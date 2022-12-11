https://sputniknews.com.tr/20221211/icisleri-aile-ve-saglik-bakanliklarinin-2023-butceleri-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1064429168.html
İçişleri, Aile ve Sağlık bakanlıklarının 2023 bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
İçişleri, Aile ve Sağlık bakanlıklarının 2023 bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T01:50+0300
2022-12-11T01:50+0300
2022-12-11T01:59+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
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TBMM Genel Kurulu’nda, İçişleri bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı 2023 yılı bütçeleri kabul edildi.
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içişleri bakanlığı
İçişleri, Aile ve Sağlık bakanlıklarının 2023 bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
01:50 11.12.2022 (güncellendi: 01:59 11.12.2022) Abone ol
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İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu’nda, İçişleri bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı 2023 yılı bütçeleri kabul edildi.