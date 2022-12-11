https://sputniknews.com.tr/20221211/irakta-devlet-bankasindan-calinan-25-milyar-dolarin-bir-kismi-daha-iade-edildi--1064442327.html

Irak'ta devlet bankasından çalınan 2.5 milyar doların bir kısmı daha iade edildi

Irak'ta devlet bankasından çalınan 2.5 milyar doların bir kısmı daha iade edildi

Irak hükümeti, devlet bankasından çalınan 2.5 milyar doların bir kısmının daha iadesinin sağlandığını duyurdu. 11.12.2022, Sputnik Türkiye

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Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Genel Vergi Dairesine ait 2,5 milyar dolarlık mevduatın iadesine ilişkin yeni gelişmelere yer verildi. Açıklamada, ilgili komisyonların çalışmaları sonucu 134 milyar 455 milyon dinarın (yaklaşık 92 milyon dolar) daha devlete iade edildiği belirtildi. Böylece, toplam iadenin 317 milyar 535 milyon dinar (yaklaşık 217 milyon dolar) olduğu ifade edildi. Açıklamada, yolsuzlukla mücadeleyi önceleyen hükümet programı çerçevesinde paraların iadesi ve aranan şahısların takip operasyonlarının Başbakan Muhammed Şiya es Sudani'nin doğrudan gözetiminde yürütüldüğü kaydedildi ancak ayrıntı paylaşılmadı. Irak'ta 16 Ekim'de Genel Vergi Dairesi'ne ait 2.5 milyar dolarlık mevduatın bir devlet bankasından çalındığı iddia edilmişti. Irak Başbakanı Sudani 27 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında çalınan paraların bir kısmının iadesinin sağlandığını belirtmişti. Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, iade edilen paralarla gazetecilerin karşısına çıkan Sudani, yaklaşık 124 milyon 600 bin doların iade edildiğini dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221127/irakta-hukumet-calinan-25-milyar-dolarin-bir-kisminin-iadesini-sagladi-1063901914.html

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