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Hande Doğandemir'in ehliyetine iki yıl süreyle el konuldu
Hande Doğandemir'in ehliyetine iki yıl süreyle el konuldu
Daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanan Hande Doğandemir'in ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
hande doğandemir
ehliyet
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Oyuncu Hande Doğandemir'in ehliyetine bir kez daha el konuldu. Oyuncu 2 yıl boyunca araç kullanamayacak.tv100'ün haberine göre, daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanan oyuncunun yasaya göre aynı suçu 5 yıl işlememesi gerekiyordu.Ancak Doğandemir, 28 Kasım'da Ulus'ta trafik çevirmesine takıldı. Alkollü olduğu tespit edilen oyuncunun ehliyetine 2 yıl boyunca el konuldu.
https://sputniknews.com.tr/20220131/hande-dogandemir-cardi-b-kafayi-bana-takti-twitterda-linc-kampanyasi-baslatti-1053301237.html
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hande doğandemir, ehliyet, alkol
hande doğandemir, ehliyet, alkol

Hande Doğandemir'in ehliyetine iki yıl süreyle el konuldu

12:41 11.12.2022 (güncellendi: 12:44 11.12.2022)
© Show TVHande Doğandemir
Hande Doğandemir - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
© Show TV
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Daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanan Hande Doğandemir'in ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.
Oyuncu Hande Doğandemir'in ehliyetine bir kez daha el konuldu. Oyuncu 2 yıl boyunca araç kullanamayacak.
tv100'ün haberine göre, daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanan oyuncunun yasaya göre aynı suçu 5 yıl işlememesi gerekiyordu.
Ancak Doğandemir, 28 Kasım'da Ulus'ta trafik çevirmesine takıldı. Alkollü olduğu tespit edilen oyuncunun ehliyetine 2 yıl boyunca el konuldu.
Hande Doğandemir - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
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