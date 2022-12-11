https://sputniknews.com.tr/20221211/istanbulda-bir-cocuk-yolun-ortasina-oturdu-digeri-araclarin-arasina-daldi-1064436872.html
İstanbul'da bir çocuk trafikte yolun ortasına oturdu, diğeri araçların arasına daldı
İstanbul'da bir çocuk trafikte yolun ortasına oturdu, diğeri araçların arasına daldı
TEM Otoyolu'nda bir çocuk hızla akan trafikte yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bir vatandaşın uyarısına rağmen çocuğun araçların arasından yolun karşısına... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T10:51+0300
2022-12-11T10:51+0300
2022-12-11T10:57+0300
türkiye
tem otoyolu
çocuk
yol
trafik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0b/1064436729_0:250:771:683_1920x0_80_0_0_6e5062593274fe71a9e1227dabf1a718.jpg
TEM Otoyolu Sultangazi ayrımı Ankara istikametinde bir çocuk, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Hızla akan trafikte yolun ortasında bir süre bekleyen çocuk, yanından korna çalarak geçen araçlara aldırış etmedi.Durumu gören kişi, çocuğa bağırarak uyarmaya çalıştı. Ancak çocuk, uyarılara aldırmadan hem kendi canını hem de araç sürücülerinin canını hiçe sayarak, kendisini zor da olsa bariyerlerin arasına attı. Çocuğun TEM Otoyolu'ndaki tehlikeli hareketlerini trafiktekiler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Sancaktepe'de yola oturan kız çocuğuSancaktepe'de de 8 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde yaşanan olayda; yolda oturan bir kız çocuğunun tehlikeli halleri cep telefonun kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kız çocuğunun yolda oturarak trafiği tehlikeye attığı, yoldan geçen araçların ise durmayarak yollarına devam ettiği görülüyor. Kız çocuğunun bir süre sonra kalkarak yoldan çıkıp yürüdüğü kameraya yansıyor.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0b/1064436729_0:177:771:755_1920x0_80_0_0_388590293e80d5cbc1556c01132f6a50.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tem otoyolu, çocuk, yol, trafik
tem otoyolu, çocuk, yol, trafik
İstanbul'da bir çocuk trafikte yolun ortasına oturdu, diğeri araçların arasına daldı
10:51 11.12.2022 (güncellendi: 10:57 11.12.2022) Abone ol
TEM Otoyolu'nda bir çocuk hızla akan trafikte yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bir vatandaşın uyarısına rağmen çocuğun araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sancaktepe'de de yola oturan bir kız çocuğu tehlikeye aldırış etmedi.
TEM Otoyolu Sultangazi ayrımı Ankara istikametinde bir çocuk, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Hızla akan trafikte yolun ortasında bir süre bekleyen çocuk, yanından korna çalarak geçen araçlara aldırış etmedi.
Durumu gören kişi, çocuğa bağırarak uyarmaya çalıştı. Ancak çocuk, uyarılara aldırmadan hem kendi canını hem de araç sürücülerinin canını hiçe sayarak, kendisini zor da olsa bariyerlerin arasına attı. Çocuğun TEM Otoyolu'ndaki tehlikeli hareketlerini trafiktekiler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Sancaktepe'de yola oturan kız çocuğu
Sancaktepe'de de 8 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde yaşanan olayda; yolda oturan bir kız çocuğunun tehlikeli halleri cep telefonun kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kız çocuğunun yolda oturarak trafiği tehlikeye attığı, yoldan geçen araçların ise durmayarak yollarına devam ettiği görülüyor. Kız çocuğunun bir süre sonra kalkarak yoldan çıkıp yürüdüğü kameraya yansıyor.