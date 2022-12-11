https://sputniknews.com.tr/20221211/hande-dogandemirin-ehliyetine-iki-yil-sureyle-el-konuldu-1064440802.html
Hande Doğandemir'in ehliyetine iki yıl süreyle el konuldu
Hande Doğandemir'in ehliyetine iki yıl süreyle el konuldu
Daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanan Hande Doğandemir'in ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T12:41+0300
2022-12-11T12:41+0300
2022-12-11T12:44+0300
yaşam
hande doğandemir
ehliyet
alkol
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Oyuncu Hande Doğandemir'in ehliyetine bir kez daha el konuldu. Oyuncu 2 yıl boyunca araç kullanamayacak.tv100'ün haberine göre, daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanan oyuncunun yasaya göre aynı suçu 5 yıl işlememesi gerekiyordu.Ancak Doğandemir, 28 Kasım'da Ulus'ta trafik çevirmesine takıldı. Alkollü olduğu tespit edilen oyuncunun ehliyetine 2 yıl boyunca el konuldu.
https://sputniknews.com.tr/20220131/hande-dogandemir-cardi-b-kafayi-bana-takti-twitterda-linc-kampanyasi-baslatti-1053301237.html
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hande doğandemir, ehliyet, alkol
hande doğandemir, ehliyet, alkol
Hande Doğandemir'in ehliyetine iki yıl süreyle el konuldu
12:41 11.12.2022 (güncellendi: 12:44 11.12.2022) Abone ol
Daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanan Hande Doğandemir'in ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.
Oyuncu Hande Doğandemir'in ehliyetine bir kez daha el konuldu. Oyuncu 2 yıl boyunca araç kullanamayacak.
tv100'ün haberine göre, daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanan oyuncunun yasaya göre aynı suçu 5 yıl işlememesi gerekiyordu.
Ancak Doğandemir, 28 Kasım'da Ulus'ta trafik çevirmesine takıldı. Alkollü olduğu tespit edilen oyuncunun ehliyetine 2 yıl boyunca el konuldu.