM Otoyolu Sultangazi ayrımı Ankara istikametinde bir çocuk, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Hızla akan trafikte yolun ortasında bir süre bekleyen çocuk, yanından korna çalarak geçen araçlara aldırış etmedi.Durumu gören kişi, çocuğa bağırarak uyarmaya çalıştı. Ancak çocuk, uyarılara aldırmadan hem kendi canını hem de araç sürücülerinin canını hiçe sayarak, kendisini zor da olsa bariyerlerin arasına attı. Çocuğun TEM Otoyolu'ndaki tehlikeli hareketlerini trafiktekiler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Sancaktepe'de yola oturan kız çocuğuSancaktepe'de de 8 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde yaşanan olayda; yolda oturan bir kız çocuğunun tehlikeli halleri cep telefonun kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kız çocuğunun yolda oturarak trafiği tehlikeye attığı, yoldan geçen araçların ise durmayarak yollarına devam ettiği görülüyor. Kız çocuğunun bir süre sonra kalkarak yoldan çıkıp yürüdüğü kameraya yansıyor.
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tem otoyolu, çocuk, yol, trafik
tem otoyolu, çocuk, yol, trafik

İstanbul'da bir çocuk trafikte yolun ortasına oturdu, diğeri araçların arasına daldı

10:51 11.12.2022 (güncellendi: 10:57 11.12.2022)
© DHATEM Otoyolu'nda yola oturan çocuk
TEM Otoyolu'nda yola oturan çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
© DHA
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TEM Otoyolu'nda bir çocuk hızla akan trafikte yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bir vatandaşın uyarısına rağmen çocuğun araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sancaktepe'de de yola oturan bir kız çocuğu tehlikeye aldırış etmedi.
TEM Otoyolu Sultangazi ayrımı Ankara istikametinde bir çocuk, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Hızla akan trafikte yolun ortasında bir süre bekleyen çocuk, yanından korna çalarak geçen araçlara aldırış etmedi.
Durumu gören kişi, çocuğa bağırarak uyarmaya çalıştı. Ancak çocuk, uyarılara aldırmadan hem kendi canını hem de araç sürücülerinin canını hiçe sayarak, kendisini zor da olsa bariyerlerin arasına attı. Çocuğun TEM Otoyolu'ndaki tehlikeli hareketlerini trafiktekiler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Sancaktepe'de yola oturan kız çocuğu

Sancaktepe'de de 8 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde yaşanan olayda; yolda oturan bir kız çocuğunun tehlikeli halleri cep telefonun kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kız çocuğunun yolda oturarak trafiği tehlikeye attığı, yoldan geçen araçların ise durmayarak yollarına devam ettiği görülüyor. Kız çocuğunun bir süre sonra kalkarak yoldan çıkıp yürüdüğü kameraya yansıyor.
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