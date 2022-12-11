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https://sputniknews.com.tr/20221211/hazine-ve-maliye-bakanligi-duyurdu-esnaf-kredilerinde-faiz-karsilama-orani-yukseltildi-1064445365.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: Esnaf kredilerinde faiz karşılama oranı yükseltildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: Esnaf kredilerinde faiz karşılama oranı yükseltildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı esnaflara yönelik kullandırılan kredilerde faiz karşılama uygulamasıyla açıklama yaptı. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T15:10+0300
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hazine ve maliye bakanlığı
ekonomi
esnaf
faiz
kredi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı esnaf kredileriyle ilgili bir açıklama yayımladı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
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hazine ve maliye bakanlığı, esnaf, faiz, kredi
hazine ve maliye bakanlığı, esnaf, faiz, kredi

Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: Esnaf kredilerinde faiz karşılama oranı yükseltildi

15:10 11.12.2022 (güncellendi: 15:17 11.12.2022)
© AAHazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı esnaflara yönelik kullandırılan kredilerde faiz karşılama uygulamasıyla açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı esnaf kredileriyle ilgili bir açıklama yayımladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Zorlu salgın döneminde esnafımıza destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50’den yüzde 76'ya yükseltildi. Böylece, 2021 öncesinde kullandırılmış olan yaklaşık 59.2 milyar TL’lik Hazine destekli krediler üzerindeki faiz artışı esnafa yansıtılmadı. Bu uygulama çerçevesinde esnafımıza ve sanatkârlarımıza bugüne kadar 2.6 milyar TL’den fazla destek sağlanmış olup, uygulama 2022-2024 döneminde de devam edecektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
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Erdoğan: Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz
10 Ekim, 20:26
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